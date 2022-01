Conforme a los criterios de Saber más

Un nuevo capítulo de la segunda temporada de “Euphoria” llega este domingo 16 de enero a HBO Max. En esta nueva entrega llamada “Out of Touch”, veremos a Jules cuestionando la nueva amistad de Rue y Elliot. Recordemos que el personaje interpretado por Zendaya ha recaído en las drogas y su nuevo amigo, otro adicto como ella, no es de gran ayuda para su rehabilitación.

Zendaya y Dominic Fike en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Eddy Chen/HBO

Por otro lado, Cassie (Sydney Sweeney), Maddy (Alexa Demie) y los demás chicos llevarán a Nate al hospital, luego que este fuera golpeado violentamente por Fezgo al final del capítulo anterior.

Nate (Jacob Elordi) en una escena del capítulo 2 de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: HBO Max

Finalmente, veremos un encuentro entre Rue y Jules. Ambas cuestionarán sus sentimientos y se preguntarán si quieren seguir juntas. Además, las líneas entre la fantasía y la realidad comienzan a desdibujarse cuando Kat reflexiona sobre su relación y Maddy contempla la decisión de terminar la suya.

Hunter Schafer, en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Warner

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el capítulo 1 de la segunda temporada de “Euphoria” conocemos un poco más del pasado de Fezco (Angus Cloud) y Ashtray (Javon Walton). Y también vemos a Rue (Zendaya) acompañar a Fez y Ash a una reunión de lo más peligrosa con una narcotraficante y sus peligrosos secuaces.

Ya más adelante, Rue, Jules y todos sus demás compañeros de secundaria se reúnen en una fiesta de fin de año. Pero las cosas se tornarán intensas cuando Nate y Cassie estén teniendo sexo en el baño y Maddy esté a punto de descubrirlos. Por otro lado, Rue, que ha decaído en su adicción a las drogas, conoce a Elliot, un adicto como ella y cuya compañía no le caerá nada bien a Jules.

Rue y Jules se besarán pero bajo la influencia de las drogas y Nate será golpeado por Fez como venganza por haber revelado a las autoridades que él era el traficante de drogas del barrio.

Angus Cloud y Jacob Elordi en "Euphoria". (Foto: HBO Max)

El domingo 9 de enero, HBO Max estrenó el primer capítulo de los ocho que conforman la segunda temporada de “Euphoria”. La serie, cuya primera entrega se estrenó en 2019, narra la vida de un grupo de adolescentes, la cual gira alrededor de las drogas, el sexo, la violencia y su camino hacia la redención.

Creada y escrita por Sam Levinson, basada en la serie israelí del mismo nombre, que fue creada a su vez por Ron Leshem y Daphna Levin.

La más exitosa

Tras su estreno en HBO, la cadena estadounidense reveló a través de un comunicado, que el estreno de la temporada 2 de “Euphoria”, atrajo a 2,4 millones de espectadores en todas sus plataformas el domingo por la noche, fecha en que la plataforma lanzó la nueva entrega de la serie.

Además, dijo que “Euphoria” es el estreno digital más fuerte de cualquier episodio de HBO en HBO Max desde el lanzamiento del servicio de streaming en mayo pasado.

De izquierda a derecha, Zendaya y Hunter Schafer, actrices que conforman el dúo protagónico de la serie juvenil de HBO Max.

DATO

Fecha de estreno: Domingo 16 de enero a las 9:00 p. m. ET en HBO MAX





