“Rojo, blanco y sangre azul” es la película más vista del momento en Prime Video. Y sus protagonistas, Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Perez, son los más buscados por los fans, que quieren saber sobre sus próximos proyectos, pero también sobre sus romances.

En la cinta dirigida por Matthew Lopez, conocemos la historia de Alex Claremont-Diaz, el hijo de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos (interpretada por Uma Thurman) y su romance con el príncipe Henry, un joven miembro de la realeza con el que siempre se había llevado mal hasta un evento diplomático en el que son forzados a convivir y descubren que tienen muchas cosas en común.

La película está basada en la novela del mismo nombre de la autora estadounidense Casey McQuiston que fue incluida en la lista de los más vendidos de “The New York Times” en 2019 tras superar las cien mil copias vendidas.

¿Quién es la verdadera pareja de Nicholas Galitzine?

Nicholas Galitzine nació el 29 de septiembre de 1994 en Londres, Inglaterra.

Aunque empezó a actuar en 2014, cuando tenía 20 años, su papel más importante llegó en 2021 como parte del ‘live action’ de Cinderella al lado de Camila Cabello.

En 2022 tuvo otro momento importante cuando “Purple Hearts” se volvió uno de los títulos más buscados en Netflix.

¿Qué sabemos de la vida romántica de Nicholas Galitzine?

El actor ha sido vinculado románticamente a varias de sus coestrellas. Entre ellas, Camila Cabello, con quien salió en varias ocasiones tras el estreno de “Cinderella”, pero de momento el actor está soltero.

En 2020, los artistas eran muy cercanos y compartían mucho contenido juntos en redes sociales.

Actor Edad Personaje Pareja real Nicholas Galitzine 28 años Príncipe Henry Se desconoce

¿Cuál es la orientación sexual de Nicholas Galitzine?

El actor no ha utilizado etiquetas para referirse a su sexualidad en ninguna entrevista. Aunque, de momento, no sabemos si tiene pareja, cuando empezó su carrera, él confesó que lo logró gracias a una chica que le gustaba.

Según contó a la revista “Wonderland” en 2019: “Había una chica que iba al Festival Fringe de Edimburgo y ella realmente me gustaba. Acudí al festival para poder ir a perseguir a esta chica. Y volví con un contrato con una agencia de actuación que me representaría”.

Pese a no haberse definido como un miembro de la comunidad LGBTQ+, Galitzine está a favor de los derechos por la igualdad. Sobre “Rojo, blanco y sangre azul” ha dicho que espera que hayan más filmes como ese, que permitan que jóvenes y adolescentes se sientan representados.

“Espero que haya otros adolescentes homosexuales y LGBTQ que vean esto y se sientan obligados a hablar y ser fieles a sí mismos. Vengo de un entorno muy multicultural. Siendo londinense, creces con todo tipo de personas a tu alrededor, por lo que te sientes más cómodo con cualquier cosa. Pero tal vez gente de otras comunidades”, expresó el artista, según cita la web “StyleCaster”.

¿Quién es la verdadera pareja de Taylor Zakhar Perez?

Taylor Zakhar Perez es un actor estadounidense de ascendencia mexicana, mediterránea y del Medio Oriente.

El actor nació el 24 de diciembre de 1991 en Chicago y un tiempo se dedicó a la natación. Aunque al descubrir su vocación artística, optó por mudarse a Los Ángeles.

Zakhar Perez comenzó su carrera en 2012. Aunque tuvo roles pequeños en series como “iCarly” y “Scandal”, su rol más importante llegó en 2020 con la segunda parte de “El stand de los besos”.

El actor ha sido vinculado sentimentalmente ha la protagonista de esta saga: Joey King.

Aunque las estrellas son muy cercanas y suelen compartir fotos juntos en Instagram, en el podcast “Chicks in the Office”, Zakhar Perez desmintió este vínculo romántico.

“Sabemos cuál es nuestra relación, nos queremos muchísimo. Pero está bien. Me encantaría ser algo con Joey King, ella es genial y yo apoyo el enamorarte de tu mejor amigo, alguien a quien conoces y confías. La intimidad no sexual es lo más importante para mí”, dijo el artista.

¿Qué sabemos de la vida romántica de Taylor Zakhar Perez ?

Actor Edad Personaje Pareja real Taylor Zakhar Perez 31 años Alex Claremont-Diaz Se desconoce

En la mencionada entrevista, el actor también dice que no inicia una relación si no ve futuro en ella. “Si yo invierto tiempo en una persona con la que voy a salir, quiero estar seguro que no será algo de tres meses. Siempre pienso en largos términos cuando se trata de trabajo y relaciones y todo. La vida es corta y debes pasarla con la mejor gente”.

El actor también fue vinculado sentimentalmente con otra estrella de “El stand de los besos”: Maisie Richardson-Sellers, porque ella compartió una imagen con él que decía: “My Cherie Amour” (”Mi querido amor”), pero estos rumores se desmintieron rápidamente. Ella está comprometida con la cantante Clay.

¿Cuál es la orientación sexual de Alex Claremont-Diaz?

Taylor Zakhar Perez interpreta a un hombre bisexual en “Rojo, blanco y sangre azul”, pero en la vida real no ha utilizado etiquetas para referirse a su sexualidad.

En la revista “Glamour”, le preguntaron sobre cuál es su tipo ideal para salir y dijo: “Me encanta la gente aventurera, alguien que dice que sí todo el tiempo. Hago ‘paddleboard’, hago senderismo y surfeo, así que siento que mis amigos son mi tipo. Soy un gran defensor de salir con amigos o personas con las que has tenido una relación sincera antes de intimar. La intimidad emocional es mucho más importante para mí que la intimidad sexual”.

En esa entrevista también se le preguntó sobre cuáles son los temas que le deberían importar a su posible pareja y dijo: “Creo que la autoconciencia es grande. Y no filtrar tus pensamientos para hacerme sentir mejor. Respeto. Además, la voluntad de salir de tu zona de cónfort, o al menos tener una conversación al respecto. Intentaré cualquier cosa dos veces”.

Finalmente, ante la pregunta cuál es su ‘celebrity crush’, dijo: Angela Jolie en “Tomb Rider”.