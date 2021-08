Conforme a los criterios de Saber más

ATRESplayer Premium estrena este domingo 22 de agosto el episodio 5 de la temporada 4 de “#Luimelia”. Llamado “Hasta luego, Maricarmen”, esta nueva entrega promete sacar a relucir las sombras que parecen existir en la relación de Luisita y Amelia y con ello desestabilizar el futuro de ambas.

Triste pero cierto. Al gran lío que la pareja aún tiene por el okupa metido en su casa, se suma la visita de Maricarmen, una amiga de la infancia de Luisita que ha vuelto a su vida para ayudarle a organizar su fiesta de despedida de soltera.

Sin embargo, las cosas no resultarán tan lindas que digamos. Luisita desaparecerá en medio de la fiesta, provocando que Maricarmen y Amelia corran a buscarla.

Maricarmen, Luisita y Amelia en el capítulo 5 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas





Mientras tanto, María y Marina mantienen esa conversación pendiente sobre Nacho y la imposiblidad de tener hijos en común. La novia de este cree que él sí quiere tener hijos pero no con ella precisamente.

Lucía Martín Abello (María) y Alba Gutiérrez (Marina) en el capítulo 4 de #Luimelia. Foto: Manuel Fiestas

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR:..

El episodio 4 de “#Luimelia4″ , llamado ‘La gran conjunción’, Laia, una joven que trabaja en un call center estaría deseando dejar su trabajo si no fuera porque acaba de conocer a Luisita. Mientras tanto, su novia Alba no consigue concentrarse en el rodaje en el que también trabaja Amelia porque no deja de pensar en Laia.

Laia y Luisita en el capítulo 4 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

Amelia y Alba en el capítulo 4 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

En un cruce de amistades y problemas de pareja, Amelia, aconseja a Alba que intente volver con su novia sin saber que a esta le empezó a gustar Luisita.. Y mientras María sigue sin encontrarse, la relación de Marina y Nacho se complica cuando ella le diga que no puede tener hijos.

Como planetas desalineados, los personajes orbitan en nuestro universo en este capítulo especial. Y es que lo que tienen Luisita y Amelia aquí y ahora no sucede todos los días.

A continuación, más imágenes del episodio 5 de #Luimelia4.

Imagen correspondiente al capítulo 5 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

Imagen correspondiente al capítulo 5 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

Imagen correspondiente al capítulo 5 de #Luimelia4. Foto: Manuel Fiestas

“#Luimelia4″ se estrena cada domingo en ATRESplayer Premium.

LA FICHA

Sinopsis: #Luimelia es el spin off de la pareja formada por Luisita y Amelia en la teleserie diaria “Amar es para siempre” (70s) pero en la época actual.

Temporadas: 4

Género: Comedia y drama, series LGBTQ+.

Calificación: +12

Año: 2020 - 2021

