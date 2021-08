Conforme a los criterios de Saber más

“Diario de una futura presidenta” estrena su segunda temporada el 18 de agosto por Disney Plus. La historia tiene como personaje principal a Elena Cañero-Reed, una niña cubano-estadounidense que es honesta, busca la inclusión de las personas y la justicia, y tiene un hermano llamado Bobby (Charlie Bushnell) que está descubriendo su orientación sexual, algo que en esta nueva entrega será un verdadero conflicto para el adolescente.

Los personajes de la serie demandan a todo pulmón: ¡igualdad! Aunque los comentarios en internet, sobre todo de padres de familia, critican las últimas historias del imperio de ‘Walt’, el éxito de las narraciones para niños que hablan sobre el amor gay y el poder femenino es indiscutible. La primera temporada de “Diario de una futura presidenta” tuvo tan buena acogida que, además de la segunda, Disney Plus ya tiene confirmada una tercera.

NO MÁS SUTILEZA

Después de Seb y Carlos en “High School Musical: The Musical: The Series”, Disney Plus dejó en el olvido al universo tradicional de las historias donde, entre subtextos y sutileza, le contaba a los más pequeños qué el enamoramiento gay a edad temprana existe. A diferencia de “High School Musical” (2008), donde teníamos a un Ryan Evans, que por su expresión sexual fue blanco de crítica en el ciberespacio. Varios años después, Disney dejó las sutilezas y presentó a la primera pareja abiertamente gay en una serie de Disney, lo que terminó la discusión de hablar o no hablar sobre una historia “destinada para niños”.

Después de “High School Musical: The Musical: The Series”, Disney nos trae otro personaje abiertamente gay en “Diario de una futura presidenta”, pero esta vez con un conflicto de desamor. Bobby (Charlie Bushnell), un cubano-estadounidense hijo de una abogada latina y hermano de la ‘futura’ presidenta de Estados Unidos, está enamorado de Liam (Brandon Severs), pero parece que no es correspondido.

(izquierda) Liam (Brandon Severs) es el mejor amigo de Bobby (Charlie Bushnell) (derecha). (Foto: Disney Plus)

A puertas de la segunda temporada de “Diario de una futura presidenta”, Disney Plus dio la oportunidad a Saltar Intro de preguntarle al actor de 17 años, Charlie Bushnell y esto fue lo que nos respondió: “La historia de Bobby es muy importante para quienes pasan por el mismo conflicto que él, y es importante que las personas se vean representadas en la pantalla, y se sientan cercanos. Bobby averigua quién es en la segunda temporada, y va a lo más profundo con eso, él se ve realmente perdido en la nueva temporada”.

“La serie es muy importante, porque, ya saben, hay tantos personajes cercanos que tienen problemas de la vida real. Para mi personaje, Bobby, pues él pasa por este viaje con sentimientos por su mejor amigo, Liam, eso es muy importante. Muchos niños que vean la serie se sentirán identificados y representados. Ese es el objetivo”, agregó Bushnell a los medios.

Además, Tess Romero, quien interpreta a Elena Cañero-Reed, la presidenta de Estados Unidos joven, recalcó la respuesta de Bushnell. “Tenemos mucha responsabilidad de representar de la forma más realista posible a estos personajes y los conflictos con los que luchan, eso es lo más genial de la serie”, dijo la joven de 15 años que ya marcó una carrera temprana al protagonizar la serie de Disney.

Tess Romero (Elena) actúa en "Diario de una futura presidenta" y obtiene muy buena recomendación de las productoras generales por su trabajo. (Foto: Disney)

ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL

“Esto no es para niños”, “Me senté a ver el programa TV-PG (clasificación: público en general) con mi hija de ocho años y tuve que pararla. Las niñas hablaban de tampones y el periodo. Fue asqueroso y muy forzado”, decían algunos de los comentarios de IMDb sobre “Diario de una futura presidenta”. Se había dado una discusión de padres que hablaban de una serie no apta para menores y otros que confrontaban directamente las reseñas diciendo que era un “programa precioso e inesperadamente emotivo”, o quienes daban las gracias por traer una historia como tal al mundo infantil.

La productora ejecutiva, Gina Rodríguez, que además es ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de serie de televisión comedia o musical, es también Elena adulta en "Diario de una futura presidenta". (Foto: Disney)

Porque la serie no guarda nada y colorea un mundo de verdades, aquellas con las que algunos llevan su mano a la boca si se dicen en voz alta. Saltar Intro preguntó a Tess, qué tantos obstáculos vio en el camino para contar una historia con abierta perspectiva de género en Disney, y ella mostró su indignación a las personas que aún no rompen “el techo de cristal”, como comúnmente se le dice a la valla que tienen las mujeres para ascender en el trabajo y ser respetada en comunidad.

“En realidad, no he tenido mucho problema sobre el tema de la serie. Es gracioso para mí encontrar este tipo de críticas, porque tú caminas por el pasillo hacia la tienda de comestibles y no es como si no tuvieras que esconder los tampones. Es decir, es algo que le pasa a todo el mundo que tenga útero, y no debería ser vergonzoso para las mujeres, sino hablar de esto verdaderamente. Y me siento muy afortunada. Eso estuvo en el primer borrador de la historia, en el piloto que Disney compró. Creo que estábamos entusiasmados de presentar algo así y no sentirnos avergonzados por eso, no escondernos por eso”, acotó Peña.

Gina Rodríguez y Tess Romero llevan una muy buena relación como colegas en escena. (Foto: Disney)

A propósito, también recordó un episodio nostálgico sobre su infancia. “Cuando estaba en el colegio y dije en voz alta: “SPM” (síndrome premenstrual). Uno de mis amigos que estaba al lado dijo: “¡Guau, demasiada información!”, y yo me sentí avergonzada de hablar de eso. En ‘Diario de una futura presidenta’, eso no va a pasar, porque es un programa de entretenimiento donde la gente puede celebrar tener sus periodos para que las futuras chicas de secundaria también puedan celebrarlo abiertamente después”, apuntó Peña, quien cuenta con un equipo de producción para la serie donde hay mayormente mujeres en los cargos de decisión.

PODER LATINO

La actriz cubana de Hollywood, Selenys Leyva, quienes muchos recordamos por el personaje de Gloria en “Orange is the New Black” (Netflix), también forma parte del elenco de la serie de Disney como Gabi, la madre de Elena.

(izquierda) Camila (Jessica Marie Garcia) es la mejor amiga de la abogada, Gabi (Selenys Leyva) en la serie. Su conflicto es no poder revelar a sus padres que es lesbiana y convive con su novia en un departamento. (Foto: Disney)

Según comentó en la conferencia de prensa, su personaje tiene un enfoque que nunca antes se ha visto en las historias infantiles de la marca. “Como latina, digo que la representación de la mujer latina es muy específica y especialmente en la unidad familiar en el cine. Siempre se le ve a la mujer latina en medio de una lucha o en dramas, o algo relacionado con un lugar donde hay dolor. Bueno, pues en ‘Diario de una futura presidenta’ se le ve en un lugar de celebración, donde la mujer latina es empoderada, educada y tiene una vida tan grande como cualquiera”, dijo Leyva, que además tiene una hija más o menos de la edad de Elena Cañero-Reed, el personaje de la serie, y siente que la ficción se parece mucho a su vida real.

“La serie está hecha para tocar la fibra de tanta gente. Eso es lo que amo tanto de esta pequeña serie. Disney Plus está haciendo un montón dándonos una plataforma para los storytelling positivos y personajes positivos. ¡Estoy emocionada por la siguiente temporada, esta es, esta es, se los juro, chicos!”, añadió Leyva, sonriendo.

