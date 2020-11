Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia por el Covid-19 hizo que muchas películas dejaran de estrenarse en el cine y buscaran en los servicios de streaming una forma de llegar al público. “Hamilton”, musical estrenado originalmente en 2015, escrito y producido por Lin-Manuel Miranda, iba a llegar a los cines en el 2021, sin embargo la pandemia cambió los planes y ya se encuentra disponible en Disney+... para beneficio de todos.

“¿Quién es usted?”

Desde su estreno “Hamilton” no tuvo ni una butaca vacía en Broadway, el epicentro del teatro estadounidense. La historia sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos conquistó a todos los que lo vieron, incluyendo celebridades y hasta al expresidente de EE.UU Barack Obama. Este fenómeno cultural ganó un Pulitzer, un Grammy y 11 premios Tony.

Escrita y musicalizada por Lin Manuel Miranda, esta versión de la obra para Disney+ no es una película como tal porque fue realizada a partir de varias representaciones de la obra en Broadway con su reparto original. Además, se añadió un fragmento grabado sin la presencia del público. El producto final está tan bien editado que pareciera sumergirte en un teatro sin salir de casa.

“Hamilton” cuenta de forma musicalizada, con estilo hip hop, la vida de Alexander Hamilton (interpretado por Miranda), prócer de la independencia de Estados Unidos y ser humano con muchos defectos que, en ocasiones, se hace odiar. La obra es una montaña rusa de emociones, muy bien escrita y orquestada por Miranda. La narración, si bien se ha tomado algunas licencias en cuanto a lo que de verdad pasó, ha sido lo más fiel a lo que se vivió en el año 1776.

Hamilton puede haber sido un hombre de otra época, pero la forma en cómo su historia ha sido contada y dramatizada la vuelve muy actual. Es imposible no sentirte identificado con alguno de los personajes, quizás con la altruista Eliza (Phillipa Soo), la inteligente Angelica (Evangeline Williamson), el antagonista Blurr (Leslie Odom Jr.) o incluso con el mismo Alexander; un inmigrante cuya imprudencia temeraria es tanto su mayor don, como su mayor maldición.

“Hamilton”: el aclamado musical ya está disponible en Disney+ (Foto: Disney)

Para ver y cantar

“Hamilton” es una genialidad, esto por su nivel de ambientación o por el incluso mejor despliegue de actores. Las canciones no solo son pegajosas y con ritmo, sino que cada una tiene una historia y un mensaje que emociona. Vas a quererlo ver una y otra vez, probablemente para la segunda ocasión corearás las canciones y quizás hasta intentes bailar. En otros momentos, te vas a conmover.

Uno de los puntos a favor que tiene ver esta producción en las pantallas es que podrás ver claramente los rostros de los actores. Lo usual es que, a menos que desembolses una pequeña fortuna en entradas de primera fila (además de viajar a Nueva York, Los Ángeles o Londres; donde la puesta en escena se desarrolló antes del Covid-19), no es usual poder apreciar al detalle las expresiones.

Finalmente, algunas recomendaciones para disfrutar más esta historia: Una buena pantalla para no perderte nada y un buen sistema de sonido para disfrutar al máximo los temas. Miranda es un genio, “Hamilton” lo demuestra. Es el musical para evangelizar a quienes ven con mala cara los musicales; esos que cantarán “I’m Not Throwing Away My Shot” cuando menos te lo esperas.

Dato

Al cierre de esta nota, solo se puede ver “Hamilton” es su idioma original. Esperemos que pronto Disney ponga subtítulos en español para que pueda llegar a más personas. Esta obra lo merece.

