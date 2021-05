Conforme a los criterios de Saber más

Luis Miguel estuvo interesado en los vinos desde chico. Su madre procedía de Italia y su padre de España, por lo que era usual que lo tomaran con las comidas. “Es como un matrimonio. Mis abuelos (maternos) tienen su propio vino. Ellos son de la Toscana y es una tradición allá que las familias produzcan los suyos. Tienen pequeños viñedos en la parte de atrás de sus casas, hacen unas 50 o 100 botellas. Así que aprendí sobre vino también de mis abuelos. Teníamos pizza, pasta y vino. Cuando era pequeño, de hecho, ellos ponían un poquito en mi vaso para que yo los probara”, contó el cantante en el 2006 en una entrevista a la revista especializada en la bebida, Wine Spectator. Ese temprano interés se fue nutriendo con el tiempo al punto de incluir en su bucket list producir alguno cuando el momento fuera propicio. Aquel llegó iniciado el nuevo siglo: Único comenzó a elaborarse en el 2002 en el fértil y bendecido valle de Maipó, en Chile, eso hasta el 2018. Hoy el tinto es incluso considerado objeto de colección.

El cantante en su adolescencia junto a su padre Luis Rey y su madre Marcela Basteri. Fue de la familia que heredó el gusto e interés por el vino. Aquí en una sesión fotográfica de fiestas de fin de año a mediados de los 80.

Se trata, pues, de un Cabernet Sauvignon morigerado por un 15% de Syrah. Sus aromas son intensos y frutales con recuerdos de arándanos, ciruela madura, frutas del bosque, casis y cereza negra, junto a notas de regaliz, vainilla y chocolate otorgadas por una crianza de cerca de 14 meses en barrica de roble francés. “En la boca es lleno aunque de cuerpo medio, con taninos intensos pero maduros y una buena acidez que le da frescura. Termina con un final largo, persistente en el que predomina la frutalidad. Es ideal para carnes con salsas sofisticadas y quesos muy maduros”. Así es como lo describe una de las tiendas mexicanas que lo comercializa. Este se elaboró en la viña Ventisquero en una colaboración entre el mismo cantante y el reconocido enólogo chileno Aurelio Montes, proceso que tomó tres años antes de su lanzamiento. Solo se trabajaron 2.000 botellas por año.





“A mí me encanta el vino, pero lo que quiero es que este le guste a las mujeres”, le dijo el artista a Montes, quien a su vez narró esto en una entrevista hecha en el 2005 al medio chilevinos.com. Entonces este también señaló: “Se maneja muy bien en el lenguaje enológico, es un gran degustador, muy certero en sus juicios, mucho más allá de un consumidor normal, con una formación en la vida, ya que al viajar mucho ha probado muchas calidades de vino”.

Contó el ídolo de la música hispanoamericana en el 2006 que estuvo muy involucrado en el proceso de elección de los insumos junto a Montes. “Creo que las uvas de Chile tienen mucha personalidad, carácter y fuerza”, dijo entonces, añadiendo que en su casa de Acapulco tenía en su colección unas 10 mil botellas. “Soy un gran fan del Bordeaux, me gusta mucho”. Se sabe que su tinto favorito es el Vega Sicilia, el cual puede llegar a costar hasta 330 dólares. Según Julián Serrano, el chef ejecutivo del prestigioso restaurante Picasso, en Las Vegas, es de lo que más ordena el Sol cuando los visita, que al menos antes de la pandemia, era con frecuencia.

La distribución del vino se limitó México, Chile y algunas ciudades de los Estados Unidos. Hoy todavía se vende en el primer país a través de distintas tiendas y comercializadores a un precio promedio de 25 dólares.

Aviso promocional de la venta del vino en México. (Foto: Vinos Diso)

El enigma de Cabal

Mientras se siguen vendiendo las últimas botellas de Único, queda en la incertidumbre qué pasó con los planes de Luis Miguel de sacar otro tinto de nombre Cabal. Según él mismo contó en una de las últimas entrevistas que dio a la prensa en el 2015, estaba próximo a lanzarse esta bebida producida en México, pero de ello no se tiene más información.

A la salud de los fans

Regresando a Único, queda claro, entonces, que desde su concepción este estuvo pensado para que fuera consumido por sus seguidores y fanáticas. Eso explica su composición y el costo. Lucy Gómez- Sánchez, presidenta de Cómplices de Luis Miguel Perú - Fans Club Oficial , ha descorchado varias botellas de Único en su vida. Las ha comprado en viajes a México, pero también en la misma viña Ventisquero, hasta donde fue en el 2012 junto a un grupo de amigos y amigas, también fans del cantante, para conocer más de él a través del producto.

“Martha Codo, que en paz descanse, una de las fanáticas mexicanas más grandes que ha existido en todos los tiempos, hizo la gestión para que pudiéramos pasar”, detalla Lucy. Al relato se suma el de José Carlos Meléndez, también miembro del club: “Fue una experiencia especial. Nos hicieron todo un recorrido del lugar. De manera particular nos contaron cómo fue el proceso de creación de Único y cómo Luis Miguel estuvo involucrado desde el inicio. Finalmente disfrutamos de una cata exquisita”.

Con ellos también estuvo otra gran seguidora, la argentina Ana Freijo: “Casi como una charla matizada de detalles y sabores, la sommelier de la bodega nos contó que ella misma fue la que en muchas oportunidades preparara la cata para Luis Miguel en las tantas pruebas de combinaciones y mezclas. Que Único Luis Miguel llevó tres años de pruebas para lograr el sabor deseado. Aquella elección que nos haría desear tantas veces disfrutar de este vino. Fueron varios viajes de Luis Miguel hasta Chile y otros tantos de Aurelio Montes a Los Ángeles hasta obtener el resultado óptimo”, narra.

Lucy Gómez-Sánchez (de blanco), junto a José Carlos Meléndez (al medio) y Ana Freijo (de blusa azul) en la viña Ventisquero, donde se produjo por 16 años el vino de Luis Miguel. (Foto: José Carlos Meléndez).

Lucy y José Carlos durante la cata del vino Único en su visita a la viña Ventisquero. (Foto: Ana Freijo)

“Sé que Alejandro Basteri, su hermano, es quien se ha estado encargando recientemente de relanzar la marca. No se produce desde el 2018, pero quedan aún por venderse”, agrega Lucy.

Alejandro Basteri relanzando la marca Único en octubre del 2020.

Una anécdota reciente relacionada con el vino, añade ella, involucra al comediante y conductor de televisión Carlos Vílchez, quien por años ha interpretado a un fan apasionado del Sol: ‘la Carlota’.

“La serie de la vida de Luis, la verdad, no me agrada nada. Me parece que el 70% de lo que se ve ahí es ficción y el 30% real. Yo, como su seguidora por más de 30 años, me conmuevo al ver los capítulos de esta temporada y en este interin llegó el cumpleaños 51 de Luis, el 19 de abril. Junto a miembros del club y amigos hicimos un zoom y lo invitamos a participar porque más allá de su trabajo, Carlos es un gran admirador, es un fan de aquellos, de los que se sabe las canciones menos conocidas, del que lo escucha todo el día en el carro. Nos hizo la noche, conectamos tan bien con él que decidí regalarle la última botella que yo tenía. Se la llevé luego a su casa. Se puso feliz. Dice que no la va abrir nunca, que va a pedir que lo entierren con él”, comenta Lucy entre risas. A la salud de los fans, siempre.//

Carlos Vílchez recibiendo un regalo del club Cómplices de Luis Miguel Perú- Fan Club Oficial. (Foto: Melva Bravo)





VIDEO RELACIONADO

¿Dónde está Marcela Basteri? Responden los biógrafos de Luis Miguel. (Fuente: Saltar Intro)