Algo tiene la familia Achuy que no puede quedarse quieta. Especialmente en los negocios. El patriarca, don Jesús, tuvo una visión hace veinte años cuando con su licorería se dedicaba a distribuir bebidas a distintas discotecas de Lima. La comunidad LGTB+ no tenía un espacio moderno, amplio y deslumbrante para poder divertirse. No había una buena oferta y sí una gran demanda. Los locales que él conocía eran chicos y todavía poseían un aire algo clandestino a pesar de estar ya todos metidos en el siglo XXI. Pensó que podría ser un éxito estelar el poner uno a todo dar en el corazón de Miraflores. Y no se equivocó. Esa fue la génesis del legendario Vale Todo Downtown, el emblemático recinto juerguero que se alistaba para cumplir dos décadas de exitoso funcionamiento en julio. Eso hasta que irrumpió la pandemia.

Las afueras de la discoteca Vale Todo Downtown durante su aniversario 19. Foto: Kelvin García

Elenco drag queen en el musical 'Chicago' en el Vale Todo. Juan Carlos Ferrando estaba en el elenco. FOTO: Renzo Giraldo.

Con el transcurrir de los días en cuarentena, don Jesús y sus tres hijos se dieron cuenta de que iba a pasar mucho tiempo para que pudieran volver, así que tras el shock inicial, la inquietud por decidir qué nuevo camino emprender se volvió la obsesión de todos. De ella surgió un plan A: Downtown Market, un pequeño supermercado que está por abrir en dos semanas. Pero también dos proyectos paralelos: el primero tiene que ver con importar de Corea del Sur mascarillas reusables que eliminan más de 600 tipos de virus y bacterias. En la concepción de las mismas intervino el reconocido científico Marino Morikawa. Y el segundo, elaborar junto al doctor en ingeniería ambiental una serie de productos relacionados con higiene y desinfección. De eso se trata todo ahora. De reinventarse para sobrevivir.

“Se me hace muy difícil hablar en pasado de la discoteca todavía, pero nos iba muy bien cuando paramos. Abríamos los siete días de la semana en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados. Tenemos… teníamos cinco salas en las que se pasaban diferentes géneros musicales y estas funcionaban determinadas fechas de la semana. Por eso cada día el sitio tenía una personalidad distinta. Gracias a Dios durante estos 20 años siempre estuvimos en crecimiento constante, tratando de estar a la vanguardia de las nuevas generaciones”, cuenta la ex gerenta del Vale Todo Downtown Claudia Achuy, quien agrega que allí también se llevaban por las tardes talleres de baile. “Incluso estábamos a un paso de crear nuestra fundación. Siempre hemos hecho ayuda social. Organizábamos fiestas pro fondos para realizar donaciones a distintas instituciones, pero lamentablemente el plan también quedó trunco”, cuenta.

Claudia Achuy (la quinta desde la izquierda) fue hasta hace poco la gerenta del local, conocido por organizar eventos con frecuencia. Hoy, junto a su familia, se lanzan a nuevos proyectos. Foto: Archivo personal.

Los otros caminos de la vida

Claudia confiesa que el nuevo coronavirus dejó el negocio familiar sin piso. La preocupación era grande porque ellos empleaban, además de su personal regular, varios artistas de la misma comunidad LGTB+. “Nos rompíamos la cabeza por definir qué hacer. Por el giro de negocio que teníamos, probablemente íbamos a ser los últimos en ser reactivados. Así que convertimos temporalmente la discoteca en un minimarket. Ya tenemos la licencia y vamos a destinar unos 600 metros cuadrados a ella. Venimos trabajando en esto hace más de un mes”, explica Claudia sobre el plan A. “La idea es ir reincorporando a nuestros trabajadores. Quien hacía las escenografías de los shows ahora repartirá a domicilio porque tiene una moto; la que atendía las reservaciones estará gestionando llamadas con los clientes y así. La gente, felizmente, está súper dispuesta”.

Los otros proyectos de los Achuy tienen como socio a Morikawa. “Mi hermano menor Jesús es ingeniero mecatrónico. Él estaba buscando desarrollar un producto que tuviera que ver con la desinfección por la misma coyuntura. Algo que llegara a la mayoría y que fuera eficiente. Pero necesitábamos a alguien que nos asesorara en la parte científica, particularmente con el uso de sustancias y cantidades para nuevos productos. En las pesquisas conocimos a Marino hace un par de meses”, narra Claudia. Así, juntos están desarrollando varios productos.

“Asimismo decidimos también participar del proyecto de las mascarillas Eco Silver Plus en el que estaba involucrado Marino porque nos pareció una gran idea por el medio ambiente. Es increíble todo el plástico que se está generando por la pandemia. Así que estamos trayéndolas de Corea del Sur. Las vamos a vender en el minimarket y a través de las cuentas de nuestra empresa Solusant", puntualiza.

Cuestión de tiempo

La empresaria subraya que el cambio de rubro comercial es temporal mientras la situación se regularice. Su idea es volver a abrir el local nocturno cuando sea seguro para los clientes de toda la vida, aunque sabe que para eso falta bastante. De ahí que mantengan un vínculo abierto con ellos a través de las redes sociales de la discoteca, bastante activas a la fecha. Sucede que han encontrado un modo de seguir existiendo.

“Nuestra idea es seguir acompañando a la comunidad LGTB+ desde donde estamos. Durante las primeras semanas estuvimos dando gratuitamente a través de nuestras redes clases de baile y consultorio psicológico. Pero desde hace cuatro semanas lanzamos oficialmente nuestra discoteca virtual. Es una forma de diversión distinta y es un poco difícil de imaginar hasta que se ve, pero ha sido un éxito. Incluso las marcas con las que trabajábamos en la discoteca están interesadas en este proyecto virtual”, afirma Claudia.

Vale todo Downtown sigue vivo a través de su discoteca virtual.

Los shows y concursos se da vía el aplicativo zoom. “Y vamos a seguir independientemente de los otros proyectos. Tenemos aún mucho trabajo por delante, culmina Claudia.//