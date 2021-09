Conforme a los criterios de Saber más

De un tiempo a esta parte, el nombre de Carol Rovira no solo suena por su participación en la popular “Luimelia” sino también por las canciones, escritas por ella misma, que ha ido lanzando en las plataformas musicales desde hace unos meses.

Folk, bolero, no hay un género ni un estilo totalmente definido que caracterice la etapa musical de la actriz de 31 años hasta el momento, pero sí mucha experimentación, juego y exploración. Y eso se nota cuando oyes “Como ninguna”, “Almas viejas”, “El reino de los riesgos” y la recientemente lanzada “Verde Amarillo Azul”.

Lo que sí está claro es que cada una de las historias que hay detrás de estos cuatro temas, que nacieron en medio del confinamiento obligado por la pandemia, son una especie de fotografía de algún momento de la vida de Carol.

Y es precisamente de esta etapa musical de la que charlamos con la actriz española en una entrevista vía Zoom para Saltar Intro que presentamos a continuación.

- ¿Cómo estás? Han sido días intensos, está la promoción de la cuarta temporada de la serie y tu último tema ”Verde Amarillo Azul” ¿Has dormido?

Pues la verdad que me cuesta mucho dormir. Son muchas emociones y cuesta mucho conciliar el sueño pero bien, bien. Son todas cosas positivas, así que feliz.

- ¿Cómo le está yendo al tema?

Pues muy bien, estoy muy sorprendida de la acogida que esta teniendo. Estamos muy sorprendidos Anthony (Ocaña) y yo porque tenemos un feedback muy positivo, la gente nos está escribiendo, todo el mundo nos está mandando videos cantando “Verde Amarillo Azul” y eso nos hace infinitamente felices, la verdad.

-Vayamos un poco al pasado, hablemos de ese video de Carol niña cantando a lo Rocío Dúrcal. ¿Quién ese pequeñín a tu lado?

Es mi hermano Alex. Con él que me llevo tres años y nos hemos criado como que muy juntos siempre, como si fuéramos gemelos y la verdad así era mi infancia. A mi madre le encantaba disfrazarnos, jugar con nosotros. Siempre digo que éramos como sus muñecos y esa fue una de las ocasiones en la que nos disfrazó y yo siempre estaba cantando y jugando. Me acuerdo que tenía un baúl lleno de pañuelos, de disfraces, de cosas que mi madre igual no quería, y siempre estaba ahí muy metida jugando a interpretar diferentes roles. Eso me encantaba y por eso soy actriz supongo, porque me encantaba transformarme y esa metamorfosis. Y ese video, concretamente es de cuando yo tenía 4 o 5 años más o menos y mi hermano tres años menos y bueno nada, fue un juego de mi madre y nos pusimos ahí a cantar y me encanta ese video; le tengo mucho cariño porque además era una canción que yo cantaba mucho de pequeña ( “Me gustas mucho de Rocío Dúrcal”) no sé porqué, ♪ ‘y no he perdido la esperanza’ ♪.

Carol Rovira a los 4 o 5 años cantando "Me gustas mucho" de Rocío Dúrcal en una reunión familiar. Crédito: Carol Rovira

-Dices que te gustaba disfrazarte y ser otras personas y ya como a esa edad se intuía por donde irías, sin embargo comienzas estudiando música antes que actuación.

Sí, es verdad. Es que yo soy de una zona en la que no había muchas escuelas de teatro. No era lo común, tenías que ir como a la gran ciudad para estudiar disciplinas más artísticas pero la orquesta del pueblo era algo muy común, entonces mis padres empezaron por ahí. Nos apuntaron de hecho a los tres hermanos a la banda. Es muy típico hacer pasacalles ahí (Delta del Ebro) y empecé así y luego vi que me gustaba la música y me apuntaron ya en la ciudad, en Tortosa. Y luego ya llegó la edad de salir de fiesta, el desmadre y lo dejé y esa es una de las cosas de las que me arrepiento, de no haber seguido pero bueno, no se puede culpar al yo del pasado y nada, eso fue un poco los inicios. Es verdad que yo hubiera querido estudiar teatro pero por falta de escuelas cercanas no lo hice hasta los 17 años en que ya pude ir a estudiar Magisterio Musical a Barcelona y paralelamente Teatro musical y vi que me encantaba y dije, termino los estudios de maestra por si lo otro falla pero yo tenía seguro que quería estudiar teatro. Y ya luego empecé a estudiar la carrera seria de arte dramático.

-Y después comienzas a incursionar en series, obras de teatro y la música ¿en donde quedó?

Durante esa época de estudios la parte musical siempre estuvo muy presente porque fuimos una promoción muy musical, más que actoral. Y utilizábamos mucho nuestros instrumentos de canto y estábamos constantemente creando y el clarinete me acompañaba continuamente… esto fue algo que me llevó hasta Singapur… y es como un complemento como actriz que siempre está bien y a mí personalmente siempre me ha acompañado durante estos años. Es verdad que hasta hace un año y poco que me puse a componer como en serio mis propias canciones pero la música siempre me ha acompañado.

Carol Rovira de niña. Foto: Archivo personal Carol Rovira

- Entonces no hay temas viejos que puedas sacar del baúl de los recuerdos?

Bueno, hay alguna cosa pero es verdad que me da un poco de pudor igual. Es que no he estado preparada mentalmente diciéndome a mi misma, ¡venga! esto va a salir a la luz, no he compuesto con tal objetivo. Digamos que “Como ninguna” ha sido el primer tema en el que me he sentido segura para mostrarme al mundo.

- Leí que esta pandemia te sirvió de alguna manera para cambiar el chip y animarte a demostrarte lo que podías hacer con la música…

Si, de algún modo es como que sentí que todo el mundo estaba mostrando su parte creativa, su parte más personal y todos tenían algo que decir sobre este tiempo encerrados, por esa necesidad de comunicarse y de estar lejos de la gente que quiere. Entonces, de alguna manera me sentí como que quería formar parte de esa ola de creatividad... Y es que te llegaban cosas de gente que decías ¡Wow! ¿Qué bonito que compartas esto, igual no es perfecto pero qué bonito que tengas esto para compartir! Y ahí me sentí como fuerte, que formaba parte de toda esa enfermedad que nos afectaba a todos y me uní y no sé, fue como muy poco mental. Sí que en otras ocasiones había tenido como más miedo de compartir pero en ese momento fue más como una necesidad pero no me dio tanto miedo. Siempre hay dudas e inseguridades pero eso me animó. Además pasó que mi hermano, quien es cantautor también y se puso a hacer conciertos a diario durante el confinamiento como un reto... y me invitó a cantar y a tocar la guitarra y yo no soy guitarrista… Y también, no sé, como que la sociedad está siempre a tope sin parar. Miras tu agenda y tienes mil cosas en un mismo día y arriba y abajo y no paras y de repente fue un momento personal en el que no solamente uno para sino que todo el mundo para y eso también hizo que yo también encontrara esos momentos de creatividad y de reencontrarme con la música y la composición.

- “Como ninguna” es el primer tema que compones y Borja (Glez. Santaolalla) lo incluye en “Luimelia 3”, luego sale “Almas viejas”, ¿este tema lo compones a pedido de la serie? porque ambas historias como que van de la mano...

Exacto. El primer tema que compuse fue “Como ninguna” y de repente cuando ya lo tenía compuesto fue como: ¡Son Luisita y Amelia! Y nada, se lo mande así sin más a Borja y me dijo: si la quieres grabar bien en un estudio y tal la vamos a poner en “Luimelia” y luego al cabo de unos meses me dijo: Oye te atreverías a componer un tema pero con unas pautas específicas y eso era que fuera un bolero. Un bolero que sonara como a antiguo y ahí nació “Almas Viejas”. “Almas Viejas” aparece en la temporada 3 de “Luimelia” y “Como ninguna” en “Luimelia 77″.

- Y cuando escribiste “Como ninguna”, lo hiciste desde el punto de vista de Amelia? Como si tú fueras en ese momento ella?

Yo creo que sí. Había algo inconsciente ahí. Fíjate que cuando nos confinaron venía de grabar “Amar es para siempre” y después de estar tanto tiempo ahí encerrada primero sí que tocaba canciones pero igual después nació inconscientemente la necesidad de que Amelia hablara y salió esta canción.

- Y en cuanto a tu proceso creativo, primero empiezas escribiendo o sacas primero la música?

En el caso de “Como ninguna” primero compuse la música, y luego comencé a improvisar y fui fijando una melodía y poco a poco pues fui imaginándome imágenes y todo el día me venían dos mujeres en una cama y como mucha piel, y era una imagen en blanco y negro. Fue algo muy sensorial a lo que me llevaba esa melodía. Luego me puse a escribir la historia, de que una le dice a la otra que se quede porque si se va donde irán todos esos besos que se dan. Esa es la premisa. Y a partir de ahí me encargaron “Almas viejas” y fue el mismo procedimiento. Hice primero la melodía, inspirada en boleros antiguos y luego intenté plasmar la idea que me pidió Borja. Me dijo, este tema irá en el episodio de las dos vecinas mayores que parece que son lesbianas y un poco esa canción iba inspirada en esa historia entonces era como hacerle un homenaje a toda esa gente que de alguna manera ha sabido desde siempre que le gustan las personas del mismo sexo pero no lo han podido comunicar o han tenido miedo. Así que esa canción es un homenaje a esta historia pero también a otras historias. Y entonces a partir de ahí, cuando ya tenía esas dos canciones me puse en contacto con Anthony (Ocaña), nos presentó un conocido en común y nada, desde el primer día que nos juntamos empecé a tocar con él y fue como que nació algo mágico. Me sentí como muy tranquila, muy a gusto, muy libre con él. Y nada, es como que poco a poco ha ido creciendo nuestra amistad, nuestra relación laboral hasta que ya después de estos dos primeros temas decidimos trabajar juntos.

Anthony Ocaña y Carol Rovira. (Foto: Jesús Romero de Luque)

- Y este estilo musical se va definiendo con Anthony… porque el sonido de las primeras canciones no es el mismo que el de “Verde Amarillo Azul”

Y eso es lo que nos gusta, evolucionar. Ir buscando, ir probando cosas nuevas. No nos gusta repetirnos a nosotros mismos y eso creo que el público lo agradece, que haya una evolución del producto. Y si que un poco que no íbamos con una idea, que vamos por este estilo, o por este otro, ni vamos a copiar a nadie y eso es algo que Anthony como yo teníamos claro desde el principio. Vamos a explorar. Estamos aquí para explorar, para jugar. De hecho igual empezamos un tema con el que no nos sentíamos seguros siguiendo una línea que no era la nuestra y lo congelábamos… y es como poco a poco íbamos encontrando nuestra línea y nuestro estilo. Y no nos gustaría encasillarnos en un estilo en concreto, todo lo contrario. Es ir explorando y floreciendo.

- ¿Harías reguetón? No creo, pero igual pregunto...

¡Jajaja! ¡quién sabe!

- No te veo...

Yo creo que tampoco me veo pero nunca digas nunca, ¡quién sabe!

- Luego viene “El reino de los riesgos”, ¿de qué va este tema?

Es el primer tema con etiqueta Anthony y Carol y el primer desvinculado de Luimelia. Fue una idea de Anthony. El creó la melodía, me la mostró un día sin letra ni nada y me encantó y me inspiró muchísimo y adelante. Luego hablamos de qué podría hablar la canción. Si te dan la música, a veces no es fácil… En el caso de “El reino de los riesgos” la melodía me llevaba a un mundo mágico y entonces un día hablando con él, de repente le digo, ¿y si hablamos del riesgo de tener una relación? O sea, porque me parece que no se habla mucho de cuando dos personas se conocen y apuestan a levantarse cada día juntos y me parece que todo el mundo ha experimentado el decir voy a vivir contigo, voy a casarme o yo que sé, hacer un viaje juntos, da igual el nivel de compromiso. Me parece muy valiente cuando se toma esa decisión en cuanto a una relación y me apetecía de hablar de ese reino de los riesgos, de adentrarse en esa magia del día a día y convivir con alguien a quien crees especial.

- ¿En cuanto tiempo sacaste esa letra?

Esa costo un poco, me gustaba que tenga algo poético, muchas imágenes. Me gusta partir de imágenes mías personales entonces hay muchos guiños y mucha parte personal de mis propias historias.

- Hablemos de “Verde Amarillo Azul”, surgió en medio de una visita tuya a casa de tus padres…

Sí, todos estaban haciendo una siesta, yo me había ido a contemplar los campos con una guitarra y la melodía salió muy rápido y la frase “Verde Amarillo Azul” todo el rato. Luego me di cuenta que eran los colores que estaba viendo en ese momento que son los colores del ciclo de los campos de arroz. El cielo azul, los campos en esos momentos verdes y la hierba como amarilla y partir de ahí lo seguí trabajando y un poco es eso. Una oda a volver a casa, a encontrarme con mis raíces y en el caso de mi tierra, el Delta del Ebro, es un paisaje muy cambiante, y una metáfora de la vida, que todo es cíclico, que todo es una metamorfosis continua.

- ¿Y qué sientes cuando ves un tema terminado? ¿Qué pasa por tu mente?

En el caso de “Verde Amarillo Azul” por ejemplo, fue una satisfacción muy grande porque yo quería como transmitir esa sensación de tierra, muy artesanal y creo que Anthony lo supo captar en los arreglos. El tomo la decisión de que esta canción tenía que tener muchas voces. Creo que hay como 17 pistas de diferentes voces en los coros mías y de él. Y luego también es una canción donde el bajo está muy presente y la percusión. Tuvimos la colaboración de Carlos Mancuso, un percusionista brasileño que aportó el sabor caribeño y ese estilo artesanal. Se apareció un día en el estudio sin instrumentos, iba a tocar con lo que que encontrara a la mano, papel cebolla, plantas, mi botella mítica para hacer los ritmos y además con mucho flow. Y creo que fue un puntazo, porque creo que se respira ese sonido así como ensuciado, no escuchas una batería, sino algo más auténtico y eso definitivamente le ha dado identidad a la canción.

- ¿Seguirás trabajando con Anthony? Todo indica que sí

Definitivamente este es un proyecto de los dos, creo que hacemos un buen tándem, el es mas técnico… y yo estudié también pero soy más intuitiva

- ¿Y se puede saber algo del nuevo tema?

Es un tema más otoñal, no tan animado como “Verde Amarillo Azul”, es un poquito más recogidito pero yo creo que va a ser un poco himno. Habla sobre un amor de verano pasado y no sé, tiene un punto melancólico con el que creo todos nos podemos sentir identificados. Es ese amor de verano que duró eso, un verano. Y que fue muy bonito, muy intenso pero que terminó. De hecho concretamente fue un verano en Cuba y a ver qué tal la acogida.

- Es una experiencia propia

Sí, a la hora de escribir intento siempre partir de mí y es que me cuesta mucho hablar de algo que no conozco. O es algo que he vivido yo en primera persona o es algo que he experimentado a través de los personajes que he interpretado como es el caso de “Como ninguna” o “Almas Viejas” o algo que he vivido de muy cerca. Pero sí que me parece que es más fácil hablar de la misma experiencia y de lo que uno ha experimentado, ha vivido ha llorado y ha reído.

- ¿Y en qué etapa creativa está? ¿Ya tienen prevista una fecha de salida?

Todavía no lo sabemos. Hasta que no lo tenemos claro no decimos fecha pero yo creo que en algún momento de otoño lo podréis escuchar.

- ¿Nos cantas un pedacito de “Verde Amarillo Azul”? ¿Te animas?

Tengo la guitarra aquí. No soy guitarrista pero algo haremos, ¡Venga!

Carol Rovira durante la charla con "Saltar Intro" de El Comercio. Video: EC

