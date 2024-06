“Tenía planificado hacer un libro de cocina, pero con el tiempo, esa idea evolucionó y mutó, y nunca llegué a concretarla. Sin embargo, Carlitos, con quien mantengo una amistad de años desde que comenzó a dar conferencias en Perú, mucho antes del reciente auge por la película (‘La sociedad de la nieve’) que volvió a poner en contexto todo lo que vivieron los amigos uruguayos en los Andes, me impulsó a dar el primer paso. Me dijo que debía escribir un libro con todo lo que le había contado sobre mí”, señala el multidisciplinario personaje.

Christian Bravo condujo con Annie Yep el programa dominical de Latina "Ayer y hoy". Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Christian es coach, chef, empresario, comunicador, presentador de TV, locutor, embajador de la Marca Perú y un ferviente difusor de la gastronomía peruana. “Recetas para el alma” es su primer libro, está inspirado en su exitoso podcast homónimo, uno de los programas más destacados en el campo del crecimiento personal en Latinoamérica. Estrenado el 9 de septiembre del 2020, cuenta actualmente con ocho millones de oyentes.

“Durante la pandemia, todos pasamos momentos difíciles, pero también de introspección. En medio de mi búsqueda de crecimiento personal, un día de meditación me puse a pensar en cómo podría contribuir al mundo. Con el talento que tenía en la cocina, podía crear recetas para el estómago, pero cómo podía aportar con mi otro talento, que es la voz. Hago voces y comerciales desde hace 30 años. Entonces, se me ocurrió hacer un podcast con ‘ingredientes’ de gente que ha dejado un legado en la historia y que podría estar perdiéndose entre las generaciones actuales. Al quinto episodio, Spotify me informó que estaba entre los 10 más escuchados de crecimiento personal en Latinoamérica”, recuerda con orgullo.

“Creció muy rápido y no me lo esperaba. Recibía mensajes conmovedores de personas que habían perdido a un ser querido y que encontraron consuelo en el capítulo en el que hablo sobre la muerte y cómo sobrellevar el duelo. También me escribían personas que habían frenado sus intentos de suicidio al escuchar uno de mis episodios. Cada vez que hablo de esto, se me pone la piel de gallina. No eran recetas para el estómago, sino para el alma”, añade.

A raíz de esta experiencia, Christian Bravo se formó como coach y se graduó como el primero de su promoción, luego, en diciembre del 2023 vendió sus restaurantes Fuego y Bro para dedicarse exclusivamente al mundo del coaching. En enero de este año empezó a producir el libro de la mano de Penguin Random House.

“Cuesta tomar decisiones tan drásticas, sobre todo cuando tienes la creencia de que lo material es muy importante o de que ya no vas a poder desarrollar un negocio exitoso. Hay un montón de dudas que pueden ir en contra de tu decisión, pero por arriba de las creencias están los valores. Descubrí que la libertad, uno de mis valores fundamentales se estaba poniendo en peligro, y decidí hacer algo”, enfatiza.

La publicación de Bravo cuenta con un prólogo escrito por Gastón Acurio y un comentario introductorio de Carlitos Páez.

“Recetas para el alma” entrelaza las voces de escritores, filósofos, psicólogos, científicos, artistas, políticos y especialistas en desarrollo personal. Cualidades como el propósito, la perseverancia, la responsabilidad, la gratitud, el amor y el perdón son comentadas y explicadas a través de las experiencias personales de Christian y citas de grandes personajes mundiales.

“Espero que este libro inspire a quienes se animen a leerlo, que les sirva de algo y les haga sentir bien. Deseo que les permita hacer un cambio en sus vidas y alcanzar una mejor versión de sí mismos. Mi objetivo principal es contribuir a la felicidad de los demás. Estamos aquí para ser felices, ese es el fin supremo”, subraya.

"Recetas para el alma" El libro de Christian Bravo está disponible en las principales librerías a nivel nacional.