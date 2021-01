“Driver’s License”, el tema que marcó el debut musical de Olivia Rodrigo, la protagonista del remake de “High School Musical”, continúa dando qué hablar, y no solo por la parte artística, sino por la historia que hay detrás de la letra de su hit y que involucra a su co-estrella: Joshua Bassett; y a quien sería su actual pareja, la también actriz Sabrina Carpenter.

En “Driver’s License”, la artista de 17 años cuenta cómo recorre sola, en automóvil y con su licencia de conducir recién estrenada las calles del suburbio en el que vive su expareja (se entiende que se refiere a Bassett), a quien le prometió pasar el examen de manejo para irlo a visitar, aunque a este ya no le interese porque anda con una “rubia” que siempre la hizo sentir “insegura”, una descripción que muchos consideran encaja con Sabrina Carpenter, retratada por los ‘paparazzi’ en varias ocasiones junto al chico Disney.

El triángulo amoroso que involucra a tres de las figuras televisivas más populares del momento entre los adolescentes se ha visto alimentado por un tema que lanzó Bassett poco después del estreno de “Driver’s License” y que lleva el sugerente título de “Lie, lie, lie” (”Mientes, mientes, mientes”). Y ahora crece mucho más con la publicación de “Skin” (”Piel”), una canción en la que Carpenter hace claras referencias al tema de Olivia Rodrigo.

Este es el tema estrenado la noche del miércoles y que ya se apoderó de todas las tendencias:

Pero, ¿qué dice la letra de “Skin” y por qué a los fans no les cabe duda de que es una respuesta a “Driver’s License” de Olivia Rodrigo?

A continuación traducimos al español lo que dice Carpenter en esta composición:

Maybe we could have been friends / Quizás habríamos podido ser amigas

If I met you in another life / Si te hubiera conocido en otra vida

Maybe then we could pretend / Quizás así podríamos fingir

There’s no gravity in the words we write/ Que no hay gravedad en las palabras que escribimos

Maybe you didn’t mean it/ Quizás no lo hiciste a propósito

Maybe “blonde” was the only rhyme / Quizás cuando dijiste “esa rubia” era porque la palabra rimaba

The only rhyme/ Era la única rima posible

Want my heart to be breakin’, breakin’, no / Quieres romperme el corazón

I’m happy and you hate it, hate it, oh / Estoy feliz, y lo detestas

And I’m not asking you to let it go / No te pido que lo dejes ir

But you been tellin’ your side / Pero has estado contando tu versión de la historia

So I’ll be tellin’ mine, oh/ Así que yo contaré la mía

You can try/ Puedes intentar

To get under my, under my, under my skin/ Meterte bajo mi piel

While hе's on mine/ Mientras él está en la mía

Yeah, all on my, all on my, all on my skin/ En toda mi piel

I wish you knew that еven you/ Me gustaría que supieras que ni tú

Can’t get under my skin if I don’t let you in/ Puedes meterte debajo de mi piel si yo no lo permito

You’re tellin’ it how you see it/ Dices tu lado de la historia

Like truth is whatever you decide/ Como si la verdad fuera la que tú decides que sea

Some people will believe it/ Algunas personas te creerán

And some will read in between the lines/ Y otras leerán entre líneas

You’re putting me in the spotlight/ Me pones en el centro de atención

But I’ve been under it all my life/ Pero he estado allí toda mi vida

Said all my life/ Toda mi vida

I just hope that one day/ Espero que algún día

We both can laugh about it/ Las dos nos podamos reír de esto

When it’s not in our face/ Cuando no esté en nuestras caras

Won’t have to dance around it/ No tendremos que bailar a su alrededor

Don’t drive yourself insane/ No pierdas el manejo de la situación

It won’t always be this way/ No siempre será de esta manera

LAS REACCIONES DE LOS IMPLICADOS:

Tras el estreno de “Skin”, Olivia Rodrigo no se ha pronunciado al respecto y ha continuado activa en redes sociales, pero destacando el éxito de “Driver’s License”. Este jueves publicó una entrevista que le hizo “Vogue”, reconociéndola como la revelación del recién iniciado año.

También saludó a su compañero de reparto en “High School Musical”, Joseph Serafini, por su cumpleaños:

Mientras tanto, Joshua Bassett felicitó a Sabrina Carpenter por el tema “Skin” con este mensaje:

Aunque ya había hecho lo propio cuando Olivia Rodrigo lanzó “Driver’s License”.

¿Cuál será el próximo capítulo de este embrollo adolescente? Pronto lo sabremos.

