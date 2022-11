Ya no falta nada para que arranque el Mundial Qatar 2022. Y este será diferente a los anteriores. Los servicios de streaming jugarán un papel muy importante en su transmisión, ya que no solo se emitirán por televisión. Ahora podrán ser vistos a través de cualquier dispositivo móvil gracias al streaming. En esta nota te contamos cómo podrás a la selección Mexicana en vivo.

¿Cómo ver a la selección mexicana?

Gracias a los servicios de streaming, desde cualquier parte del mundo y tan solo con un dispositivo móvil y accesos a Internet, uno puede ver una serie o película. Ahora, no solo tenemos al alcance de nuestras manos largometrajes, también partidos de fútbol, pues muchas cadenas de televisión especializadas en deporte han empezado a invertir en sus propios canales de streaming.

Por ejemplo, ViX de Televisa-Univision transmitirá de forma gratuita 30 partidos del mundial. Por su parte, Vix Plus también compartirá partidos del mundial y tendrá 10 de forma exclusiva si uno adquiere el servicio mensual.

Pero Vix no es el único. Los partidos de la selección mexicana también se podrán ver a través de SKY. Este servicio de streaming compartirá 24 partidos de Qatar 2022 y podrán ser vistos al descargar la app Blue To Go.

Calendario de la Selección Mexicana

El primero partido de México se jugará el martes 22 de noviembre a las 10:00 (hora Ciudad de México) contra Polonia. Luego, el sábado 26 de noviembre contra la selección de Argentina a las 07:00 horas (hora México).

Su último partido de la primera fase será el miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas al enfrentarse con Arabia Saudita.