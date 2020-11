Conforme a los criterios de Saber más

Disney Plus acaba de llegar a Latinoamérica con un catálogo muy completo y diverso. Una de las series más esperadas es “The Mandalorian”, sin embargo, otras ficciones también esperan robarse el corazón de los jóvenes y no tan jóvenes. Una de ellas es “High School Musical: la serie". Esta producción está inspirada en las exitosas cintas de Disney y que conquistaron a los adolescentes de la primera década de los años dos mil. “HSM:la serie” no es un remake ni una secuela, contiene una historia muy distinta pero que parece ser prometedora.

La protagonista de la nueva historia, Olivia Rodrigo, quien interpreta a Nini, explicó en una entrevista a EuropaPress que esta serie intenta “representar a los adolescentes del 2020 y servir como inspiración a los jóvenes de hoy". Sus comentarios fueron bastante ambiciosos, y tras ver el episodio estrenado en Disney Plus, concluimos que están yendo por el camino correcto.

“High School Musical: El musical: La serie” no se parece a la película con la que varias adolescentes soñamos con ser Gabriela o Sharpay, sin embargo, toma como fondo la saga original, al estar ambientada en la misma escuela. Para resaltar de la anterior tienen un formato casi documental, pues veremos a los personajes explicar sus decisiones o acciones en los capítulos.

En esta ficción, son cuatro los nuevos protagonistas de la historia. Nini, una joven inteligente y tímida que sueña con convertirse con una gran actriz y que descubre que tiene mucho talento para la actuación en un campamento de verano. Ricky (Joshua Bassett), un guitarrista y divertido joven que es exnovio de Nini y que intentará reconquistarla al enterarse que ella encontró un nuevo amor.

E.J. Caswell (Matt Cornet) es el nuevo interés romántico de Nini. Este adolescente es atleta, actor y uno de los jóvenes más populares de la escuela East High. Nini y él se conocieron en el campamento de teatro, al que asistieron en verano. La cuarta protagonista es Gina (Sofia Wylie) una estudiante de intercambio que tiene una gran ambición por el teatro y la danza.

High School Musical. La serie estará habilitada desde el martes 17 de noviembre, día en que Disney+ llega a nuestro país.

Los cuatro van a participar del casting para interpretar a los personajes de la película “High School Musical”, la cual fue rodada en la escuela en la que ellos se estudian. Nini audicionará para el papel de Gabriela, mientras que E.J. y Ricky intentarán obtener el papel de Troy Bolton. Por su parte, la nueva del colegio también audicionará por el rol de Gabriela y hará todo lo posible por obtenerlo.

La trilogía “High School Musical” es muy icónica y probablemente muchos fans de estas cintas sentirán temor de que la historia que tenían en sus memorias pueda verse alterada al ver la nueva serie, sin embargo, al no ser un remake sino una serie inspirada en las historias que conocemos, lo vuelve divertido y bastante nostálgico.

La ficción de Disney Plus nos ofrecer nuevas tramas con códigos actuales que puedan convertir a esta serie en un fenómeno tan importante (quizás) como fue la franquicia original.

Por el momento solo el primer episodio se encuentra disponible en Disney Plus, y es inevitable verlo y no pensar que además de estar inspirada en “HSM” tiene varios guiños de la recordada “Glee”. Aunque más inofensiva porque recordemos que es una producción de Disney. Seguiremos informando.

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

TE PUEDE INTERESAR: