Un ataque informático contra PressReader, el mayor proveedor de prensa del mundo a través de diversas plataformas y aplicaciones, impide el acceso en Internet a las publicaciones de más de 7.000 periódicos.

El ataque alcanza tanto a páginas web como a las aplicaciones para teléfonos Android o iOS que ofrecen las ediciones electrónicas de los periódicos, precisó el diario español ABC, uno de los afectados al igual que El Comercio.

“Nuestros equipos trabajan arduamente para identificar y corregir el problema, que supone el bloqueo de los archivos de lectura”, informó PressReader en un comunicado al tiempo que pide “paciencia” a los usuarios.

¿Una caída relacionada con la guerra?

Este ciberataque se produce apenas unos días después de que PressReader hubiera eliminado decenas de periódicos rusos de su oferta por la invasión que viene sufriendo Ucrania.

Sobre el ataque, se sabe que los piratas informáticos se habrían hecho con los sistemas de PressReader, llegando a solicitar recompensas económicas a través de emails dirigidos a varios empleados.

Tras la invasión de Rusia sobre Ucrania los ciberataques han sido numerosos; sin embargo, aún no se puede confirmar que estos tengan alguna conexión con el conflicto bélico.

PressReader ofrece el acceso a The New York Times, The Washington Post y El Comercio, entre otros importantes diarios del mundo.

