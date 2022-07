Efectivamente, a todos los que han visto “Guardianes de la Galaxia” les resulta un reto ver a su protagonista principal, Chris Pratt, en una nueva producción alejada del género de la comedia. El actor de 43 años de edad se hizo súper popular interpretando a “Star Lord” en la saga de Marvel, sin embargo, la industria le abrió otras puertas, como por ejemplo la continuación de la legendaria saga “Jurassic Park”, titulada “Jurassic World”, en la que comparte roles con Bryce Dallas Howard.

Más recientemente, Pratt tuvo un protagónico no en la pantalla grande, sino en el streaming. Bajo el auspicio de la gigante Amazon Prime protagonizó “The Tomorrow War” (“La Guerra del mañana”), un poco sorprendente viaje por la ciencia ficción en el que abundan no solo extraterrestres, sino también pistolas que disparan municiones sin parar o ciudadanos que, de un momento a otro, resultan elegidos para salvar el mundo.

Ha sido en esta misma plataforma digital que el actor nacido en Virginia, Minnesota, acaba de protagonizar una serie que no ha estado exenta de controversia. Hablamos de “La lista terminal” (The Terminal List), una propuesta de ocho episodios creada por David Digilio tomando en base como base el libro de Jack Carr, un ex Navy Seal que tiene varios libros en su haber.

En “La lista terminal”, Chris Pratt da vida a James Reece, un idealista comandante Seal (una de las unidades de élite que goza de mayor reconocimiento en el aparato militar y de seguridad estadounidense) que de un momento ve cómo los integrantes de su batallón especializado mueren en una misión en el extranjero que parecía totalmente controlada, al menos en lo previo.

Desde los primeros minutos del capítulo inicial esta serie de Prime Video adelanta todo lo que será a lo largo de sus ocho episodios: una mezcla de enfrentamientos a fuego cruzado, mensajes de ánimo, sangre y, por supuesto, juegos de lealtad y traición. Pero siguiendo con los primeros esbozos del argumento, Reece retorna a San Diego para reportar ante sus superiores el fracaso de su operación. Las respuestas que este encuentra terminan por confundirlo: ¿Realmente el operativo salió mal o alguien lo saboteó?

Si algo caracteriza a los agentes SEAL que intenta mostrarnos esta serie es la lealtad primero hacia sus compañeros y luego hacia su comando. Muchos de estos jóvenes estadounidenses fueron formados en las más exigentes condiciones físicas, con requerimientos que lindan con sacrificios anclados en varias décadas atrás. No obstante, aquí nadie se queja. Así pues, en la adversidad, Reece no solo se hizo una fama de héroe nacional (tiene varias distinciones por operativos exitosos), sino que dentro del grupo de élite que integra se le respeta y admira.

Escena de "The Terminal List". / Difusión

Pero a la dificultad de recordar momentos de suma tensión se le suma un detalle: Reece empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza, alucinaciones y malestares que le complican lo que pensaba sería un descanso junto a su esposa Lauren (Riley Keough) y su hija Lucy (Arlo Metz). Este detalle no es menor, pues a lo largo de ocho capítulos veremos a un agente casi invencible luchando contra inconvenientes que no puede eliminar ni duplicando dosis de medicamentos.

“The Terminal List” es una serie con tono ciertamente político. Su protagonista representa el idealismo de un agente SEAL que puso su labor para servir a la patria por encima de todo. En situaciones así, las órdenes simplemente se acatan. Por eso cuando Reece descubre que detrás de la muerte de su pelotón hay un coctel de elementos oscuros, se encontrará en la disyuntiva de si debe ir contra el aparato estatal (y militar) que lo formó en quien es.

La búsqueda de Reece por una verdad cueste lo que cueste llevará a un hecho determinante: el asesinato de su esposa e hija. Ya sin motivos para ser feliz, el comandante SEAL decide armar una lista completa de objetivos (como en una misión). Caiga quien caiga, deben pagar aquellos que mataron a sus compañeros, pero fundamentalmente a su esposa e hija. Aquí la serie de Amazon Prime se convierte en una travesía violenta, desesperanzadora y por ratos escalofriante.

Pero no estamos solo ante una serie de personaje único. Alrededor de Reece circulan una serie de satélites (personajes secundarios) que van desde excompañeros del equipo de operaciones especiales hasta mandos superiores, familiares y, por supuesto, un periodista. En el papel de la periodista de investigación Katie Buranek aparece la actriz Constance Wu. Ella llega a esta historia buscando un mega reportaje, sin imaginar que detrás del operativo fallido de un equipo SEAL hay una historia truculenta de negociados y experimentos médicos con costos fatales.

Otro detalle no menor en esta serie es que, tal vez por su carácter ambicioso, termina por estirar su trama de tal forma que se torna por ratos confusa, hasta tediosa. Reece descubre que no solo sus superiores, sino varias otras instancias del poder gubernamental estadounidense están detrás de algo muy grave: la producción de un medicamento que busca potenciar el trabajo de los agentes en misiones de alto riesgo. Estos ensayos no tienen el resultado esperado y de pronto hay que eliminar cualquier registro: incluidas vidas.

Chris Pratt en escena de "The Terminal List". / Difusión

Imposibilitado por su estado de salud de avanzar sin recibir ayuda alguna, Reece se apoya en un viejo amigo de la armada: Ben Edwards (Taylor Kitsch). Ya retirado de su división, este valiente personaje ahora desempeña funciones en la CIA, y decide casi sin dudarlo apoyar al protagonista en el objetivo de tachar a todos los integrantes de su “lista terminal”. Aquí veremos a la amistad y el compañerismo en su máximo esplendor. Mensajes de apoyo y palabras de aliento resultan algo refrescantes si vemos a la serie como ocho episodios de tiroteos, sangre y explosiones.

Un punto a favor de la serie de Prime Video puede ciertamente ser el uso de efectos especiales, el cuidado de las maniobras y la ejecución de las escenas de acción a oscuras. Se hace uso de los flashbacks para situarnos sin mayor reto: Reece utiliza una a una todas las técnicas que le enseñaron sus instructores para ir dinamitando el sistema que lo traicionó y le quitó lo que más quería.

Además de la reportera, una incansable mujer que decide ir más allá en la búsqueda de la verdad sobre la muerte del pelotón SEAL, arriesgando su propia vida en más de una ocasión, esta serie tiene una serie de actores de reparto que por momentos toman peso, como la Secretaria de Estado Hartley (Jeanne Tripplehorn) o el agente del FBI Tony Layun (JD Pardo). En el caso de la primera, una actriz que convence en su cínico rol de jefe máximo del aparato estatal (en el argumento), mientras que, en el segundo, a un mix de músculos con razonamiento lógico.

Aunque en su equipo de creadores y productores tiene varios nombres de prestigio, “The Terminal List” no será la mejor serie del año por varios detalles que acabamos de mencionar. Sin embargo, tampoco puede considerarse que ver sus ocho episodios resulte una total pérdida de tiempo. La actuación de Pratt tiene claroscuros, pero siempre será mejor verlo retándose a sí mismo con roles que no solo busquen la risa fácil al lado de un mapache atrevido, o el asombro que genera verlo domar a gigantescos dinosaurios. Finalmente, solo diversificando sus papeles es que este actor, resistido por algunos y amado por otros, se salvará de la ‘extinción’.

