A través de la modalidad del phishing, usuarios de LinkedIn llegan a ser estafados al confiar que es un lugar seguro. Existen maneras de percatarse si el empleo al que se está postulando es real o una fachada para criminales, y tan solo se requieren unos minutos de investigación.

El phishing es una técnica empleada por delincuentes informáticos que tratan de estafar o engañar a sus víctimas al hacerse pasar por otra persona. Al suplantar la identidad de alguien que genera confianza, intentan conseguir información valiosa como contraseñas o números de cuentas bancarias. En LinkedIn, se muestran como reclutadores de empresas, en su mayoría, y roban estos datos a quienes están en la búsqueda de un empleo.

Selva Orejón, docente de EAE Business School en Colombia, afirma que lo primordial es no proporcionar contraseñas ni información personal que sea sensible (DNI, tarjetas de crédito, entre otros). Esto también puede ser utilizado en otras redes sociales, donde se puede añadir el mantener un perfil en modo privado.

Asimismo, Orejón especifica que no se debe ingresar a enlaces desconocidos, pues pueden enviarnos a páginas que descargan software malicioso en nuestros dispositivos de manera inmediata. Estos hipervínculos deben ser de webs confiables y normalmente se puede leer la dirección URL al pasar el cursor por encima. Si no se conoce el sitio o tiene una estructura extraña, es mejor no ingresar.

La docente añade que es importante no enviar dinero, a menos que se esté seguro de que dicha transacción es necesaria, pues son muy pocos los casos que requieran esto. También explica que se debe verificar que el portal donde se realiza este envío es auténtico.

El phishing es una de las modalides más usadas por los cibercriminales. / Pixabay

¿Cómo detectar un perfil falso?

Orejón asegura que se investigue a la persona o empresa con la cual estamos conversando. Para ello se debe buscar el nombre en otras redes sociales y verificar que los datos que se otorgaron son reales. También se debe revisar si este perfil fue creado recientemente y la cantidad de contactos.

“El mundo de las redes sociales está en constante evolución, y permiten tener información básica a la mano, por eso ahora es más fácil la autenticación de un perfil o confirmar si la información es real o falsa”, enfatiza la profesora.

La docente añade que también se debe prestar atención a la forma de escribir de esta persona. Las faltas de ortografía o la forma no profesional de comunicarse pueden ser señales de que se está frente a un cibercriminal.

¿Qué hacer si soy víctima de phishing?

La profesora asegura que lo principal es reportar al delincuente en la plataforma. De esta manera se evitará que otras personas puedan caer en la estafa y aumentar el número de afectados. Asimismo, si uno es la víctima de suplantación de identidad es necesario tomar todas las pruebas que se puedan y acudir de inmediato a la autoridades.