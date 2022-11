El lunes, el centro de estructuras y compuestos avanzados de la universidad de Maine, en Estados Unidos, presentó BioHome3D, la primera casa impresa con biomateriales, lo que reduce su impacto ambiental y permite reciclarla.

En este caso, se trata de una casa de 55 metros cuadrados, en los que el piso, las paredes y el techo están impresos con fibras de madera y bioresinas. Esto le permite, al mismo tiempo, ser una casa con excelente aislamiento térmico que es enteramente reciclable, a diferencia de otras pruebas, como los sistemas que usan cemento para imprimir casas, con un impacto ecológico considerable, y mayor tiempo entre la impresión y la terminación.

BioHome3D, además, usa madera reciclada, y no requiere componentes especiales; de hecho puede aprovechar maderas locales y no necesita una en particular. Y está pensado como un sistema modular, que se imprime en forma industrial, y luego se ensambla en el lugar; en esto también difiere de los sistemas que usan cemento, que deben imprimir la casa en el lugar donde estará ubicada, y requiere una base de cemento convencional.

Sí necesita, claro, una impresora especial: en este caso se usó la impresora 3D más grande del mundo, que en 2019 ya había creado el barco impreso más grande conocido.

La casa de madera ya construida en el campus de la universidad fue impresa en 4 módulos, y ensamblada en medio día, según sus creadores. Y ahora está equipada con sensores de todo tipo para medir cómo soporte el invierno de la zona, que está comenzando. Si por alguna razón necesita una refacción, o su eliminación, toda la estructura de la casa se puede reciclar como madera.

La universidad de Maine dice que este diseño responde a la crisis de casas disponibles en Estados Unidos: según algunos informes, faltan 7 millones de hogares a buen precio en ese país.

GDA / La Nación / Argentina