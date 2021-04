La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrena a nivel mundial este domingo 18 de abril. La premiere de estos nuevos episodios se realizó de forma virtual por Facebook y YouTube. Algunos fans y periodistas tuvieron acceso al elenco principal, liderado por el mexicano Diego Boneta. Durante una pequeña ronda de preguntas, el intérprete contó detalles sobre su papel.

Boneta explicó que ensayó muy duro para poder interpretar a Luis Miguel. “Yo me empecé a prepararme un año antes de entrar a la serie. Creo que eso es lo más importante. Yo creo que con Luis Miguel, la realidad supera la ficción en su vida. Entonces para mí eso es clave”, comentó

Además, explicó que sí usa su imaginación a la hora de ponerse en la piel del ‘Sol de México’. “Sí hay un lado de imaginación a la hora de crear de Luis Miguel que nadie conoce, el Luis Miguel detrás del escenario, el que no está en YouTube”, explicó.

El actor mexicano reveló que el mismo Luis Miguel le dio detalles que nadie conoce para que su papel se vea enriquecido. “Yo tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones lo cual me ayudó enormemente. Él compartió varias cosas conmigo. Me dijo: ‘Diego esto es solamente para ti, por favor, no lo compartas con nadie más’. Fue muy generoso en ese sentido”, agregó.

Al morir la abuela, el 'Sol' se encarga de la custodia de su hermanito, pero la tutela se la entrega al doctor de la familia, Mario Foncerrada, quien se encarga de toda su crianza. En esta imagen vemos a Luis Miguel (Diego Boneta) junto con el actor que interpreta a Foncerrada, o 'El doc', como era conocido en el entorno de 'El sol'. (Foto: Netflix)

El actor de 30 años indicó que para él lo más importante es humanizar a Luis Miguel en esta segunda temporada. Ya en otras entrevistas había mencionado que esta nueva temporada mostrará un lado más humano del intérprete de “La incondicional”.

“Lo más importante de todo esto es humanizarlo, es que ustedes puedan empatizar con él y con mi personaje. Eso para mí es lo más importante”, añadió.

Diego Boneta volverá a interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de la serie (Foto: Netflix)

En otra entrevista, esta vez para la agencia internacional EFE. Boneta califica esta segunda temporada como más “oscura, compleja y con más capas”.

“Sobre todo se ve a un Luis Miguel más humano en el sentido de que ya no siempre es la víctima o el ingenuo. Aquí lo ves cometer errores, empatizas con él y luego entras en conflicto de si lo que hizo estuvo bien o mal. Es lo que a mí me gusta de estos personajes, esta onda de antihéroe que hace que sea mucho más divertido a la hora de filmar”, dijo el jueves pasado a EFE.

TE PUEDE INTERESAR: