Durante sus ocho primeros episodios, “Euphoria” de HBO se dedicó a destruir sistemáticamente al elenco. Las decisiones que tomaron los personajes para alcanzar placer los marcaron. Tras la primera temporada, la serie lanzó dos especiales, cada uno narrado desde el punto de vista de las protagonistas Rue y Jules, que sirvieron para poner al espectador en la mente de ambas; para entenderlas a profundidad. Dicho esto ¿Cómo avanza la historia en el estreno de la segunda temporada?

A continuación, SPOILERS de “Euphoria” 2x01, “Trying to Get to Heaven Before They Close the Door”:

Los dramas de antes

Escrito y dirigido por Sam Levinson, creador de la serie, “Euphoria 2x01″ es gran parte un recordatorio de las relaciones entre personajes, así como de las personalidades; todo en marco de la fiesta para celebrar el año nuevo. Rue (Zendaya) sigue en su recaída tras separase de Jules (Hunter Schafer); Nate (Jacob Elordi) continúa como alguien siniestro, y en esta ocasión se involucra sexualmente con Cassie (Sydney Sweeney); Kat (Barbie Ferreira) parece llevar bien su nueva relación amorosa; mientras que Maddy (Alexa Demie) hace lo posible para mantenerse alejada de Nate por evidentes razones.

La fiesta, al reunir a gente tan distinta, es excusa para que las historias que hasta ese momento se habían mantenido alejadas — sea del espectador por la espera entre temporadas o entre ellas mismas por los conflictos previos — puedan juntarse . Allí tenemos uno de los grandes momentos del episodio, con Cassie en el baño, escondiéndose de su mejor amiga Maddy; mientras esta última utiliza el inodoro, escena que tiene tensión, humor y construye personajes. Más adelante, en una conversación con McKay (Algee Smith), Cassie dice tener dudas de si ella es o no una buena persona, lo cual podría estar relacionado, además de sus culpas conocidas, a su aborto.

Pero la pregunta de los 64.000 dólares, lo que todos quieren saber, es si Rue y Jules vuelven a estar juntas. Al menos en este episodio, el beso que comparten en la fiesta parece indicar que sí. Solo que en esta ocasión, como ya mostraron los tráilers, hay una persona más involucrada; Elliot (Dominic Fike), quien asiste a Rue para que no tenga un paro cardiaco. Hasta aquí, un drama adolescente típico, pero sólido.

Maddy (Alexa Demie), que en esta nueva temporada no quiere saber nada con Nate. Foto: HBO Max.

La nueva trama

Cuando vi el tráiler de la segunda temporada, tuve dudas de si “Euphoria” no estaría cometiendo un error al darle mayor importancia a la trama del tráfico de drogas, que en la primera tanda de episodios se vio de manera parcial desde el punto de vista de Fezco (Angus Cloud), pero de ahora en adelante también tendrá a Rue en un papel activo; no solo como la consumidora que es. Al ver la historia de Fezco, el cómo el guion de Levinson centra el tráfico para pintar al personaje, estas dudas se disiparon un poco.

Por su misma premisa, “Euphoria” es una serie sobre lo que la gente está dispuesta a hacer para alcanzar felicidad rápida. Casi siempre lo vemos desde el punto de vista de los adolescentes, con momentos ocasionales en los que aparece el padre de Nate, Cal, un adulto maduro (físicamente, al menos). Pero eso no es lo que vemos en Fezco, cuya historia de vida arranca el episodio. Lo conocemos como un niño en situación de riesgo al ser criado por una abuela delincuente, Marie (Katherine Narducci). No hay momentos de alegría rápida, de esa euforia que da nombre a “Euphoria”. Su vida es trabajo y responsabilidad, al encargarse desde muy joven del negocio de la abuela, así como de su hermano adoptivo Ashtray (Javon Walton). No lo hemos visto antes en una fiesta. De ahí que su conversación con Lexi (Maude Apatow) en el sillón de la casa (lo cual da pie a una posible relación entre ambos), construya más al personaje que cualquier situación de violencia.

Lexi (Maude Apatow) y Fezco (Angus Cloud). Una conversación que podría dar pie a una nueva trama. Foto: HBO Max.

Pero la violencia existe en Fezco y no necesita drogas para ejercerla. La última escena del episodio lo deja claro, cuando se acerca a Nate (alguien que tampoco se ‘coloca’) para golpearlo en venganza por delatarlo ante las autoridades, y también por hacerle daño a Rue y Jules. El personaje menos esperado es el que ejecuta el acto catártico de ver a Nate bañado en sangre en lo que promete definir lo que sigue en la temporada. ¿Va morir alguien? Con drogas y violencia en la ecuación, es muy posible.

En resumen, “Euphoria” empezó lento, pero no por ello decepcionó. Y como buena serie de televisión que es, sabe cuándo hacerse esperar y cuándo atacar las expectativas.

Calificación

4 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Euphoria” todos los domingos a las 9:00 p.m. por la plataforma HBO Max.

