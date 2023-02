Tras una para de dos años, debido a la pandemia de la Covid-19, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vuelve este domingo 19 de febrero y Star Plus será el único servicio de streaming que transmitirá íntegramente el evento en vivo para América Latina en 2023 y 2024.

Artistas mundiales invitados, comediantes de renombre, y dos competiciones de música folclórica e internacional: el Festival de Viña del Mar es el exponente más notable de la cultura latinoamericana en Chile, y se celebrará durante seis jornadas, del 19 al 23 de febrero.

¿Qué peruana estará en Viña del Mar 2023?

Entre las grandes novedades de Viña 2023 está la presencia de la cantautora peruana Milena Warthon, quien participará en la competencia folclórica interpretando el tema “Warmisitay”.

Sobre este tema, lanzado en 2022, Milena dijo en entrevista con Saltar Intro: “Creo que ´Warmisitay´ es una canción muy real y que, al final, toca un trasfondo muy importante que es el tema de identidad. Hay una sociedad que sigue, tal vez, cayendo en temas de discriminación, de racismo; entonces, esta canción llega a los niños y a la juventud de una manera muy fresca, muy fácil de entender. Aunque, al final tiene un mensaje súper importante y que termina siendo mi auto empoderamiento”.

¿Cómo fue el paso de Milena Warthon en la alfombra roja de Viña 2023?

El 17 de febrero, en lo que fue la llamada ‘Noche cero’, del Festival de Viña del Mar 2023, más de 120 invitados desfilaron por la alfombra roja. Entre los asistentes, la peruana Milena Warthon, lució un vestido de material reciclado y un mensaje escrito en su pecho que decía:

“Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

“Les cuento que hoy es la gala en Viña del Mar, por eso me he puesto en modo diabla. La temática es reciclaje y naturaleza, por eso me traje mi vestido desde Lima. Está hecho de un jean reciclado y de polleras recicladas. Mi traje está muy bonito, pero lo más importante de todo es (el mensaje)”, señaló la cantante a la prensa.

Milena Warthon en la "Noche Cero" de Viña del Mar 2023.

¿Quiénes participan en la competencia folclórica?

En la competencia folclórica, Milena Warthon buscará la Gaviota de Plata frente a otros artistas de la región como:

Camilú, con el tema “De a poquito” (Argentina)

Laia, con “Camino” (Chile)

Bazurto All Stars, con “La Manguera” (Colombia)

Fraki D, con “La última gota” (México)

Los Rabanes, con “La Patineta” (Panamá)

¿Quiénes cantarán en Viña 2023?

A continuación, la lista de artistas que se presentarán en la edición 2023 del Festival de Viña del Mar por fecha de presentación:

Domingo 19 de febrero:

Karol G

Lunes 20 de febrero:

Tini y Emilia

Martes 21 de febrero:

Alejandro Fernández

Los Jaivas

Miércoles 22 de febrero:

Fito Paéz

Rels B.

Jueves 23 de febrero:

Christina Aguilera

Polimá Westcoast

Viernes 24 de febrero:

Camilo

Nicki Nicole





Además de transmitir el evento en vivo, Star Plus emitirá un resumen bajo video on demand (VOD) con lo mejor del festival.

¿Cuáles son los horarios de Viña 2023?

El Festival de Viña del Mar 2023 se transmitirá a partir de las 10:00 p.m. (hora de Chile).

08:00 p.m. (hora Perú y Colombia)

10:00 p.m. (hora Argentina)









DATO Además de Star Plus, el festival será transmitido en Chile por STAR Channel (TV paga), y por las pantallas de los canales organizadores: Televisión Nacional de Chile y Canal 13.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM