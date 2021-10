Conforme a los criterios de Saber más

La paleta de colores, el nombre de la serie y su gran popularidad en las redes sociales son algunas de las razones por las que niños desean ver o ya han visto “El juego del calamar”. Esta ficción de Netflix, que el mismo servicio de streaming ha catalogado como una serie para mayores de 16 años, ha logrado impactar en los más pequeños del hogar de una forma negativa. Conversamos con especialistas sobre qué hacer para evitar que los niños vean esta serie y en caso que ya la hayan visto cómo evitar que tengan consecuencias que afecten su integridad física y emocional.

“El juego del calamar” narra la historia de 456 personas que deciden jugar juegos de niños con la promesa de llevarse tanto dinero como para pagar todas sus deudas. Sin embargo, a diferencia de los tradicionales juegos, si pierdes, eres asesinado. Esta ficción escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk se ha convertido en la serie más vista en la historia de Netflix. Además, frases, escenas y la vestimenta de sus personajes se han viralizado en las redes sociales, llegando a niveles muy altos de popularidad.

Al revisar las redes sociales, se observan retos en TikTok, disfraces de Halloween y hasta fiestas infantiles, inspirados en la serie. El hecho que el programa haya llegado a niños y adolescentes menores de 16 años, ha preocupado a médicos, psicólogos y padres de familia, pues es una ficción muy violenta y podría generar un impacto negativo en ellos.

"El juego del calamar" se convirtió en una de las series más vistas de los últimos tiempos. (Foto: Netflix)

No es una serie para niños

La psicóloga Laura Neyra explicó a Saltar Intro que ya existe “una advertencia por parte de Netflix”. “En teoría es una serie que debería ser vista idealmente a partir de los 16-17 años. Así mismo, evidentemente es una serie que tiene escenas de violencia no solo física, sino también psicológica, además de placer sádico, amenazas, anti valores, escenas con contenido sexual, etc. que definitivamente no son contenido al que niños menores de edad deberían estar expuestos”, indicó.

Neyra explicó que esta separación del contenido de las plataforma de streaming se realizan porque “se espera que los adultos si tengan la capacidad de poder discernir los comportamientos inadecuados-peligrosos de los personajes de la serie”.

Al inicio, sin saberlo, los concursantes aprobaron su participación en una lucha sangrienta por su supervivencia (Foto: Netflix)

“Los niños-puberes se encuentran en una etapa del desarrollo en la que el aprendizaje es primordialmente por imitación y modelado; su capacidad de razonamiento todavía es concreto o poco abstracto por lo cual no todos pueden llegar a tener el razonamiento de un adulto y comprender mas allá de las escenas”, añadió.

Common Sense Media, que califica programas y películas según la edad, calificó la violencia en el programa como “muy intensa”. “Los personajes son torturados y asesinados sistemáticamente por el placer sádico de un maestro del juego. Los adultos tienen relaciones sexuales y hay amenazas de violencia sexual: las mujeres son agarradas por el cabello y golpeadas”, explicó el sitio web. “Los temas relacionados con los altibajos que uno obtiene al apostar, ganar o estafar dinero son un foco principal”.

Esta es la imagen que publicó el maestro para dar a conocer que usó la muñeca de ‘El juego del calamar’ durante un examen de bachillerato. (Foto: @Petrovic_86 / Twitter)

Claudia Tassara, psicoterapeuta y neuroeducadora, fue contundente al indicar que esta serie no es para niños. Ella explicó a Saltar Intro que “cuando se viraliza contenido de violencia, se realiza una desensibilización hacia la violencia, ocasionando pérdida de sensibilidad y reducción de la empatía hacia otras personas”.

“Los niños y adolescentes son más vulnerables a esto porque están en un periodo de formación intelectual, emocional y conductual”, añadió la educadora y madre de familia.

El reclutador frente a Gi-hun, con la tarjeta del contacto para ingresar al 'Juego del calamar' (Foto: Netflix)

La neuroeducadora explicó que si bien es cierto esta serie es recomendada para mayores de 16 años, ella no considera que sea lo apropiado ya que no todos los adolescentes se encuentran en la misma etapa de maduración emocional.

“Por eso es importante que los padres eviten que la vean si aún no se ha madurado a nivel emocional, porque aún no hay un desarrollo completo o capacidad crítica para que puedan separar la realidad de la ficción”, contó.

"El juego del calamar" en está en todos lados, redes sociales, productos por Halloween y un largo etcétera. (Foto: Netflix)

Por su parte, la psicóloga Desiré de los Heros Zavala dijo a Saltar Intro que se debe cuidar el contenido que ven los niños. “Esta serie toca varios temas que probablemente no han sido conversados en casa y tampoco en el colegio. Tales como la violencia, el sexo, el valor hacia la vida, el valor de nuestros vínculos, la ludopatía, entre otros”, argumentó.

“Los niños aprenden por imitación y es importante que se tenga cuidado con la serie, pero también con la misma tendencia, con los juegos virtuales, con las redes sociales, etc. Muchos programas de televisión lo están tomando como algo divertido y de alguna forma se está normalizando la violencia”, indicó.

Natti Natasha se disfrazó de la muñeca de "El juego del calamar" para su concierto. (Foto: @nattinatasha)





Según CNN, el director de Programas Escolares y Comunitarios del Child Mind Institute, David Anderson, dijo en un comunicado que “el nivel de violencia es espantoso, más que en la mayoría de los programas”.

Razones por las que los niños la ven

Según la psicóloga Laura Neyra, esta ficción logra llamar la atención a un público que no es el adecuado por el formato que tiene y por su nombre.

“Colores, juegos, máscaras. Es fácil que se enganchen a ella. El problema es que lo familiar de los ‘juegos’ se combinan con la violencia, lo cual hace que ambas se diluyan y asocien a una misma sensación, emoción, concepto, etc”, explicó.

Además, los niños aprenden por imitación así que es probable que por amigos se vean presionados o persuadidos a verla. No de forma directa en Netflix, sino también a través de redes sociales como Instagram TikTok y YouTube. Por eso, es importante estar alertas y ser muy empáticos con los hijos al momento de preguntarles si han tenido acceso a ella.

Consecuencias

Para algunos padres o hermanos mayores no es alarmante que los menores de la casa vean esta serie. Incluso, lo justifican diciendo que cuando ellos eran jóvenes veían películas y series como “Destino final”, “El juego del miedo” o “Happy Tree Friends”. Estas ficciones eran claramente sangrientas y violentas. Pero muchos creen que el haber sido expuestos a estas producciones no ha generado ningún impacto en ellos. Por su parte, la psicóloga Laura Neyra explicó que “todo a lo que un niño es expuesto tiene un impacto psicológico, ya sea a corto o largo plazo”.

“Existen investigaciones que señala que definitivamente la exposición y el consumo de este tipo de programas o incluso de videojuegos impacta en la conducta de los niños, incrementando comportamientos violentos, impulsivos, etc. Series como ‘El juego del calamar’ realmente normalizan la violencia, haciendo que el espectador incluso pierda sensibilidad y la empatía. Y lo más lamentable es que no se queda en un videojuego sino que se lleva al terreno de la vida real, a sus vínculos, comportamientos, entre otros”, indicó la psicóloga.

"El juego del calamar" (o "Squid Game") es una de las series más populares en Netflix. (Foto: Difusión)

Neyra tiene razón y ya se ha reportado que niños no solo juegan “Luz roja y luz verde” en las recreos o que piden que disfrazarse en Halloween de la muñeca de la serie, sino también ya hay muestra de violencia por parte de ellos.

En Instagram, la educadora chilena y Master en Educación de Harvard University compartió que una colega suya reveló que un alumno de 6 años apuñaló a su hermana menor de dos años por jugar alguno de los juegos que se muestra en la serie. Este no es un caso aislado, basta indagar un poco entre los comentarios de padres preocupados en las redes sociales.

¿Qué hacer si ya la vieron?

La educadora y psicoterapeuta Claudia Tassara explicó a Saltar Intro que no basta solo con prohibir. También se debe conversar en casa sobre lo que está pasando. “Hay que recordar los niños realizan una lectura superficial de lo que ven, por eso, los padres deben tener una explicación muy clara de lo que está mal, de lo que es serie y de lo que es ficción, que la violencia genera mucho sufrimiento, de las consecuencias de esta”, dijo.

“Se debe hacer una reflexión de lo visto, porque sino el niños se quedará solo con lo que ha visto, de la violencia que hay en la serie. Además, pueden llegar a asociar esta violencia con la realidad”, añadió.

Tassara también comentó que muchos niños no han visto la serie de forma directa porque quizás les da miedo o sus padres han puesto control parenteral en sus dispositivos móviles, sin embargo, al llegar a las escuelas o estar en las redes sociales, también están expuestos a este contenido de forma indirecta o por medio de sus amigos. Para la especialista, es esencial que haya una comunicación fluida entre los padres y sus hijos.

“No se debe reprimir porque igual lo van hacer de forma clandestina. Por eso es importante, estar atento a nuestros hijos a lo que hacen o dicen”, indicó. “Debemos ayudar a nuestros hijos a que no normalicen modelos de violencia, porque ellos aún en pleno desarrollo de emociones”, argumentó.

En menos de un mes, "El juego del calamar" se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix (Foto: Netflix)

La licenciada especialista en psicología infantil Desiré de los Heros Zavala explicó que es muy importante que los padres conversen con sus hijos sobre que es lo que saben sobre la serie porque es probable que no la hayan visto pero ahora existen muchas plataformas en las que serán expuestos a ella.

“Se debe preguntar qué información tienen los niños sobre esta serie. También es importante preguntarles qué piensan sobre ella. En este periodo se forma el criterio y por eso se debe conversar sobre el tema en casa”, concluyó.

Te puede interesar: