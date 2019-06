Cómo funciona el programa de Amazon que te paga por tecnología que ya no usas

Un smartphone o tablet que ya no usas, un videojuego que te aburrió o un libro que ya leíste. No sabes qué hacer con ellos, por lo que simplemente lo dejas olvidado en algún rincón de tu casa.



Si este es tu caso, pero realmente quieres deshacerte de todos esos dispositivos u objetos tecnológicos que no usas, acudir a Amazon es una de tus opciones.

El gigante de las ventas online tiene un programa de intercambio que te permite, básicamente, cambiar productos tecnológicos y libros usados por dinero que se deposita en una tarjeta de regalo.

Miles de artículos elegibles

Amazon tiene miles de productos elegibles para su programa de intercambio, entre los que se encuentran aparatos electrónicos, libros y videojuegos.



Para poder ver el catálogo, tienes que acceder a la página del programa*.

Una vez que ubicas el artículo que quieres vender, puedes hacer clic en el botón "intercambiar" y después tienes que responder a un cuestionario sobre las condiciones en la que se encuentra el producto.



Con esa información Amazon te muestra el valor máximo que puede alcanzar. Pero antes de que el proceso se complete, el artículo aún tendrá que pasar por una revisión más exhaustiva.



Dependiendo de tu ubicación, pueden pasar hasta 10 días hábiles antes de que se lleve acabo ese análisis.

Una vez que el artículo es recibido y valorado, recibirás una notificación por correo electrónico informándote si el artículo fue aceptado o rechazado.



Una de las ventajas de este programa es que Amazon te proporcionará una etiqueta de envío prepagada para que puedas hacer llegar los artículos; es decir, que no tienes que incurrir en ningún gasto. Y si el intercambio finalmente no es aceptado y es devuelto, tampoco habrá gastos de devolución.



En la página del programa puedes consultar los criterios de elegibilidad de un producto.



Por lo general, todos los artículos que quieras intercambiar deben cumplir con la versión exacta que se muestra en los resultados de la página del programa de intercambio o en la página de producto en Amazon.

Así que ya sabes, esta es una forma fácil de deshacerte de esos aparatos, libros y videojuegos que simplemente tienes almacenados... aunque probablemente los vayas a sustituir por otros nuevos.