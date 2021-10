Conforme a los criterios de Saber más

Lo primero que hizo Fabian Gutiérrez, el asesino del ciudadano peruano muerto en Chile, cuando salió de la cárcel, fue abrazar a su esposa y llorar en su hombro. El joven de 28 años fue una de las personas armadas el 22 de octubre de 2019, el quinto día de protestas masivas en el país austral. El documentalista chileno Juan Pablo Sallato, eligió junto a su equipo de investigación este caso como el capítulo cinco de su docuserie “Libre”, que narra la vida de delincuentes luego de pagar su condena y aventurarse a un nuevo camino. Son ocho episodios que fueron estrenados por primera vez en la Televisión Nacional de Chile (TVN) en agosto de este año y ahora estarán disponibles desde el 8 de octubre en Amazon Prime Video.

“’Fabián’ no es un tipo de personaje que viene de ese mundo marginal que habita las cárceles. Este es un caso muy particular. En la serie, el espectador es quien decide qué va a pensar de él. La muerte del ciudadano peruano es un caso emblemático en Chile. Queríamos hablar del estallido de 2019″, comenta Juan Pablo Sallato en una entrevista con Saltar Intro. El documentalista contó con el premiado periodista Rodrigo Fluxá en su equipo de guion, para seleccionar entre casi 100 casos, ocho historias que fueran una radiografía del sistema penal y carcelario de su país, y a la vez encaminar una reflexión del tema para que los latinoamericanos se pregunten lo mismo que él: ¿qué pasa con los criminales después de cumplir su castigo?.

Sallato es un convencido oponente de la posesión de armas en personas naturales. La historia de Juan Coro, el peruano asesinado por Fabián Gutiérrez con un disparo en la cabeza, era la excusa para hablar de las manifestaciones en contra de la delincuencia en Chile y la “ausencia” del Gobierno esos días de revueltas en que murieron más de 30 personas en el país y miles quedaron heridos. Fue cuando el miedo y la furia de los chilenos se desató en las calles, las mismas por donde caminaba la víctima peruana.

“No le gustaba tomar o fumar. Sus amigos lo invitaban, pero él siempre se venía a la casa. Le gustaba correr. El deporte le gustaba bastante”, comenta la antes pareja del peruano, María, una mujer en silla de ruedas que se había enamorado de Juan Coro en Perú y decidió mudarse con su hijo a Chile para estar junto a su pareja. Pasaron 10 años juntos hasta el día en que este falleció.

Una imagen difundido por la familia de Juan Coro. (Foto: Producción Libre)

“Recuerdo cuando Sebastián Piñera declaró que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso. Eso generó cierta paranoia y la gente salió armada en muchos barrios. En medio de eso, estaba Fabián, un comerciante a quien le había ocurrido varios robos y tenía armas. Sale y se pone a disparar. Y le termina cayendo un balazo al ciudadano peruano que iba camino a su casa. Fabián era alguien que odiaba la delincuencia y se transformó en un asesino. Un caso que hace reflexionar. Uno no puede salir a disparar a la calle, porque pasan estas cosas. Es una visión bastante trumpiana de vivir. No es la ley de la selva. Y un mandatario no puede llamar a la guerra porque sí. En realidad, era una revuelta social, pero el presidente no lo entendió de esa forma. ¿Qué tanto suspenso hay en este episodio? Poco a poco, uno se va intrigando más sobre la muerte de Juan Coro y llega un punto en que no sabemos qué tan culpable puede ser”, dice Sallato.

Se mostraron imágenes de las cámaras de seguridad durante el juicio del caso del peruano asesinado, donde se le ve a Fabián Gutiérrez disparando desde la calle. En su declaración, el acusado dice que los balazos se dieron en un interior y en defensa personal. (Foto: Producción "Libre"/Captura)

Es un episodio de 40 minutos inspirado en el género policiaco o de true crime, una moda del mundo del streaming, para darle dinamismo y ritmo al capítulo de Fabián Gutiérrez. En la narrativa del documental, no hay un dictamen de culpabilidad, puesto que el exconvicto se encuentra en medio de un juicio abierto. A su vez, los documentalistas chilenos hacen seguimiento a cada caso, según Sallato. Sin embargo, aún no se ha confirmado si habrá una continuación de la historia en siguientes temporadas.

CHEF’S TABLE DE NETFLIX Y EL OJO REFLEXIVO

“En Chile y Latinoamérica, se encarcela la pobreza. La cárcel no es para todos, sino solo para un sector de la sociedad que les conviene tener ahí, invisibilizada, como en estos guetos que retratamos. Y algunas personas piensan ‘ojalá esté el mayor tiempo ahí’. Pero no. No puede ser así. El sistema tiene que entregar herramientas que logren hacer un giro en las vidas de los liberados. Y en ese sentido, ‘Libre’ es una serie que parte con la base de la reinserción”, opina Sallato, quien se inspiró en una imagen inolvidable de 2017 durante “El Perdonazo”, como llamaron en Chile a la disposición del Gobierno para dar más de 1700 libertades condicionales a los reos que cumplieran con las condiciones, según la investigación del equipo documental.

“Libre” salió al aire por Televisión Nacional de Chile (TVN) el 12 de agosto. "Me gustó mucho cuando se estrenó en el medio público, porque se está reescribiendo la Constitución de Chile ahora. Creo que el problema del sistema carcelario es un tema que tiene que estar presente ahí, en la discusión, de todas maneras", dijo Sallato a Saltar Intro. (Foto: Captura/Producción "Libre")

“Todo delito merece un castigo, pero todo castigo tiene su fin. ¿Qué es lo primero que harías después de pasar toda una vida encerrado?”, se lee en el storyline de “Libre”, un documento compartido con Saltar Intro. Pueden ser dos o más de 20 años encarcelado, aprendiendo oficios como interno y con esperanzas de salir al mundo para comértelo, pero lo que encuentras es pobreza, violencia y cuestiones que en cualquier criminal resuenan. Para contar la versión de los exconvictos, muchos libres y otros reincidentes, el equipo de Sallato se inspiró en la serie documental gastronómica de Netflix, “Chef’s Table”. La recuerdan por el sexto capítulo del tercer volumen, que conduce el galardonado chef peruano Virgilio Martínez.

Nada tiene que ver la comida con el crimen, pero ambas series tienen exacta relación en el estilo cinematográfico de cámara lenta, ritmo solemne y planos contemplativos que cuentan las historias de Ricardo Gómez (homicidio y robo), Luis Carrasco (feminicidio), Nicol Sandoval (tráfico de drogas), entre otros criminales. “No por ser personas privadas de libertad uno tiene que filmarlos de otra manera. No quería registrarlas de forma sucia por estar en la cárcel, sino también con dignidad, tratarlas como personajes. Darle la importancia al momento en que salían en libertad. La puerta se abre, hay sueños que quiere cumplir, en ninguna manera justificando los actos pasados o hacer una expiación de los delitos, porque son muy graves y dejan víctimas, pero entendiendo que se cumplió la pena”, comenta Sallato.

El equipo de producción de "Libre" . (Foto: Captura/Producción "Libre")

Con el apoyo de la Gendarmería de Chile, el equipo de “Libre” pudo entrar a las cárceles y grabar a las historias de desesperación, fanatismo y, en algunos casos, amor. “Uno no conoce su país si es que no ha pasado por sus cárceles”, es la frase de Nelson Mandela con la que parte la serie. Por su puesto, había un equipo reducido de tres personas en cada filmación, pues apostaban por generar un ambiente de confianza.

“No voy a decir el cliché de ‘la realidad supera a la ficción’, pero en muchos casos se llega a un nivel de verdad muy complejo de transmitir en la ficción. La intención de los presos es ‘yo voy a cambiar’, y qué difícil cuando las personas, dada la marginalidad, poca oportunidad, breve o nula educación y las mínimas herramientas que el sistema ofrece, logren darle vuelta a su vida, reinsertarse laboralmente y cambiar su destino. Y ‘Libre’ va más allá, es una invitación a la reflexión. No es solo la crónica roja, sino poner la cámara antes y después del delito. Por muy difícil que sea y políticamente incorrecto, hay que ponerle cabeza al problema y darles voz a estas personas. Escucharlas. Para el fin de que cada vez sean menos los delincuentes”, concluye Sallato, quien tras la investigación pre-documental descubrió que más del 60 % de presos en Chile reincide. Hoy, espera que su visión se replique en otros países, por qué no, en Perú. Y ver qué pasa con la realidad después del delito.

FICHA

Sinopsis: ocho historias cuentan la salida en libertad de exconvictos y su las dificultades en la su reinserción social.

Número de temporadas: 1

Duración promedio por capítulo: 40 min.

Formato: Documental

Producción: Juan Pablo Sallato, Juan Ignacio Sabatini, Rodrigo Fluxá

Clasificación: +16

Año: 2021

Series similares: El Presidente (Prime Video), Soy asesino (Netflix), Animal Kingdom (HBO Max)

Calificación del autor: ★★★★

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Entrevista con Sharon Liese, directora de "Transhood". (Fuente: El Comercio)

TE PUEDE INTERESAR