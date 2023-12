La brutal batalla de Sukuna contra todos los miembros restantes del manga de “Jujutsu Kaisen” sigue su rumbo y ahora parece que el desarrollo de Itadori llegará a un nuevo nivel y es que Chozo ha sido atacado por el ‘rey de las maldiciones’. ¿Qué pasó en el capítulo 246? Aquí te lo contamos.

Capítulo 246 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo comienza con Higuruma maldiciendose a sí mismo por no tener experiencia en batalla.

- Kusakabe activa el Dominio simple.

- Sukuna analiza la batalla. Dice que todos han mejorado en su uso de la energía maldita, y que la fuerza bruta de Itadori es incluso más potente que antes.

También menciona que Kusakabe logró diluir los cortes de su técnica de una manera impresionante a pesar de ser un solo un Dominio simple y no una amplificación de Dominio.

- Kusakabe dice que no se tratan de los mismos cortes que mataron a Gojo.

- KUSAKABE FINALMENTE SE PREGUNTA AQUELLO QUE TODOS LLEVAMOS PREGUNTÁNDONOS POR MESES.

-¿Por qué Sukuna no ha usado el fuego que usó en Shibuya? Fue lo demasiado poderoso para exorcizar a una maldición como Jogo, por lo que no tiene sentido que no lo haya usado hasta ahora. Nisiquiera con Gojo.

- Higuruma dice que ahora no hay tiempo para preguntarse eso.

Higuruma se disculpa, pues es la primera vez que se capturaba a un enemigo con una herramienta maldita y no sabía lo que ocurría en dicha situación.

Kusakabe le dice que no se preocupe por eso. Aún así lograron obtener la espada del verdugo, y es todo lo que necesitan.

Le dice que lo protegerá incluso aunque le cueste la vida.

- Choso intenta atacar a Sukuna, pero falla miserablemente, y es perforado por las dos manos de Sukuna.

- Ino intenta atacar a Sukuna con la antigua herramienta maldita que antes le pertencía a Nanami, pero Sukuna lo patea al instante, aunque lo felicita por ser más fuerte de lo que esperaba.

- Itadori y Higuruma hacen equipo e intentan atacar a Sukuna, pero -Sukuna toma a Higuruma del pie y lo manda a volar.

- Yuji de pronto escucha una voz que dice: “¡No dejes solo a Higuruma!”

SUKUNA CORTA A HIGURUMA.

- Tenemos un Flashback.

-Yuji habla con Okkotsu, Maki y Higuruma.

- Yuji dice que VA A SALVAR A MEGUMI A COMO DE LUGAR.

- Itadori y Higuruma explican su Plan: Harán que Sukuna reciba la pena de muerte, y lo cortarán con la espada del verdugo.

-La espada del verdugo esta limitada a asesinar ÚNICAMENTE A LA PERSONA QUE RECIBIÓ LA PENA, por lo que Megumi estaría a salvo del corte.

- Higuruma explica que se dió cuenta en su pelea con Itadori, que el Juez sabe diferenciar entre dos almas en un mismo cuerpo, por lo que funcionará.

-Yuji le pregunta a Higuruma si quiere morir.

No sabe usar la Técnica Inversa y aún así planea ir contra Sukuna.

- Higuruma dice que debe cumplir su rol, y que morirá si es necesario.

-A pesar de ser Hechicero hace menos de dos meses, Higuruma ha crecido de una manera increíble. Sukuna admite estar fascinado.

Fin del capítulo. Descanso la siguiente semana

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 246 de “Jujutsu Kaisen”?

El manga está confirmado para que salga en la página web Manga Plus este día domingo 24 de diciembre a las 10:00 a.m.

Dónde leer el manga de “Jujutsu Kaisen”

Vía Manga Plus.

Manga Plus es la plataforma oficial de Shueisha para leer manga en línea de forma gratuita. Puedes encontrar “Jujutsu Kaisen” y otros títulos populares en esta plataforma. Solo necesitas visitar el sitio web o descargar la aplicación.

Ficha Técnica de “Jujutsu Kaisen”

Título: Jujutsu Kaisen (呪術廻戦).

Jujutsu Kaisen (呪術廻戦). Autor: Gege Akutami.

Gege Akutami. Género: Acción, Sobrenatural, Horror.

Acción, Sobrenatural, Horror. Publicación: El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018.

El manga comenzó a serializarse en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en marzo de 2018. Recopilación en Tomos: La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon.

La serie sigue saliendo en volúmenes tankōbon. Sinopsis: “Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de preparatoria con habilidades físicas excepcionales que se ve envuelto en un mundo de maldiciones y jujutsu después de un encuentro con un objeto maldito peligroso. Para salvar a sus amigos y proteger el mundo de las maldiciones, Yuji se une a un grupo de hechiceros y se convierte en un estudiante de jujutsu.

