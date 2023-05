La tercera temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” sigue dejándonos con ganar de ver un capítulo más, y que la historia va dejando muchas anécdotas sueltas que nos generan intriga. Sobre todo con los flashbacks o sueños de Tanjiro y algunos de sus amigos cazadores, como es el caso de Genya y el pilar de la Niebla.

En este séptimo episodio, tuvo momentos de adrenalina y estremecedoras actitudes de algunos personajes. Si aún no has visto el episodio, te advertimos que esta nota contiene spoilers. Si aun así deseas saber de esta emocionante entrega, sigue leyendo.

¿Llegaron a matar a la Luna Superior 4 en el capítulo 3x07 de “Demon Slayer?

En capítulo anterior, Tanjiro estaba por atrapar y matar a la Luna Superior 4 con su espada al rojo vivo, que en se tornó así gracias a la sangre de su hermana Nesuko. En esta nueva entrega, continua en esa misma línea, sin embargo, nuestro protagonista sentirá una presencia más imponente detrás de él.

Se trata de Zou Hakuten, el clon más fuerte de Hatengu y la manera en la que esté manifiesta su odio. En ese momento, Genya se recuerda como es que el clon de la ira absorbió a sus compañeros rápidamente y sin su voluntad, para luego convertirse en este nuevo demonio con apariencia de niño.

¿Podrá Tanjiro ganar a la Luna Superior 4? / Foto: Captura de video - Crunchyroll

Ambos cazadores y Nesuko se quedan inmóviles ante la presencia imponente del demonio, quien les reclama porque “atacan a los más débiles” refiriéndose a la versión original y asustadiza de Hantengu, que es resguardado por ese clon. Tanjiro se enoja el clon del odio por hacerse la víctima de la situación, quien le dice que “no tiene nada que ver con él”, pero nuestro protagonista lo contradice diciendo que no necesita “una razón para salvar a los demás” y si no es “capaz de comprender eso, el que es una bestia infernal, eres tú”, le recalca.

Pasando otra escena, el Pilar de la Niebla, sigue encerrado en la trampa de agua de la Luna Superior 5, quien le dice que morirá quedándose sin aire y que quisiera ver su agonía, pero decide primero revisar la casa cercana, donde se encontraba Kozo Kanamori y Hotaru Haganezuka, quien a pesar de que la Gyokko ataco a su compañero y luego a él nunca dejo su concentración en pulir la espada encontrada dentro del autómata. Esta acción molesta mucho a la Luna Superior 5.

Un detalle es que al ser atacado muchas veces, se rompe la máscara y el pañuelo que llevaba en la cabeza Hotaru Haganezuka y por fin, se puede ver su rostro al descubierto.

Kozo Kanamori y Hotaru Haganezuka atacados por Gyokko. / Foto: Captura de video-Crunchyroll

Muichiro Tokito, empieza a alucinar con Tanjiro y que este le hablaba, pero, a la vez, recuerda que esas palabras ya lo había escuchado de alguien. En eso aparece Kotetsu y con un cuchillo trata de ayudar a salir a Pilar de la Niebla, pero es en vano. Aparece un demonio pez, quien lo lastima gravemente.

Para eso, el pequeño herrero se acerca herido a la burbuja de agua donde estaba Tokito para que entre el oxígeno y el cazador pueda utilizarlo para hacer una postura de la niebla. El episodio culmina cuando este recuerda que las palabras eran de su padre, y si miraba antes a Tanjiro era porque los dos tenían los ojos rojos.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de “Demon Slayer”?

El séptimo episodio de la temporada 3 de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estará disponible el domingo 28 de mayo en Crunchyroll desde las 13 horas (Perú, Ecuador, Panamá).

Esta temporada de “Demon Slayer” contará con 11 capítulos que se estrenarán en las siguientes fechas:

Capítulo 8 - 28 de mayo

28 de mayo Capítulo 9 - 4 de junio

4 de junio Capítulo 10 - 11 de junio

- 11 de junio Capítulo 11 - 18 de junio

Ficha técnica de “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer”