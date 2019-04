‘Candida auris’, el peligroso germen resistente a los medicamentos que se expande por el mundo

A medida que los medicamentos fueron mejorando y se hicieron más potentes, la amenaza de que los gérmenes y bacterias que causan enfermedades en el ser humano se vuelvan más resistentes también aumentó. Hoy, hospitales de todo el mundo se mantienen alertas ante la aparición de un hongo recién descubierto, que causa la muerte del 50% de sus portadores.

Se trata de ‘Candida auris’, del que ya ha habido varios brotes en distintas partes del mundo, aunque se desconoce cuál es su origen. El germen ataca principalmente a personas con un sistema inmunitario debilitado y no responde a los más modernos fármacos antimicóticos.

Desde hace décadas, los expertos en salud pública vienen advirtiendo que el uso masivo de antibióticos está disminuyendo su eficacia. (Foto: Pixabay)

Los síntomas -fiebre, dolor y fatiga- aparentemente son comunes, pero cuando una persona se infecta, en especial si ya tiene un sistema inmunitario débil, esos síntomas comunes pueden ser letales.

Hasta ahora los científicos no se explican la aparición casi simultánea del hongo.

El primer caso registrado fue en 2009 en Japón, a la paciente se le encontró el hongo en el oído (de ahí la procedencia del nombre: ‘auris’ quiere decir oído en latín). Unos años más tarde apareció en países como India, Sudáfrica, Estado Unidos, España e incluso Colombia y Venezuela.

Lo peor es el secretismo en el que ‘Candida auris’ está envuelto. Son varios los hospitales que han tenido que cerrar parte de sus instalaciones debido al brote del germen, pero han preferido mantener la información en reserva, no solo al público en general, sino también a los mismos pacientes.

En 2015, por ejemplo, el Royal Brompton Hospital de Londres, especializado en pulmón y corazón, tuvo un brote. Tuvieron que llamar a Johanna Rohodes, especialista en enfermedades infecciosas del Imperial College London, para que les ayudase a eliminar el hongo, que llevaba meses instalado en el hospital pese a todos los esfuerzos que se habían hecho por deshacerse de él.

“No tenemos idea de dónde viene. Nunca hemos escuchado de él. Solo se extendió como el fuego”, recordó Rhodes que le dijeron, según publicó 'The New York Times'.

El centro médico puso en conocimiento de lo ocurrido al gobierno británico, pero no notificó a sus pacientes. Solo en 2016, tras la publicación de un artículo científico que advertía sobre el cierre de la sala de terapias intensiva por la presencia del germen, el Royal Brompton reconoció el problema ante el medio inglés 'The daily Telegraph'.

Resistencia a los fármacos

Desde hace décadas, los expertos en salud pública vienen advirtiendo que el uso masivo de antibióticos está disminuyendo su eficacia.



Y la aparición del Candida auris demuestra que los hongos también se están volviendo cada vez más resistentes a los medicamentos.



El problema es que los antibióticos y antimicóticos no solo se utilizan para combatir infecciones en personas. Los antibióticos se usan también para tratar animales en las granjas, mientras que los antimicóticos se usan como fungicidas en la agricultura.



Y, para algunos científicos, este uso cada vez mayor de herbicidas y fungicidas está contribuyendo a la aparición de hongos resistentes a los medicamentos entre las personas que consumen estos cultivos.

Con información de The New York Times, The daily Telegraph y BBC Mundo.

