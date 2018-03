Día de la Mujer: Somos y una edición que nos celebra

Somos y #SomosMujeres.

El HT no es una apuesta, es la verdad. No hay un solo oficio, una sola oficina, una sola labor que no incluya en estos tiempos el talento de una mujer. Eso es lo que hemos querido contar en esta edición: la batalla por ocupar un espacio en el país.

La historia de Denisse Dibós es inspiradora: tras superar con éxito el tratamiento contra el cáncer de mama, la directora de Preludio mira hacia adelante con optimismo y energía.

Pero no solo ella aparece en esta edición: también contamos el pasado de Miss Emilia Barcia Boniffatti, que revolucionó la educación en el Perú; Deyanira Mishari y su lucha por preservar la selva y su comunidad asháninka; y Olenka Zimmermann a sus maravillosos 48 años habla de cómo es ser mujer en el Perú.

Por su lado, Carlos Galdós trae No es no, la columna que aclara la necesidad masculina de aprender, de una vez por todas, a relacionarse con las mujeres. Pedro Suárez-Vértiz hace explícito un recuerdo intocable y Renato Cisneros deja una carta abierta a las mujeres de hoy.

Más historias este sábado en la edición impresa de la revista Somos.