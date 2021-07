Conforme a los criterios de Saber más

Por las redes sociales o por sus múltiples apariciones en los medios de comunicación es muy probable que todos los que lean esta nota sepan algo sobre Dwayne Johnson, el millonario actor y empresario estadounidense que se hiciera conocido primero en el mundo de la lucha libre por su apelativo de La Roca y, luego, ya masivamente en el ámbito del entretenimiento.

Tal vez porque su nombre está asociado al éxito, este estadounidense no lo pensó dos veces cuando se le presentó la propuesta de armar una serie sobre su vida. Pero no anclada en su presente —tan expuesto, como lo dijimos la empezar este artículo—, sino sobre las primeras etapas de su crecimiento, aquellas en las que el dinero no sobraba y la fama, simplemente, no era lo suyo.

Así surge “Young Rock” (La Roca Joven), una serie estrenada por la cadena NBC en Estados Unidos en febrero pasado y que gracias a HBO Max ya está disponible para el resto del mundo. En once capítulos de media hora veremos al personaje en sus etapas colegiales y universitarias.

En cuanto a su estructura, “Young Rock” no es una serie biográfica convencional. Con el pretexto de una ficticia campaña presidencial, la serie deja en la propia voz de Johnson la narración de los acontecimientos que marcaron sus primeros años. Así tenemos al hoy actor y empresario respondiendo ante supuestos periodistas preguntas como “por qué sería un buen presidente”. Valiéndose de eso, La Roca rememora momentos buenos y también malos. De todos ellos busca dejar una enseñanza, mensaje o moraleja.

Escena de "Young Rock".

Pero hay algo que resalta notablemente en los once capítulos: la importancia del núcleo familiar en los años de formación de un hombre asociado permanentemente a la idea de valentía y coraje. Un amoroso padre (Rocky Johnson, interpretado por Joseph Lee Anderson), famoso localmente por la lucha libre, y una madre (Ata Johnson, interpretada por Stacey Leilua), ama de casa y empleada humilde pero pundonorosa, son los pilares de la autoestima de un chico llamado a ser grande. Pero hay muchos más espejos en los que el pequeño Dwayne se ve. Tal vez el más grande sea el de su abuela.

Originaria de Samoa, Lia Maivia es descrita en la serie como una mujer llena de valor que supo liderar una industria local de lucha libre. Tras la muerte de su esposo, el personaje interpretado por Ana Tuisila toma las riendas del negocio y lo mantendría a flote hasta donde pudo, llegando incluso a enfrentarse más de una vez con pequeños enemigos del negocio. Al estar Lia rodeada de luchadores, no fue raro que su hija Ata termine involucrada sentimentalmente con uno (Rocky Johnson). El punto es que el pequeño protagonista de esta serie siempre está rodeado de fortachones, pesas, lonas y pantaloncillos cortos. Un ambiente que luego le sería propicio para desarrollarse como estrella de la WWF.

Miembro de una familia de clase media, Dwayne Johnson pasó varios apuros económicos. Su padre, un tipo carismático y noble en todo momento, no tenía grandes peleas de forma seguida, mientras que su madre pasó por múltiples trabajos: desde limpiar casas hasta ofrecer paquetes turísticos vía telemarketing. Consciente de esas carencias, el pequeño protagonista se traza el objetivo de darle todo de vuelta a sus padres. “Algún día te compraré tu casa”, le dice a su mamá más de una vez. Nadie, sin embargo, parece pedirle a cambio más que abrazos y besos.

“Young Rock” intenta no desgastar al televidente equilibrando momentos de la vida de Dwayne Johnson con el avance de su ficticia campaña presidencial. Y para ello se ha apoyado en un actor como Randall Park, que es una especie de animador del show, entrevistando varias veces a La Roca, pero a la vez bromeándole con el fin de hacerlo ver como un simple ser humano.

Adrian Groulx como la 'Roca' de joven.

Otro detalle en lo que Johnson se ha preocupado es en el mensaje que deja la serie. A veces da la impresión que estamos frente a programa para niños, con historias que tienen inicio, desenlace y además moraleja. Veremos, por ejemplo, cuando Dwayne insulta su entrenador de la escuela en un momento de frustración, pero también seremos testigos de cómo este se da cuenta de que hizo mal, por lo que regresa a ofrecer disculpas. “Me queda demostrado el tipo de hombre que eres al ver cómo has regresado a disculparte”, le dice el docente.

Las apariencias también forman parte fundamental en la trama de esta serie. Un chico que se enamora en la escuela de una compañera con mucho más dinero, termina cayendo en la tentación de inventar algo que no es. Cuando el protagonista ya no puede sostener más mentiras sobre su vida, confiesa y pierde a su primer amor.

¿Vale la pena ver esta serie incluso si ya creemos conocer mucho sobre La Roca? Sí, porque explora etapas no muy difundidas de un personaje que ha demostrado con su comportamiento privado y público ser aquel referente que muchos buscan. Dwayne Johnson dice en uno de los capítulos finales de “Young Rock” que su intención ha sido mostrarle a la gente “que es uno de nosotros”. Con defectos y virtudes, pero sobre todo con tantas derrotas como triunfos, la serie cumple su objetivo de dejarnos aquella idea en la cabeza.

LA FICHA :

Sinopsis: Toda leyenda tiene un comienzo. Dwayne “La Roca” Johnson protagoniza una enorme comedia familiar basada en historias increíbles de su juventud. Este viaje destaca los momentos inolvidables y las relaciones increíbles que llevaron a Dwayne de un niño común a una superestrella extraordinaria, revelando que se parece más a nosotros de lo que creemos.

Plataforma: HBO Max.

Temporada: 1 (11 capítulos)

Duración: 1/2 hora por capítulo (aproximadamente)

Clasificación: +14.

Calificación: ★★★.

