El día de mañana, 5 de junio, un juez de Amberes resolverá de forma definitiva el futuro del gato peruano “Lee”, sobre cuya cabeza todavía pende formalmente una orden de eutanasia por haber ingresado a Bélgica de forma irregular, saltándose el protocolo de estricta cuarentena de 3 meses que exige la Unión Europea.

Del juez dependerá dejar sin efecto el extremo pedido de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC), quienes solicitaron hace unos días el cadáver del animal, preocupados de que pudiese ser portador de la rabia, una hipótesis largamente descartada por los veterinarios peruanos.

Las cartas hasta el momento juegan a favor del acusado, como se desprende del entendimiento preliminar al que habrían llegado las autoridades sanitarias peruanas y europeas para una posible repatriación del felino. Es una gran puerta abierta aunque no es todavía un hecho concreto, por lo que habría que guardar aún moderación o reservar la celebración para mañana.

Especialistas de Perú y Bélgica consideran que la cuarentena es suficiente para el gato Lee.

Los activistas, catlovers y prensa afín celebran una victoria inminente del animal pero falta aún hilar fino. En resumen: la agencia europea no quiere al felino en su comunidad y los peruanos lo declaran bienvenido. En tal sentido, las posiciones parecen alineadas para un final feliz, aunque falta todavía resolver puntos grises y toda la tramitología necesaria para bailar el festejo.

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) dijo el sábado a través de sus redes sociales que, en lo que a ellos respecta, el gatito peruano “Lee” tiene las puertas abiertas para volver al país, en vista que tiene sus vacunas en regla. Este gesto peruano ha sido saludado por su contra parte europea, que ha estado fuertemente presionada en estos días por grupos animalistas.

“Estamos encantados con este anuncio de las autoridades sanitarias peruanas que constituye un giro de 180 grados con su posición inicial“, sostuvo a la prensa belga Denis Ducarme, Ministro Federal de Agricultura. “Sin embargo, no podemos basarnos en un tweet y estamos esperando un aviso oficial con información precisa sobre cómo Perú organizará el regreso del gatito a su territorio”. Ducarme también fue enfático al sostener que su país no costeará de ningún modo el regreso del felino.

Quedan igual algunas preguntas abiertas: ¿Puede ser repatriado el gato en el contexto de una pandemia? ¿En qué tipo de vuelo? ¿Podrá su dueña, la estudiante belga Selena Ali, ingresar al país con las fronteras cerradas? ¿Decidirá el juzgado que cumpla su cuarentena en Bélgica, como es el pedido más lógico y humanitario, y la solución que la mayoría desea, entre ellos su propietaria?

Fran de Nyn y Selena Ali llegaron a Perú para hacer un voluntariado en albergues. Conocieron al gato en un café especial para estos animales en la ciudad imperial.

La respuesta más informada la tiene Gabriela Alburquerque, la dueña del Catfetín Cat Café, de Cusco, que es el primer hogar que acogió a “Lee”, antes de que fuera adoptado por la ciudadana belga. Alburquerque tiene contacto directo con Selena y monitorea constantemente las noticias sobre el tema. “No tenemos ningún estatus de “Lee” aún porque el veredicto del juez será anunciado recién mañana en el día. No habrá una sesión en el Tribunal ni nada parecido, aparentemente el veredicto será vía una carta a su domicilio", dice.

Sobre lo ocurrido con SENASA y una presunta negativa inicial a recibir al animal, Gabriela aclara que todo eso se debió a un malentendido con los correos. "SENASA finalmente envió un correo a través de su jefe, Miguel Quevedo, y así se consiguió la afirmación que todos esperábamos, de que “Lee” tenga también la opción de regresar al Perú, pues salió del país con toda la documentación correcta para volver”.

La ciudadana belga adoptó al minino con ayuda de una organización llamada Catfetin Cat Café de Cusco. (Foto: Facebook de Catfetin Cat Café)

Las opciones con las que cuenta “Lee”, a puertas de resolverse su juicio, son las mismas que hace unos días: regresar al país, terminar la cuarentena en Bélgica y “si ninguna de las anteriores está disponible, la eutanasia es la última opción”, sostiene Alburquerque. “El gatito tiene formalmente todas las opciones viables y se espera que el juez elija la mejor, que es quedarse allá. En caso que el juez elija que Selena y “Lee” deban volver (siempre juntos) todo será financiado por ella, al igual que la sanción que puedan darle”.

#LaatLeeLeven o "Dejen vivir a Lee" es el hashtag con el que se ha organizado la encendida defensa del gato en Bélgica.

En la mañana, el grupo animalista GAIA (Global Action in the Interest of Animal), que ha ejercido presión pública sobre el caso, sostuvo en su cuenta de Facebook: “Mañana sabremos si la razón y la humanidad vencerán en esta muestra de poder. Esperemos que la declaración de eutanasia sea destruida. Crucemos los dedos ahora”. /

