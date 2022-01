Conforme a los criterios de Saber más

“Euphoria” ha causado revuelo entre los fanáticos con su segunda temporada, mucho de ello se debe a la profundidad que cobran algunos personajes en la serie, como el padre de Nate, Cal Jacobs (Eric Dane), que tiene más similitudes emocionales con su hijo de las que piensa. En el tercer episodio, conocemos un poco más de su pasado en la secundaria y vemos la interpretación de Elias Kacavas (Cal joven).

Como mencionamos, Elias Kacavas interpreta al joven Cal Jacobs en su etapa escolar en los años 80. Allí conocemos su relación con su mejor amigo, Derek (Henry Eikenberry), de quien se enamora. Un largo viaje al pasado, muestra la relación entre la pareja de amigos, que luego se descubre como un amor de la adolescencia. Ambos ven sus destinos frustrados cuando la novia de Jacobs sale embarazada.

Elias Kacavas (Cal Jacobs) y Henry Eikenberry (Derek) trabajan junto en "Euphoria). (Foto: HBO Max)

Recién aparece en escena, pero ya impresionó con su actuación. El tercer episodio de la segunda temporada de “Euphoria” delata la performance de Elias Kacavas, un joven actor que nació en Machester, New Hampshire (Estados Unidos), según su perfil de IMDb.

TALENTO

Kacavas tiene ascendencia griega, pero asistió por dos años a la Escuela de Artes Dramáticas Tisch de la Universidad de Nueva York, y se ha enfocado en el teatro en el inicio de su carrera. En su cuenta de Instagram, no hay mucha información sobre su trabajo teatral, aunque en una de sus primeras imágenes muestra su participación en una obra en el Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg.

Además de “Euphoria”, que es su primer drama importante de televisión, también tuvo una participación corta en los cortometrajes dramáticos “The Death of Matriarch” y “House of Fluff” en 2019.

Kacavas también interpretará a Gre, el novio de Karen (Mallory Bechtel) en el spin-off de la serie de HBO Max “Pretty Little Liars” (2010-2017). Según Film Updates, la pareja compartirá una relación “secretamente tumultuosa que se hace de la de los propios padres de Karen”.

Algunos datos curiosos sobre Elias Kacavas es que tiene dos hermanos y uno de ellos es su gemelo. Y en segundo lugar, rechazó ser fan de la música de Katy Perry, ya que en un video publicado por la página Views from New York University en Facebook, él muestra su indignación ante una pregunta relacionada sus gustos musicales.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Lorna Cepeda reacciona a los memes de "Betty, la fea". (Fuente: Saltar Intro)