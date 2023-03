Ha pasado tanto con otras exitosas sagas de Hollywood que llamaba la atención por qué “John Wick” no tenía escenas post créditos al final de sus entregas.

Pero la cuarta fue la vencida. Al terminar las casi tres horas de trama aparecieron los créditos de producción y demás, pero luego de eso surgió una escena post créditos. ¿De qué trata? Te la contamos a continuación.

Como se recuerda, “John Wick 4″ presentó una serie de nuevos personajes, no todos malos, claro. Entre los buenos se encontraba nada menos que Shimazu, un viejo amigo de nuestro protagonista cuyo rol corrió a cargo del actor Hiroyuki Sanada.

Shimazu era el gerente del hotel Continental con sede en Osaka, Japón. Y al comienzo de la cinta aceptó recibir a Wick, pues este se estaba quedando sin posibles aliados en su lucha contra la Alta Mesa.

Consciente del riesgo que implica apoyar a Wick, la hija de Shimazu, Akira (Rina Sawayama), le aconsejó a su padre no recibirlo. Pero cuando este no le hizo caso, no le quedó otra que apoyar en la causa y luchar junto al sicario de saco y corbata.

En medio del transcurrir de la película, Shimazu es vencido por Caine (Donnie Yen), un invidente ex colega de Wick que tenía la labor de atacar a nuestro protagonista, esto a pedido del Marqués de Gramont.

Al ver cómo Caine mata a su padre, la joven Akira se prepara para atacarlo y cobrar venganza, pero este le aconseja no hacerlo: “‘Vive”, le advierte.

En las escenas post créditos, Caine aparece aparentemente tranquilo viendo cómo su amada hija toca el violín ante unos turistas. Le lleva unas flores como regalo. Todo parece dispuesto para un grato reencuentro.

Pero a lo lejos aparece Akira, quien luce bastante molesta y con ganas de vengar la muerte de Shimazu, su papá. Por eso se acerca peligrosamente a Caine.

¿Estas escenas post créditos anuncian una quinta entrega? ¿O tal vez un spin off de los personajes que mencionamos en esta nota?

Solo el tiempo lo dirá.

“John Wick 4″ es estrenó el 23 de marzo en Perú y diversos países del mundo y, según la crítica especializada, es la mejor de las cuatro partes de la franquicia dirigida por Chad Stahelski.

Saltar Intro | Tráiler de "John Wick 4". (Fuente: Lionsgate)