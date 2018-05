Tres mujeres que conquistan en el periodismo deportivo | FOTOS

Esa tarde hacía calor, pero calor en serio. Era el verano del 2006, 30 grados en la sombra de Campo Mar, y un ejército de periodistas esperábamos a un jugador de la U cuyo nombre es mejor no acordarse. Romina Antoniazzi estaba allí, con su micrófono de CMD, su sonrisa panorámica y su astuto conocimiento de un lugar que conocía al detalle: un reportero de campo que se precie debía saber las puertas falsas, los turnos de salida, los gustos de los futbolistas en el kiosko de golosinas. “¿Te acuerdas cómo sudábamos?”, pregunta Romina ahora, doce años después, mientras arma la maleta para un viaje a Rusia exclusivo para los jefes de comunicaciones de los 32 países clasificados al Mundial. Romina Antoniazzi es la primera jefa de prensa mujer en la historia de la FPF. Es sábado, pero su celular suena como si fuera lunes. Le faltan las horas.

Y antes que le conteste, Romina lo hace. Siempre fue así. Siempre estaba un paso delante: “Todo lo que sudamos ha valido la pena, ¿no es cierto?”.

¿Qué fue más difícil: debutar en TV muy joven o convivir en un vestuario de puros hombres? “La TV. Te enfrentas a mucha gente… pero no los ves. Miras una cámara y tienes que entablar relación con ella. Química. Tú me conoces, yo soy bien ‘chancona’ y quería que salga bien a la primera. Hice campo, calle, fui presentadora, me moví a otros rubros. Cuando me propusieron la jefatura de prensa de la selección, tenía experiencia. Y sabía que debía actuar de la misma manera: que todo salga bien, perfecto. No me admitía errores. Cuándo me llamaron, no lo dudé”.

Se llama Romina Antoniazzi y en la Videna le dicen ‘señorita Romina’. Otra prueba más de que lo más valioso en el fútbol –juego increíble– es el respeto. (Miguel Villegas)

Chica con cancha

Milena Merino se metió a estudiar Comunicaciones porque quería hacer periodismo de investigación. Ese pudo ser su camino, aunque en su memoria estaban también todas las tardes que pasaba con su abuelo viendo partidos de fútbol. De niña lo hacía para llamar su atención, hasta ese día, ella se echa unos seis o siete años, cuando en medio de un partido levantó su voz infantil para decirle al venerable algo que lo cogió de sorpresa.

–¡Eso fue penal!

La pequeña Milena había entendido al fin las reglas del fútbol y en adelante no se perdió un partido. Se volvió una necesidad. Su primer trabajo como reportera de deportes fue en el área de prensa de la FPF, realizando coberturas en las que la presencia femenina era rala cuando no inexistente. Tras un brevísimo paso por el Canal 7, terminó en RPP, su casa desde hace tres años. Lo primero que comprendió Milena, ni bien ingresó al oficio, es que la cancha estaba inclinada para ellas en un campo bien machista. “Al comienzo me molestaban hasta por mi voz. Me costó mucho, por todos los prejuicios. No culpo a mis compañeros: crecieron en una época distinta”, dice. Milena es hoy la encargada de cubrir a la selección nacional para su radio y, por lo mismo, ya tiene lista sus maletas para irse a Rusia. (Óscar García)

Del chimpún al micrófono

A Talía Azcarate el gusto por el balompié no se le queda solo en la extática contemplación del hincha. A ella le gusta jugarlo. Esta ex seleccionada nacional de fútbol femenino conoce la pelota desde que era pequeñita, cuando acompañaba a su papá a sus pichanguitas. El periodismo deportivo llegó a su vida como una casualidad. “Yo estaba trabajando en una consultora de márketing, un día tomé una siesta y, al despertar, vi que tenía como ocho llamadas perdidas. Devolví la llamada y era Gustavo Barnechea. Yo no entendía. Él sabía que yo había jugado fútbol y me dijo si quería comentar los partidos del Mundial de Fútbol Femenino del 2015. Nos juntamos al día siguiente y me dijo: ‘hoy comienzas’. Así fue mi ingreso”. Para ella lo ocurrido le sigue pareciendo una locura: le iban a pagar para que haga lo mismo que hacía gratis en su casa, cuando se juntaba con sus amigas. Hoy tiene ya dos años como conductora en la señal de GolTV y desde hace uno un programa de radio en Ovación, junto a Martín Cassana. “Creo que es perfectamente posible que Perú pase a la segunda ronda en Rusia. Al margen de lo que ha pasado con Paolo Guerrero, tenemos que pensar en lo que tenemos como equipo”. (Óscar García)

