Conforme a los criterios de Saber más

Decir adiós en el momento cumbre resulta siempre lo más acertado. Hacer lo contrario te arriesga a que tu legado se vea ensombrecido por críticas o cuestionamientos que bien podrían resultar injustos si vemos la totalidad de una obra. Pasando esto al plano audiovisual, y específicamente al mundo del streaming, hemos visto series que, por el éxito de sus primeras temporadas, se alargaron demasiado, como “The Walking Dead”, y otras que cortaron a tiempo por motivos diversos, como “House of Cards” (por el escándalo de su protagonista Kevin Spacey).

Una inmejorable oportunidad para descubrir en tiempo real si una serie llegó a su fin por agotamiento del guion o porque el equipo involucrado en su puesta en marcha optó simplemente por cerrar etapas en el mejor momento es la serie “Ozark”.

Lanzada en 2017 y con Jason Bateman (Marty Byrde) y Laura Linney (Wendy Byrde) como protagonistas, esta serie acaba de estrenar la primera de las dos partes en que sus guionistas dividieron su cuarta y última temporada. El argumento de “Ozark” en líneas generales el siguiente: un analista financiero, esposo y padre de familia residente en Chicago, termina inesperadamente sirviendo a un cártel del narcotráfico. A partir de allí, y tras mudarse al poblado de Ozark, terminará involucrando casi a todos a su alrededor en su ilícito proceder.

Uno de los detalles de “Ozark” que enganchó rápidamente la atención de los televidentes fue que, más allá de las oscuras actividades que realizaban muchos de sus personajes, la gran mayoría de estos jamás abandonó su rutinaria vida. Marty, por ejemplo, podía lavar cientos de millones de dólares del narco, pero seguía manejando un carro bastante convencional. Lo mismo su esposa, quien con el paso de los capítulos fue prontamente entrando al ‘negocio’ de su marido, sin dejar de preparar una deliciosa cena familiar o el desayuno muy temprano.

"Ozark" estrenó la primera parte de su temporada final. En imagen: Julia Garner. (Foto: Netflix)

Cuando mencionamos que Marty involucró a todos a su alrededor en su oficio de ‘lavador de dinero’ no exageramos. Incluso su hijo, Jonah Byrde (Skylar Gaertner), a quien hemos visto crecer en pantalla a lo largo de los últimos cinco años, terminó montando su ‘empresa propia’, en la que lavaba millones de dólares usualmente ajenos, pero siempre rentables. Al exponerse tanto frente a su esposa e hijos, el personaje interpretado por Jason Bateman terminó convertido en una especie de genio financiero que bajo las cuatro paredes del hogar era más bien un fantasma. ¿Con qué autoridad podía intentar criar a sus hijos si los había metido en tremendos negocios turbios?

Lavar dinero como forma de vida

Pero “Ozark” no es solo la familia Byrde (cuñados y suegros incluidos). A lo largo de las primeras tres temporadas vimos desfilar a personajes que fueron creciendo con una solvencia absoluta. Desde Ruth Langmore (Julia Garner), una joven de voz chillona que parece a ratos capaz de agarrar el mundo con la palma de su mano, hasta Darlene Snell (Lisa Emery), una agricultora y traficante de heroína que no tiene ningún escrúpulo en levantar una escopeta y ejecutar al primero que ose desafiarla. A estos dos actores secundarios ‘claves’ en la historia habría que sumarle el clásico Comisario en un pueblo alejado (John Nix/Robert C. Treveiler), y también a tipos como Wyatt Langmore (Charlie Tahan) o Sam Dermody (Kevin L. Johnson.

Como en toda serie criminal ligada al narcotráfico, “Ozark” tiene no solo narcos y millones provenientes del tráfico de distintos tipos de drogas. Aquí la ley está representada por el FBI, institución que busca a toda costa dar con el paradero del temible capo del narcotráfico Omar Navarro (Félix Solís). Como bien hemos dicho, al intentarlo ‘a toda costa’ el buró de investigaciones da con Marty Byrde y rápidamente lo convence de apoyar su labor. A partir de aquí, nuestro protagonista se convertiría en una especie de doble agente, sirviendo al capo Navarro, pero dialogando por teléfono con una muy cercana agente del FBI (Maya Miller/Jessica Frances Dukes).

Conforme se iban extinguiendo la temporada dos y tres, “Ozark” fue encontrando en sus fortalezas, paradójicamente, también sus debilidades. El desafortunado Marty Byrde pasó de realizar astutas jugadas financieras para lavar dinero a convertirse más en un simple ‘mandadero’ de Navarro, un personaje que también fue perdiendo no solo su maldad natural, sino además poder de acción. En varios momentos la serie se convirtió en un paralelo repetitivo de “Capo llama por celular, Marty contesta, acepta y lo hace”. Tal vez en esta fase – en nuestra opinión la más débil de su existencia—fue cuando “Ozark” decidió apoyarse en la psicología de otros personajes, específicamente de Wendy Byrde (Laura Linney) y sus hijos.

Jason Bateman y Laura Linney en escena de "Ozark". (Foto: Netflix)

Incomprendida en su familia y con un hermano adicto a las drogas, Wendy intentaba mantener a salvo su matrimonio con Marty hasta que el oficio de ‘lavadora’ de dinero se cruzó en su camino. En la existencia de este personaje todo pasa tan rápido que jamás se le ve disfrutando los millones de dólares que amasa. Cuando sí disfruta es en las ocasiones que debe hacer cabildeo político para recibir autorizaciones para sus negocios o para poder implementar sus fundaciones. Rodeada de hombres poderosos, Wendy despliega sus mejores armas, aunque lamentablemente dentro de casa las cosas no irían muy bien.

¿Una despedida decorosa?

Como ha pasado con varias otras producciones de Netflix y demás cadenas de streaming, “Ozark” también sufrió una paralización a causa de la pandemia. Decir que sin este contratiempo hubiera tenido más temporadas o, en su defecto, habría terminado antes del 2022, corresponde solo al terreno de las especulaciones, sin embargo, hace unos días acaba de estrenarse la primera de las dos partes en que han dividido la última temporada.

En siete episodios, la serie creada por Bill Dubuque y Mark Williams nos presenta cómo Marty Byrde y su familia intentan complacer los últimos deseos del capo Navarro, quien, cansado de vivir casi a escondidas, ha pedido a su asesor financiero y ‘lavador’ de dinero favorito pactar con el FBI una especie de acuerdo que le garantice poder disfrutar el resto de su vida en paz. Pero como ha pasado en las tres temporadas previas, “Ozark” tiene una gama de nuevos personajes.

Tal vez el más rimbombante de estos ingresos es Javi Elizondro, el atrevido sobrino de Navarro que intenta a toda costa hacerse un lugar en la organización delictiva que este maneja. Interpretado por el mexicano Alfonso ‘Poncho’ Herrera, este aprendiz de narco pone en su mira a Marty desde el primer segundo en que se vieron las caras. “Yo había pedido que te maten a ti y a tu familia”, le llega a decir mirándolo a los ojos. En sí, por lo menos en estos primeros siete episodios, Javi no muestra nada superlativo que lo coloque al nivel de otros personajes incidentales de “Ozark”.

El mexicano Alfonso Herrera en la temporada final de "Ozark". (Foto: Netflix)

Encapsulado en un personaje irascible, Elizondro resulta entonces casi un sicario más, sin pliegues que se vayan desprendiendo conforme transcurren los minutos. Esto, más que propiciar una evaluación nuestra del trabajo del ‘Poncho’ Herrera, lo que hace es dejarnos una sensación de deuda pendiente’, que esperemos se pueda saldar en los próximos (y últimos) siete episodios que Netflix emitirá más adelante en el 2022.

En lo ya revelado de su temporada final, “Ozark” se sostiene en dos pilares: las escaladas argumentales ligadas a sus personajes secundarios (Ruth y Darlene se roban el show ante la pasividad de un Marty por ratos demasiado monótono), y el despliegue emocional de Jonah Byrde (incapaz de perdonar a su madre por haber ‘enviado a morir’ a su tío Ben). Tal vez esto sea suficiente para animarnos a ver los próximos siete episodios de la serie. Aunque, valgan verdades, aún si fueran peores que los que acaban de estrenarse, nada podrá borrar la huella que generó en miles una serie capaz de desnudar con suma crudeza todo lo que podríamos ser capaces de hacer con tal de eliminar el dinero como una de nuestras necesidades diarias.

LA FICHA:

Sinopsis: Un asesor financiero arrastra a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar 500 millones de dólares en cinco años y tranquilizar a un jefe narco.

Título original: “Ozark”.

Elenco: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Duración: 4ta temporada – Parte 1 – 7 Episodios

Clasificación: +16 años

Género: Thriller

Calificación: ★★★

VIDEO RELACIONADO :

Saltar Intro |Tráiler de "Pam & Tommy". (Fuente: Star+)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM :