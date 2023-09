Hoy, el mundo de la música llora la pérdida de Steve Harwell, el carismático vocalista de la banda Smash Mouth, quien falleció a la edad de 56 años. Para honrar su memoria, recordamos a Harwell a través de la canción que hizo que Smash Mouth se convirtiera en un nombre icónico en la escena musical: “All Star”. Esta es la historia detrás de este himno inolvidable.

Smash Mouth es una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en San José, California, en 1994. Su primera notoriedad llegó en 1996 cuando la radio de rock KOME comenzó a transmitir un demo de su canción “Nervous in the Alley”, lo que marcó su entrada en la escena musical.

En 1997, la banda firmó un contrato con Interscope Records y lanzó su álbum debut, “Fush Yu Mang”. Este álbum trajo consigo su primer éxito comercial, “Walkin’ on the Sun”, que obtuvo la certificación de doble platino y catapultó a Smash Mouth a la fama.

El Estallido de ‘All Star’

Sin embargo, fue su segundo álbum, “Astro Lounge”, lanzado en 1999, donde se encuentra la canción que definiría su carrera: ‘All Star’. Los distintivos riffs, los pegajosos silbidos y el inolvidable estribillo “Hey now, you’re an all-star, get your game on” hicieron que esta canción fuera imposible de ignorar.

‘All Star’ se convirtió en un fenómeno cultural, y su presencia se hizo sentir en varias películas, incluyendo “Mystery Men” (1999), “Inspector Gadget” (1999), “Digimon: The Movie” (2000) y “Rat Race” (2001).

La sinfonía de Shrek

En 2001, la directora de cine estadounidense Vicki Jenson estaba trabajando en una película animada familiar para DreamWorks llamada “Shrek”. Necesitaba algo especial para la banda sonora y se acercó inicialmente a Smash Mouth para usar ‘All Star’, pero la banda rechazó la solicitud. Sin embargo, después de ver una proyección privada de la película, la banda reconoció el potencial del éxito y aceptó. La inclusión de ‘All Star’ en “Shrek” fue un movimiento brillante, y la película recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla solo en los Estados Unidos.

Para toda una generación de niños, ‘All Star’ se convirtió en un himno inolvidable, y para Smash Mouth, fue el punto culminante de su éxito comercial. La canción, con su mensaje inspirador y su energía contagiosa, perdurará como un testimonio del legado musical de Steve Harwell y su banda.

La canción ‘All Star’ de Smash Mouth ha dejado una marca indeleble en la música y la cultura popular. Steve Harwell y su banda nos brindaron un himno que sigue resonando en los corazones de muchas generaciones. A medida que recordamos a Harwell, también celebramos la música que hizo que Smash Mouth se convirtiera en un nombre legendario en la industria musical. Su legado perdurará a través de su música atemporal.

All Star - Smash Mouth

VIDEO RECOMENDADO El gato con botas apareció por primera vez en "Shrek 2", como un asesino a sueldo para matarlo (Video: Dreamworks)