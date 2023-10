La misteriosa conclusión del icónico programa ‘Ayer y Hoy’ en el canal 2 ha intrigado a muchos seguidores a lo largo del tiempo. ¿Cuál fue la razón detrás de su abrupto final? Annie Yep, quien fuera la carismática presentadora del programa junto a Christian Bravo, finalmente arroja luz sobre este enigma y comparte detalles reveladores sobre el cierre de una era televisiva que dejó una marca indeleble en la audiencia.

EN QUÉ CONTEXTO TERMINÓ EL PROGRAMA ‘AYER Y HOY’ DE CANAL 2

Se podría decir que todo empezó por terminar en el año 2013, una fecha que difícilmente olvidará Annie Yep, una reconocida presentadora de televisión peruana. Esto debido a que después de más de una década conduciendo el programa ‘Ayer y Hoy’ junto a su compañero Christian Bravo, la conductora vivió una serie de eventos que empeorarían su situación.

El día de la cancelación del programa, el 29 de diciembre de 2013, Annie cargó pena en el alma, ya que tenía que despedirse con tristeza de sus colegas de más de 20 años en el canal 2, perdiendo, además, su única fuente de ingresos.

Como si no fuera poco, tuvo que afrontar la pérdida de su padre, el desempleo de su esposo y la incertidumbre sobre la salud de su futuro segundo hijo, en ese momento.

Todos estos datos fueron revelados por ella durante una entrevista que cedió a Infobae Perú.

¿POR QUÉ TERMINÓ ‘AYER Y HOY’?

Annie revela que desconoce la razón precisa de la cancelación de ‘Ayer y Hoy’, a pesar de su sólido desempeño en el rating.

Sin embargo, ella especula que la creciente popularidad de realitys como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ pudo influir en la decisión, debido a que el canal donde ella trabajaba quiso unirse a la tendencia de ese momento.

Además, según ella indica, de manera extraoficial, se enteraron de que el presupuesto del programa se redirigió a otros proyectos del canal con las características de los reality de concursos, sugiriendo que el dinero pudo destinarse a un programa considerado más necesario.

CÓMO ERA ANNIE YEP ANTES DE INICIAR EN LA TELEVISIÓN

Annie Yep, antes de su reconocimiento en Frecuencia Latina, era una estudiante en búsqueda de prácticas pre-profesionales.

Su inesperado ingreso a Latina TV como modelo, a través de una propuesta de una compañera de promoción, marcó el inicio de su trayectoria.

“Fue bien gracioso cómo llegué al canal, fue de una manera insospechada. Una chica de mi promoción, que no me conocía, me preguntó: ‘¿No te gustaría ser modelo?’. Y como yo necesitaba mis prácticas pre-profesionales y no tenía ningún conocido en los medios, dije: ‘Puede ser, ¿qué tengo que hacer?’. Quizás esto me ayuda a conocer gente y a tener mis prácticas más adelante”, indica Annie al recordar ese momento.

A pesar de comenzar como modelo, su encuentro con Ricardo Müller Montani, un recordado directivo de prensa del canal, la llevó hacia el periodismo, pasando por varias etapas, desde micronoticieros hasta el programa ‘90 segundos’.

A QUÉ SE DEDICA ANNIE YEP EN LA ACTUALIDAD

Tras el repentino final de ‘Ayer y Hoy’, Annie Yep afrontó desafíos económicos y personales. A pesar de la difícil situación, se centró en su embarazo y luego buscó nuevas oportunidades laborales.

Aunque, en un primer intento, su intento emprendedor en repostería no cumplió las expectativas, encontró un nuevo camino en la inmobiliaria Remax, donde ahora dirige su propia oficina.

Aunque inicialmente descartó regresar a la televisión, Annie guarda la esperanza de hacerlo si surge un proyecto interesante. Esta es la historia de una mujer de prensa que sigue pese a las adversidades gracias a su resiliencia y capacidad para encontrar nuevas oportunidades en medio de los cambios y desafíos.