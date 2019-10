En la denominada “Ciudad de David”, en el Parque de los Muros de Jerusalén, se ha descubierto una antigua pasarela que probablemente usaron los peregrinos mientras se dirigían a adorar en el Monte del Templo.

En un nuevo estudio publicado en la revista Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology, de la Universidad de Tel Aviv, los investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel detallan haber encontrado más de 100 monedas debajo de los adoquines que datan de una calle de aproximadamente el año 31 después de Cristo.

De acuerdo a los investigadores, el hallazgo proporciona una fuerte evidencia de que la calle fue encargada por Poncio Pilato.

Después de seis años de extensas excavaciones arqueológicas, los científicos descubrieron una sección de 220 metros de largo de una antigua calle descubierta por los arqueólogos británicos en 1894. La pasarela asciende desde el estanque de Siloam en el sur al Monte del Templo.

La imagen muestra, en azul, la ubicación de la calle. (Foto: Journal of the Institute of Archaeology)

Ambos monumentos son muy significativos para los seguidores del judaísmo y el cristianismo. El Monte del Templo, ubicado dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén, ha sido venerado como un sitio sagrado durante miles de años. En el momento de la construcción de la calle, es donde se dice que Jesús curó la ceguera de un hombre enviándolo a lavarse en la piscina de Siloam.

La excavación reveló más de 100 monedas atrapadas debajo de adoquines. Las últimas monedas datan entre el 17 y el 31 después de Cristo, lo que proporciona evidencia firme de que el trabajo comenzó y se completó durante el tiempo en que Poncio Pilato gobernó Judea.

La imagen muestra las monedas halladas por los arqueólogos. (Foto: Journal of the Institute of Archaeology)

“Datar usando monedas es muy exacto. Como algunas monedas tienen el año en que fueron acuñadas, eso significa es que si una moneda con la fecha año 30 después de Cristo se encuentra debajo de la calle, la calle tuvo que construirse en el mismo año o después de que esa moneda fuera acuñado, así que en cualquier momento después del 30 después de Cristo”, explica Donald T. Ariel, experto en monedas de la Autoridad de Antigüedades de Israel y uno de los coautores del artículo.

“Sin embargo, nuestro estudio va más allá, porque estadísticamente, las monedas acuñadas unos 10 años después son las monedas más comunes en Jerusalén, por lo que no tenerlas debajo de la calle significa que la calle fue construida antes de su aparición, en otras palabras, solo en tiempos de Pilatos”.

Fuente: Emol, GDA

