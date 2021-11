Conforme a los criterios de Saber más

Las cintas navideñas de Netflix se han vuelto un clásico. Cada año, el servicio de streaming tiene al menos tres películas con temáticas de esta temporada festiva. Algunas veces sus producciones son un gran acierto, otras no terminan de convencer. Este año, inició su temporada con “Qué duro es el amor”, una comedia que intenta demostrar que la conexión es más fuerte que lo perfecto. A continuación nuestros comentarios.

“Qué duro es el amor” (“Love Hard” en inglés) narra la vida de Natalie Bauer (Nina Dobrev), una joven periodista que no ha tenido suerte en el amor y que tras varias malas citas decide escribir sobre ellas en una columna periodística.

Ella está convencida que su mala suerte en el amor cambiará cuando conozca de forma física a Josh (Jimmy O. Yang), un joven de la costa este de Estados Unidos que calza en lo que ella considera el hombre perfecto. Es por eso que deja Los Ángeles y decide sorprenderlo en las fiestas navideñas.

En "Qué duro es el amor", Darren Barnet interpreta a Tag. (Foto: Netflix)

Al llegar a la casa de su querido Josh, se da cuenta que ha sido engañada. Josh no es quien pensaba, él había tomado las fotos de su apuesto amigo Tag (Darren Barnet) para verse más atractivo en la aplicación de citas y poder conseguir de forma más sencilla una novia.

"Qué duro es el amor" está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Las cintas románticas y navideñas siempre venden, porque hay algo en esta temporada del año, que nos suele motivar a estar en el sillón viendo una película mientras tomamos chocolate caliente junto a la persona que queremos. Pero, hay cintas que son buenas y que al tiempo que convierten en un clásico como “Love, actually” y hay otras que pasarán al olvido, como seguro será “Qué duro es el amor”.

Lo bueno🎄

La cinta “Qué duro es el amor” mantiene el ambiente clásico navideño de las cintas de esta temporada de fiestas. Nos regala lugares invadidos por la preciosa nieve, las luces de colores brillantes en las casas de Estados Unidos y los típicos villancicos. Es una película navideña que sin duda ha intentado retratar cómo se vive la Navidad en el hemisferio norte.

Tiene varias referencias de la película navideña por excelencia “Love, actually”, incluso la mencionan en varias ocasiones y una de las mejores escenas que tiene esta cinta está inspirada en la icónica escena con carteles que protagonizan Andrew Lincoln y Keira Knightley. Un poquito de nostalgia que intenta mejorar esta ficción.

Nina Dobrev protagoniza "¡Qué duro es el amor!". (Foto: Netflix)

Lo malo🍁

Esta película tiene varios errores que por momentos la hacen tediosa. En general, la historia no es mala, pero el guion está lleno de clichés. El libreto de Danny Macke y Rebecca Ewing no levanta ni mejora, salvo en los últimos minutos de la cinta. Y cinco minutos de una hora con cuarenta y cinco no son suficientes para ver una película completa.

Danny Macke y Rebecca Ewing intentan justificar con la falta de autoestima de Josh algo tan grave como hacerse pasar por otra persona en una aplicación de citas. Las personas cometemos errores y está bien que los guionistas intentan retratar a sus personajes con errores y fallas para intentar que la audiencia empatice con ellos. Pero una cosa es construir personalidades complejas y que brinden moralejas al final de la ficción, y otra es intentar justificar un delito, como lo es la suplantación de identidad.

"Qué duro es el amor" se estrenó el 5 de noviembre en Netflix. (Foto: Netflix)

Se nota que el director costarriqueño Hernán Jiménez García intentó demostrar que una buena conexión es fundamental para que una relación prospere y que la apariencia física no es tan importante como llegar a conocer a alguien en serio, pero solo quedó en intento.

Los protagonistas de “Qué duro es el amor” no terminan por enganchar con el público ni entre ellos. No hay química. Nina Dobrev en el rol de Natalie nunca logra tener una química real y auténtica con ninguno de los dos novios. Con Josh, se siente forzado. Hasta por momentos parece que solo decide estar con él por pena. Mientras que con Tag, tampoco logra una conexión física, que se supone fue una de las razones por las que se interesó en él en un principio.

Veredicto🤔

La película “Qué duro es el amor” es medianamente entretenida. Por momentos, se vuelve muy lenta y la hora con 45 minutos que dura es demasiado tiempo para un guión que no termina de convencer. Las comedias navideñas son un clásico de esta temporada, y tenemos varias longevas y del año pasado que podemos ver en lugar de esta. Además, al ser muy predecible, tan solo viendo el tráiler es suficiente para saber cómo terminará la historia. Netflix tiene otras buenas cintas navideñas, no pierdas el tiempo con esta.

LA FICHA:

Nombre: “Hard Love”

Elenco: Nina Dobrev, Darren Barnet y Jimmy O. Yang

Dirección: 1 hora 45 minutos

Plataforma: Netflix

Películas similares: “Amor de calendario”, “Love, Actually”, “Intercambio de princesas”

Puntuación: ★★

