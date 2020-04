Un asteroide recientemente descubierto pasará cerca a la Tierra, pasando justo dentro de la órbita de la Luna, informó la NASA.

Si bien no representa un riesgo para nuestro planeta , el bólido 2020 GH2 pasará a una distancia de aproximadamente 359.000 kilómetros. La distancia promedio de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 385.000 kilómetros.

El asteroide 2020 GH2 tiene entre 13 y 70 metros de ancho, o aproximadamente el tamaño de una vivienda unifamiliar, según publicó el portal Space.com en base a información del programa de vigilancia de asteroides de la NASA.

En azul la órbita de la Tierra; en blanco, la del asteroide 2020 GH2. (Imagen: JPL/NASA)

Este cuerpo celeste fue descubierto el 11 de abril y es rastreado por astrónomos de varios observatorios, como el Minor Planet Center en el Smithsonian Astrophysical Observatory en Cambridge, Massachusetts. Los astrónomos coinciden en que el 2020 GH2 no representa una amenaza de impacto contra la Tierra durante su sobrevuelo .

En un video publicado el 31 de marzo por el grupo Asteroid Watch de la NASA , Kelly Fast, de la Oficina de Defensa Planetaria de la agencia, hizo una demostración para despejar cualquier miedo sobre el vuelo de asteroides como el 2020 GH2. Para simular el vuelo del asteroide, la especialista usó pelota de tenis como la luna y una pelota de basquet como la Tierra, las ubicó a siete metros de distancia en un pasillo, la distancia a escala entre la Tierra y la Luna. Y aclaró que, a esa escala, un enorme objeto volador como el que extinguió a los dinosaurios sería del tamaño de un grano de sal.

“El espacio es bastante grande” dijo Fast en el video y agregó que “un asteroide realmente está comenzando a acercarse, tal vez, cuando se acerca a la distancia de los satélites meteorológicos”. Los satélites meteorológicos geoestacionarios que orbitan la Tierra lo hacen a una distancia de aproximadamente 35.000 kilómetros.

No obstantes, eso no significa que los objetos voladores cercanos a la Tierra no representen una amenaza potencial para el planeta. Cualquier bólido de aproximadamente 140 metros o más grande con una órbita que lo acerca a 7,5 millones de kilómetros de la Tierra está clasificado como un asteroide potencialmente peligroso, según la NASA.

Desde 2019, los científicos descubrieron alrededor de 19.000 asteroides cercanos a la Tierra, con aproximadamente 30 nuevos objetos voladores agregados cada semana.

La NASA se está preparando para el paso de un asteroide aún más grande: denominado 1998 OR2 , volará a una distancia segura de 6,2 millones de kilómetros de la Tierra el 29 de abril.

