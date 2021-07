Conforme a los criterios de Saber más

Tras 14 años en televisión y millones de seguidores en redes sociales, la familia Kardashian-Jenner sorprendió el 2020 con la decisión de despedirse del programa que las llevó a la fama. “Keeping Up With The Kardashians” llegó a su fin para tristeza de sus fans. Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie y Kris no renovaron el (millonario) contrato con la cadena estadounidense E! y eligieron migrar a la plataforma de streaming de Disney, Hulu, aunque aún no hay detalles sobre el nuevo show.

“Keeping Up With The Kardashians” catapultó a Kim y a sus hermanas a la fama. La frase “famosa por ser famosa” describió a las jóvenes hijas de Kris Jenner en las primeras temporadas: primeras portadas de revista, peleas familiares, lujosos caprichos, relaciones amorosas tormentosas y apariciones en discotecas marcaron la pauta.

Sin embargo, con el pasar de los años, las hermanas empezaron a tomar decisiones más estratégicas y explotaron su imagen e influencia en las redes sociales y los negocios hasta convertirse en referentes empresariales en el mundo de la moda, productos de belleza y estilo de vida. Y no solo eso: la familia fue creciendo. Con 10 niños nacidos durante el programa, el clan optó por no mostrar todo en pantalla y ser más reservados con algunos aspectos de su vida, aunque nunca se alejaron del escrutinio público por ser protagonistas de ciertos escándalos mediáticos.

A continuación, te compartimos 5 claves del capítulo final de “Keeping Up With The Kardashians”:

Último viaje en familia

Los viajes familiares son un clásico en la familia Kardashian-Jenner. Destinos como Costa Rica, Grecia, Tailandia, Bora Bora, entre otros muchos más han sido vistos a lo largo del programa. Por eso, no resultó extraño que, para la despedida del show, la familia decidiera escapar un fin de semana al Lago Tahoe, ubicado entre la frontera de California y Nevada. Según Kourtney Kardashian, este era uno de los destinos favoritos de su infancia, cuando su padre, Robert Kardashian, aún vivía.

Recordar es volver a vivir

Durante el viaje, la familia organizó un par de juegos para recordar los mejores momentos de las 20 temporadas de “Keeping Up With The Kardashians”. El primero se llamó la “Búsqueda del Tesoro”. El clan se dividió en dos equipos y cada uno tenía una lista de descripciones de las escenas más memorables de los 14 años. El grupo que tuviera más aciertos sería el ganador.

El segundo juego consistió en una especia de charada. Una persona del equipo debía hacer mímicas para describir cierto momento y sus compañeros debían descifrar la mayor cantidad de situaciones.

Como en anteriores ocasiones, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Kris y sacaron a relucir su lado más competitivo.

La presión por reunir a Kourtney y Scott Disick

La relación de la mayor de las Kardashian con Scott “Lord” Disick inició el 2006, cuando ambos se conocieron en una fiesta en México. Desde ese entonces, la pareja tuvo sus altos y bajos y tres niños, hasta que el 2015, Kourtney Kardashian decidió poner punto final a su relación tras la difusión de unas imágenes del “Lord” con su ex, Chloe Bartoli, luciendo muy afectuosos en un viaje en Mónaco.

Aunque la separación fue dolorosa, ambos padres encontraron la manera de mantener una excelente relación por el bien de sus tres hijos. Y, aunque cada uno tuvo relaciones románticas con otras personas, para la llegada del 2020 y la grabación de la última temporada, ambos se encontraban solteros.

Scott Disick fue directo y no ocultó su deseo de reconciliarse con su ex e incluso tener un cuarto hijo con ella. Sin embargo, Kourtney Kardashian se mostraba más esquiva a la posibilidad. Y la presión de su familia porque ambos retomen su relación, no ayudó.

En el último capítulo de la temporada, ella se sincera con sus hermanas y les pide que no se pongan del lado de Disick, pues ellas algunas de las condiciones que establecieron para considerar la posibilidad de volver a estar juntos.

Pese al deseo de toda la familia de reunir a los exes, ambos tomaron caminos separados en el 2021. Kourtney Kardashian inició un romance con el baterista Travis Baker después de años de amistad, mientras que Scott Disick está con la joven de 19 años, Amelia Hamlin.

Khloé Kardashian y su relación con Tristan

Durante las dos últimas temporadas del programa, Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson trabajaron en mejorar su relación. Recordemos que el jugador de Boston Celtics le fue infiel a la empresaria en dos oportunidades: la primera durante los últimos días de su noveno mes de embarazo (lo que causó el parto de su hija True), y la segunda, cuando se involucró con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

La llegada del COVID los llevó a convivir durante la cuarentena obligatoria que se decretó en California en 2020, lo que les dio la oportunidad de sincerarse sobre la posibilidad de retomar su relación o solo ser buenos padres para su hija de 3 años. Aunque Khloé Kardashian mostraba dudas sobre confiar nuevamente en el deportista, en la última temporada, decidió aceptar su oferta de mudarse a Boston con la niña mientras se realizaba la construcción de su nueva casa en California.

Kim Kardashian se sincera sobre Kanye West

La última temporada de Keeping Up With The Kardashians trajo como sorpresa uno de los desenlaces más inesperados: el quiebre del matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West tras 7 años juntos y 4 niños en común.

En el final del programa, se ve a una frustrada Kim Kardashian llorando desconsoladamente mientras les cuenta a sus hermanas sentirse como un “fracaso” después de tres matrimonios, pues no se siente feliz al lado del rapero, quien año a año se muda a un estado diferente.

“Él no para de moverse y de viajar, todos los años cambia de estado. Y yo quiero que estemos juntos para criar a nuestros hijos, ¿sabes? Él es un padre fabuloso, está haciendo un trabajo extraordinario”, decía entre lágrimas la empresaria a sus hermanas.

En el capítulo final del show, Kim Kardashian se sincera con su madre y le comenta que, pese a que tiene todos los lujos y extravagancias que le puede dar el dinero, no tiene las cosas pequeñas de la vida y se siente sola.

“Después de cumplir 40 años me di cuenta de que no quería un esposo que viviera en un estado completamente diferente. (Viviendo en estados diferentes) es cuando nos llevábamos mejor, pero eso para mí es triste. Quiero a alguien con quien ver nuestro programa favorito, alguien que quiera ejercitarse conmigo todos los días. Estoy lista para ser feliz, lo que sea que eso signifique. No lo quiero apresurar”, aseguró Kim.

