La secuela de la película con Amy Adams y Patrick Dempsey llega 15 años después de su exitoso debut para contarnos qué pasó tras el “felices para siempre” de su desenlace. Casados y con hijos, Giselle y Robert parecen vivir sin complicaciones, pero ella extraña el cuento de hadas de donde salió y decide usar una varita mágica para traerlo de vuelta, lo que no imagina es que se trata de una trampa y ella terminara convirtiéndose en la mala de la historia.

4

“The People We Hate At The Wedding”- Prime Video

(Disponible desde el 18 de noviembre)