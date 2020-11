Esta noche desde las 7 p.m. transmitiremos desde el Facebook de El Comercio el webinar “La confianza de la organización”. Se trata de una cita entre expertos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y expertos de la Harvard Business School.

Para esta noche contaremos con la presencia de Jonathan Golergant, director general de la UTP, y Frances Frei, de la Harvard Business School. Además, la presentación la hará Martín Tumay, periodista de El Comercio y presentador del programa en Facebook ‘El Comercio te informa’.

Sin duda, esta será una charla entre expertos. Golergant también es MBA por la Columbia Business School y magíster en Educación por la Universidad de Harvard. En tanto, Frei es profesora de Tecnología y Gestión de operaciones. Ha sido vicepresidenta de Liderazgo y Estrategia de Uber. Además, es autor del best seller ‘Uncommon Service: How to Win by Putting Customers at the Core of Your Business’.

Cabe precisar que la charla entre Golergant y Frei fue grabada en octubre pasado y justamente marca el inicio de un ciclo de conversatorios organizados por la UTP en el que participarán reconocidos profesores de la Harvard Business School.

