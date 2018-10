Cáncer de mama | Ocho datos que (quizá) no conocías sobre este mal

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Es por eso que cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad que afecta a mujeres de todo el mundo.

La Liga Contra el Cáncer creó este año “Tetas Con Propósito”, una campaña para generar conciencia en la población de la importancia de la prevención con un autoexamen mensual y un chequeo de mama, al menos una vez al año,

A propósito de su campaña, la Liga Contra el Cáncer nos recuerda a continuación ocho importantes datos sobre esta enfermedad:



1. CIFRAS ALARMANTES. El cáncer de mama dejaría este año en el Perú cerca de 7 mil nuevos casos y 2 mil mujeres fallecidas.



2. CAUSAS. Entre los principales factores que incrementan el riesgo en las mujeres de contraer cáncer es la edad avanzada, uso indiscriminado de hormonas, pastillas anticonceptivas, píldoras del día siguiente y hormonas de reemplazo para no envejecer, la obesidad, antecedentes de cáncer en la familia, inicio de la menstruación a temprana edad (antes de los 12 años), primer embarazo después de los 30 años, cáncer en matriz o en ovarios, obesidad o sobrepeso, consumo de tabaco y alcohol, menopausia después de los 55 años y consumo de grasas saturadas.



3. ES HEREDITARIO. Es importante conocer los antecedentes familiares. De esa manera, se puede saber si comparte genes, hábitos y entornos similares que puedan aumentar la probabilidad de cáncer. Con mayor razón si se tiene parientes consanguíneos (abuelas, madre, hermanas, tías), sobre todo por la línea materna que tuvieron cáncer de mama u/ o cáncer de ovario e inclusive si un pariente hombre tuvo cáncer de mama.



4. NO PRESENTA SÍNTOMAS. El cáncer de mama no presenta síntomas en su etapa inicial y, por ende, la detección en muchos casos se hace en etapa avanzada. La mayor incidencia se registra a partir de los 50 años; sin embargo, mientras más temprano se detecta la enfermedad, hay un 95 % de posibilidades de cura, por lo que es de gran importancia el autoexamen mensual y el chequeo preventivo, por lo menos una vez al año



• CÓMO PREVENIRLO: Todas las mujeres a partir de los 20 años deben de realizarse mensualmente un autoexamen de mama una semana después de su menstruación, además de visitar una vez al año a un especialista para que pueda realizarse un despistaje. A partir de los 40 años, se recomienda la realización de una mamografía. Por esta razón, la Liga Contra el Cáncer realizará durante todo el mes de octubre una campaña de despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/. 25.00, en los 3 Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514). Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.



5. UNA MAMOGRAFÍA 1 VEZ AL AÑO. Este método de diagnóstico es el más seguro para la detección temprana del cáncer de mama debe realizarse anualmente desde los 40 años; sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda empezar con las mamografías desde los 35 años.



6. DOLOR EN EL SENO NO ES SINÓNIMO DE CÁNCER DE MAMA. El cambio hormonal en el organismo también puede causar dolor o punzadas en los senos. Sin embargo, se debe visitar al médico si el dolor persiste, detecciones de un bulto, pezón retraído o cambios en la piel.

7. NO SOLO ES CUESTIÓN DE GÉNERO. El cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, los hombres también pueden padecerlo. Se puede presentar a cualquier edad, pero generalmente se detecta en hombres de 60 a 70 años. A diferencia de las mujeres, en los hombres se pueden palpar con facilidad bultos u anormalidades en los tejidos mamarios. Los factores y las causas son normalmente por genes y alto nivel de estrógenos.



8. VIDA SALUDABLE. Los buenos hábitos alimenticios y de ejercicios son muy importantes para reducir el riesgo de cáncer.



DATO

Este 21 de octubre se realizará la Carrera y Caminata “Un lazo por la vida” a favor de la Liga Contra el Cáncer y su labor con la prevención del cáncer de mama en el Perú. La cita es desde las 8:00 a.m. en el Pentagonito de San Borja. Los tickets se venden en Teleticket.



