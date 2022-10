El 7 de octubre, Netflix estrenó “La chica más afortunada del mundo”, un drama protagonizado por Mila Kunis y Finn Wittrock, sobre un abuso sexual grupal en una escuela secundaria.

Ani FaNelli, una mordaz neoyorquina que parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una glamorosa revista, un armario para morirse de envidia y una boda de ensueño en Nantucket a la vista. Pero, cuando el director de un documental sobre un crimen la invita a contar su versión de la tragedia que sucedió cuando ella era adolescente y estudiaba en el prestigioso colegio Brentley, Ani se ve obligada a afrontar un pasado siniestro que podría desbaratar su vida perfecta”, nos dice la sinopsis de esta historia.

Nicole Huff, Alexandra Beaton, Gage Alexander McIver Munroe, Carson MacCormac, Chiara Aurelia y Isaac Kragten en "La chica más afortunada del mundo".





¿Un caso de la vida real?

“La chica más afortunada del mundo”, está basado en el libro del mismo nombre escrito por Jessica Knoll y publicado en 2015. Y no fue hasta un año después de su publicación que la autora reveló en un ensayo personal publicado en Lenny Letter que experimentó una violación grupal similar cuando era estudiante en una escuela privada.

“Siempre me siento un poco indigna de ser llamado valiente porque tenía que [abrirme] en la ficción. Había estas cosas de duelo dentro de mí. Anhelaba desesperadamente la liberación de publicar mi historia en papel, y la validación de reconocer lo que me había pasado como una violación. Necesitaba eso”, dijo a Today.

“Pero por otro lado, tenía miedo de que la gente lo leyera y llegara a la misma conclusión que la gente cuando estaba en la escuela secundaria, que era que no había ocurrido ninguna violación y que de alguna manera había participado en ella”, dijo.





Knoll, además de escribir el guion, fue productora ejecutiva de la película y debido a su experiencia personal decidió no estar en el set cuando se filmó la escena de la violación.

“Mucho de eso tuvo que ver con el hecho de que no quería que los actores se sintieran incómodos”, dijo Knoll. “Soy productora ejecutiva y escribí esto y todos saben que está inspirado en mi experiencia de la vida real. Me di cuenta de que la gente estaba nerviosa a mi alrededor. Yo estaba como, ‘Este es un trabajo que la gente necesita hacer y yo no’ No quiero que sea más incómodo de lo que debe ser”.

De izquierda a derecha: Jessica Knoll, Mila Kunis y Finn Wittrock en la premiere de la serie en New York. / Monica Schipper/Getty Images









SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM