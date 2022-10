“The Watcher” o “Vigilante”, en español, es el nuevo thriller de misterio del escritor y director Ryan Murphy y es actualmente la serie número 1 de Netflix.

La serie fue estrenada el 13 de octubre y en su primera semana en la plataforma de streaming ha hecho 125.010.000 horas vistas. Con esto ha logrado adueñarse del número 1 del TOP 10 de Netflix y ha desplazando a “Dahmer” por primera vez, después de casi un mes en el puesto.

¿De qué va la historia?

La serie de siete episodios está protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale como Nora y Dean Brannock, una pareja que agota sus ahorros para comprar la casa de sus sueños en los suburbios. Poco después de mudarse, los Brannock comienzan a recibir misteriosas cartas del Vigilante, quien promete vigilar constantemente la casa y sus nuevos residentes.

A medida que ocurren más y más incidentes inquietantes en la familia, la lista de sospechosos crece. Los Brannock están decididos a descubrir quién es el Vigilante.

¿“El vigilante” es una historia real?

“El vigilante” se basa en la historia real publicada en el artículo de la revista New York Magazine de 2018 " The Haunting of a Dream House “, de Reeves Wiedeman.

El artículo detalla cómo María y Derek Broaddus compraron la casa de sus sueños en junio de 2014, no lejos de donde creció María. Poco después del cierre, los Broaddus comenzaron a recibir cartas anónimas del Watcher.

La primera carta fue amable y les dio la bienvenida al barrio. Pero las cartas posteriores fueron cada vez más hostiles y se centraron en los tres hijos pequeños de la familia.

¿Dónde está la casa del vigilante?

La casa Watcher de la vida real está ubicada en 657 Boulevard en Westfield, Nueva Jersey y es la misma dirección que se menciona en la serie. El barrio y las casas filmadas para la serie están en Nueva York.

¿Qué pasó con la casa del Vigilante?

La casa se puso a la venta en febrero de 2015, ocho meses después de que los Broadduses compraran 657 Boulevard.

Después de una serie de reducciones de precios, la lista se eliminó en junio de 2015. Los Broadduses presentaron una demanda legal contra los propietarios anteriores por no revelar las cartas que habían recibido.

Como su demanda no llegó a ninguna parte , los Broaddus volvieron a poner en venta la casa en la primavera de 2016, pero todas las ofertas se retiraron. Consideraron vender la casa a un desarrollador que podría derribar la casa y crear dos casas, pero la junta de planificación rechazó el plan.

Eventualmente, los Broaddus encontraron un inquilino para alquilar la casa (y recuperar parte de la inversión) y vendieron la casa en julio de 2019 por $500,000 menos de lo que pagaron cinco años antes.

La casa real que inspira la historia de Netflix.

¿En qué se diferencia la serie de la vida real?

Si bien se basa en una historia real, The Watcher ficcionaliza algunos elementos de la historia, a saber, la familia Broaddus nunca se mudó al 657 Boulevard, mientras que los Brannock ficticios se instalan allí.

Las cifras también son ligeramente diferentes: en el programa, la casa se cotiza por US$ 3,2 millones (causando una tensión financiera considerable en los Brannock), mientras que en la vida real se compró por US$ 1,35 millones.

La familia Broaddus, en la que se basa la historia de Netflix.

¿Se resolvió el caso del Vigilante? ¿Quién es el Vigilante?

Hasta la fecha, la policía de Westfield no ha descubierto la identidad del Vigilante.

