El quinto episodio de la segunda temporada de “High School Musical: The Musical: The Series” estuvo dedicado a dos personajes que, de a pocos, han ido ganando más protagonismo en la historia: Seb y Carlos. ‘Seblos’, como han sido bautizados por los fans de la serie, son la primera pareja abiertamente gay que incluye Disney, una compañía a la que se le ha criticado en varias ocasiones por anunciar la inclusión de personajes LGBTQ+ que terminan siendo muy ambiguos o discretos en su sexualidad.

Interpretados por Joe Serafaini y Frankie A. Rodriguez, Seb y Carlos son dos estudiantes que forman parte del grupo de teatro de East High, una escuela ficticia en Salt Lake City (Utah), donde se enamoran mientras trabajan en la adaptación de un musical inspirado en la saga de películas de “High School Musical”: Seb como pianista, Carlos como coreógrafo.

Antes del estreno del quinto capítulo, que lleva por título “Quinceañero”, Disney organizó un evento especial en el que, en el marco del mes del orgullo, ambos actores hablaron sobre la importancia de la representación en la TV y el cine y sobre cómo su relación en la ficción saltó a la vida real. Saltar Intro de El Comercio estuvo presente y esto fue lo que nos contaron:

- ¿Frankie, has ido alguna vez a un quinceañero?

Frankie: Soy de familia mexicana así que sé mucho sobre los quinceañeros, pero no he ido a uno. Ya han pasado algunos años desde que yo cumplí quince, pero si alguien quiere invitarme, me siento listo (risas).

-Carlos, tu personaje en la serie, suele ser muy seguro de sí mismo, pero en el quinto capítulo demuestra que no es así siempre, que también puede tener dudas. ¿A ti también te pasa?

Frankie: Sí, claro. Cuando era niño me sentía como un ‘outsider’, sentía que no pertenecía, porque a mí me encantaban los musicales y Broadway. Y todas esas cosas que a mí me gustaban no le interesaban a nadie que yo conociera o me rodeara. Cuando empecé a hacer teatro en la adolescencia, conocí a otros niños del teatro y por fin ya no era algo malo tener ganas de cantar todo el día. Podía cantar cuando quería y nadie me iba a juzgar por eso.

Escenas de "Quinceanero", quinto capítulo de la segunda temporada de "HSMTMTS". (Disney/Fred Hayes)

- Antes de “Quinceañero”, hay un episodio clave en la historia de los personajes de Carlos y Seb: “Homecoming”. ¿Por qué es tan especial ese episodio?

Joe: En ese capítulo se puede ver cómo cambia la relación de ambos. Carlos invita a Seb a la fiesta de regreso a clases y él tiene dudas porque se pregunta qué pensarán los otros chicos de la escuela al verlos a ellos bailar juntos, ir como una pareja fuera de toda la protección que tienen en el club de teatro. Al final acepta, van juntos y nadie cuestiona nada. Fue un momento muy lindo.

- ‘Seblos’, como los fans han bautizado sus fans, también es real fuera de pantallas. Ustedes están saliendo, ¿cómo pasó eso?

Frankie: Mira esa hermosa cara, ¿cómo no podría enamorarme? Esto siempre lo cuento a mis amigos y es verdad. La primera vez que escuché a Joe tocando el piano, supe que era todo par mí, fue suficiente.

- ¿Qué tan importante es tener representación en las ficciones? ¿Ustedes se sintieron representados cuando eran adolescentes en lo que veían en TV?

Frankie: Para mí era evidente que no había gente que se viera o actuara como yo en las películas o la televisión, a veces aparecía alguien que yo veía y decía: se ve, habla y actúa como yo, pero no era mucho. El hecho de estar yo ahora aquí, en una serie como “HSMTMTS” y poder dar espacio a esa representación que yo no tuve de pequeño es lo mejor.

Joe: Yo recuerdo haber visto personajes LGBTQ+ representados, pero eran personajes para una audiencia más adulta. No los había en programas para niños y familias, como ocurre con “HSMTMTS”. Es muy bello para mí poder ser parte de esto.

- En este quinto capítulo, Seb le dedica “The Climb” de Miley Cyrus a Carlos. ¿Estaban familiarizados con esta canción?

Joe: ¿Me estás bromeando? Claro que sí (risas). Me acuerdo que cuando se lanzó la canción, lo primero que hice fue buscar las partituras en internet y aprender a tocarla en el piano. La tocaba desde niño, poder tocarla ahora en el show, es maravilloso.

-¿Qué significa para ti esta canción?

Frankie: Creo que todos tenemos esos momentos en la vida, en los que intentamos seguir avanzando, con todo lo que eso implica. Y el mensaje de la canción es que no importa tanto hacía dónde estés yendo, lo importante es apreciar el viaje hacia ese destino. Especialmente para nosotros como jóvenes LGBTQ, definitivamente enfrentamos esos retos sobre descubrir quién eres, cómo eres y a quién amas, pero creo que hay muchos mensajes que te deja esa canción.

-¿Y qué significa para Seblos?

Joe: Que vamos a superar cualquier reto en nuestro camino, especialmente después de descubrir cómo es estar fuera del clóset y orgullosos de eso. Como dice la canción: ‘It’s all about the climb’ (’Todo están el camino’).

Frankie Rodriguez y Joe Serafini en evento especial de "High School Musical: The Series". (Foto: Saltar Intro)

-¿Cuál fue su momento favorito del episodio “Quinceañero”?

Joe: Poder cantar “The Climb” fue un sueño, pero me quedo con esa escena inicial del episodio en la que Carlos y Seb se toman de las manos. Fue algo muy dulce y me gusta ver a dos chicos tomados de las manos.

Frankie: Yo me divertí mucho en la escena en el tractor. Además, cuando la grabamos, hacía mucho frío y tratábamos de hacernos reír para abrigarnos.

-¿Cuál es su personaje favorito de esta temporada?

Frankie: Miss Jenn (Kate Reinders).

Joe: Yo también amo a Miss Jenn, no quería repetir la respuesta, pero todos estamos obsesionados con Miss Jenn (risas).

-Finalmente, ¿cómo se sienten al tener tantos fans en todo el mundo, sobre todo aquí en América Latina?

Joe: Nuestros fans son tan dulces. Nos hace muy felices ver cuánto estos personajes significan para ellos. Hay gente que me escribe y me dice: ‘tu personaje me hace sentir mas cómodo de ser yo mismo’. El solo hecho de que haya gente que se pueda ver representada en nosotros es tan especial. Cuando estamos grabando, no nos imaginamos a cuánta gente podemos llegar, pero luego ves que alcanzas a tantas personas y tocas sus vidas y eso es increíble.

