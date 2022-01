Conforme a los criterios de Saber más

Con solo tres episodios en esta temporada, “Euphoria” de HBO Max ha puesto a sus personajes en una situación precaria. Todo lo que ocurra a partir de ahora podría complicarlos incluso más. Ya no es una cuestión de que todos se salven de la tormenta, sino que el desastre cobre la menor cantidad de víctimas posibles. O al menos que aquellos que caigan de verdad lo merezcan.

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2×03, “Ruminations: Big and Little Bullies”:

Secretos que salen a la luz

“Euphoria”, que desde su planteamiento es una pieza ecléctica de referencias a la cultura popular, toma el título del episodio de una fotolitografía del artista Robert Rauschenberg; collage con fotos de sus años formativos, donde destacan tanto el hogar de niñez como sus padres. Forma parte de una serie dedicada al pasado. ¿Pero por qué el episodio se llama así? Pues por la historia de Cal, a quien vemos como un adolescente en los años 90.

Temáticamente, la secuencia entera de recuerdos de Cal (interpretado en su adolescencia por Elias Kacavas) encaja con el tono de la serie; pero bien podría ser un spin-off. Un “Euphoria” sin smartphones es posible y este inicio de episodio lo confirma al estructurarlo como una muñeca rusa, con una trama dentro de otra. Engloba todo la represión familiar, representada en el padre, que en solo dos escenas, con escaso diálogo, lo pone como la figura opresiva. Dentro de este marco están los vínculos de Cal con su mejor amigo Derek (Henry Eikenberry) y su novia y futura esposa Marsha (Rebecca Louise); donde estas dos relaciones van en paralelo y explican cómo es el joven y con quién está más cómodo en la intimidad.

El clímax de este prólogo es el baile de los amigos en el bar gay, puede que el momento más feliz en la vida de Cal; escena que además sirve como pie al Cal que todos conocemos, ese que tiene encuentros en moteles; lejos de ojos que lo juzguen. No vemos el fin de esta historia de amor, pero lo intuimos. Los elementos están presentes, como el embarazo de Marsha, o que ambos amigos vayan a universidades diferentes.

Elias Kacavas interpreta a la version joven de Cal Jacobs en "Euphoria". (Foto: Warner Media)

La historia de Cal es solo el comienzo del episodio, pero volvemos al personaje más adelante; quien se deja llevar por las mentiras de Nate y encara a Fezco (Angus Cloud) en una de esas escenas que llegan a ser trágicas por saber ya el espectador que nada saldrá como el personaje espera. De esa conversación, Cal solo consigue revelar el secreto que tuvo relaciones sexuales con una menor de edad (Jules) a tres personas, además de recibir escopetazos en la cabeza por parte de Ashtray.

Eric Dane como el golpeado Cal Jacobs en "Euphoria". (Foto: Warner Media)

Adicción al límite

La otra historia del episodio que promete causar más problemas es la de Rue (Zendaya), quien en su afán por conseguir drogas contacta con Laurie (Martha Kelly), la proveedora de Fezco, y le ofrece crear una red de tráfico entre escolares con escasos incentivos para delatar a los líderes. El plan es bueno, cree Laurie, y le ofrece a Rue mercancía valorizada en US$ 10.000.

Colman Domingo y Zendaya en "Euphoria". (Foto: Warner Media)

Este es el momento definitorio de “Euphoria”. ¿Hasta qué punto la serie puede ser ella misma con este cambio que relaciona a la protagonista con el tráfico de drogas, algo serio de verdad? Esta trama asegura conflictos intensos, pero al mismo tiempo podría transformar el foco de la serie; que muestra lo que las personas son capaces de hacer para llenar un vacío en sus vidas. Aunque en defensa de la elección del showrunner Sam Levinson, el mismo episodio tiene la respuesta cuando Rue consume su propio “capital de trabajo”: de arranque sabemos que esta decisión suya acabará muy mal, a lo cual hay que sumarle que haya quemado puentes con Ali (Colman Domingo); una de las pocas personas que quiere su bienestar.

En sus momentos de disociación, cuando le habla al espectador, Rue dice que “como protagonista a la que muchas personas apoyan, tiene la responsabilidad de tomar buenas decisiones” . Ella lo dice como una manera de justificar su recaída en las drogas, para establecer una lógica de engaño a la familia. Pero desde el punto de vista narrativo, las buenas decisiones son malas para el personaje, pues mientras peor le vaya a ella, más conflicto hay y, en consecuencia, más potencial para el drama.

Zendaya y Hunter Schafer como Rue y Jules en "Euphoria". (Foto: Warner Media)

Tramas varias

Mientras las historias de Cal y Rue fueron las más logradas este episodio, las demás quedaron como satélites, piezas de un todo que también prometen derrumbarse. La historia de Jules (Hunter Schafer) y Elliot (Dominic Fike), de los cuales surge una inesperada química, necesariamente tendrá efecto en la delicada estabilidad mental de Rue; mientras que Cassie (Sydney Sweeneey), quien está pasando por una severa crisis mental, está a punto de llevarse una decepción con Nate (Jacob Elordi), el cual tiene intenciones de reengancharse con Maddy (Alexa Demie).

Maude Apatow como Lexi en "Euphoria". (Foto: Warner Media)

Pero mientras el episodio anterior, al concentrarse por igual en todas las tramas y conectarlas orgánicamente, sí ofreció un capítulo memorable; “Euphoria” se queda coja en el 2x03. Hay un desequilibrio, puede que inevitable pero no por ello menos notorio; que momentos de brillantez como la secuencia de Lexi (Maude Apatow) como “directora de cine” no logran rescatar. El segundo episodio estuvo más que bien, pero considerando ello es normal tener una valla tan alta que, al menos en esta tercera entrega, no se pueda superar.

Pensamientos sueltos

¿Alguien más tiene la sensación de que habrá un muerto al final de la temporada? Tenemos por un lado drogas y, por el otro, un hombre (Cal) que tiene mucho que perder.

Faye (Chloe Cherry) también conoce el secreto de Cal. Puede que Fezco y Ashtray no lo revelen, pero ella es un enigma en este aspecto.

Le tomó más de una temporada a la serie, pero recién discute la orientación sexual de Rue quien, me temo, está más interesada en las drogas que en cualquier otra cosa.

¿Alguien más notó las miradas sospechosas que le dio Ethan (Austin Abrams) a Lexi? De algún modo, esto conecta con la trama de Kat y sus inseguridades.

Ahora Cal y Nate tienen algo más en común que solo ser dos seres humanos muy siniestros: son un imán para los golpes. Más escenas así, por favor.

Puntaje

3.5 estrellas de 5.

