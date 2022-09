El pasado fin de semana, el ministro de Salud, Jorge López Peña, anunció la actualización del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. De esa forma, la población de entre 6 meses y 4 años, con 11 meses y 29 días de edad también estará incluida en las nuevas campañas de inmunización.

“Se ha tomado esta decisión luego de evaluar la evidencia existente y por recomendación del comité de expertos del Ministerio de Salud [Minsa]. Las vacunas llegarán en las próximas semanas, por lo que esperamos que las vacunaciones a este grupo de niños estén empezando este fin de mes”, indicó María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Minsa, en declaraciones a TV Perú.

Según detalló la vocera, las dosis a aplicar en este nuevo grupo etario serán del laboratorio Moderna. Serán dos dosis, recibiéndose la segunda 28 días después. Se calcula que unos 2,5 millones de niños peruanos serán beneficiados.

En dos dosis

Según anunció el laboratorio Moderna, no se trata de la compra de un nuevo lote de vacunas, sino de un cambio.

“Es una modificación en el acuerdo de suministro con el Gobierno del Perú, para cambiar las entregas previstas de la vacuna COVID-19 de Moderna por la formulación pediátrica para niños de 6 meses a 5 años, y por la vacuna bivalente dirigida a ómicron”, informó el laboratorio a través de un comunicado.

Además… A tener en cuenta... Todas juntas. De acuerdo con el Minsa, los niños pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 en simultáneo con la de la polio, la difteria y el sarampión.

Entonces, se prevé que el Perú reciba siete millones de dosis de la vacuna pediátrica contra el COVID-19 este año, y tres millones de vacuna bivalente dirigida a ómicron durante el primer trimestre del próximo año.

“El Perú es uno de los primeros países de América Latina que acepta un acuerdo de suministro de nuestras vacunas bivalentes pediátricas y contra ómicron, dando pasos importantes para continuar la lucha contra la pandemia de COVID-19 y proteger a sus ciudadanos”, indicó Roman Saglio, director senior de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna en el mismo comunicado.

Todos vacunados

Muchos padres consideran innecesario vacunar a los niños, sobre todo porque puede parecer que han sido los menos afectados. Sin embargo, por su condición particular están en una situación muy vulnerable.

“Las cifras relacionadas con los niños, sobre todo en los menores de 5 años, hospitalizados y que han fallecido por COVID-19 no son nada despreciables. Aunque la ola de ómicron ha sido la menos severa, los bebes, los preescolares y los menores de 5 años son los que han tenido –comparativamente– mayores tasas de hospitalización y fallecimiento. El problema es que no hayan tenido exposición previa al virus y hasta ahora no han tenido protección. Por eso es necesario vacunarlos”, reflexiona la doctora Theresa Ochoa, médica pediatra, infectóloga y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt.

Por su parte, el epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia César Ugarte Gil, considera indispensable vacunar a los más chicos, sobre todo para prepararlos ante lo que podría venir. “Es recomendable el uso de la vacuna porque no sabemos cómo van a ser las próximas variantes. Lo que sí se ha visto es que cuando estas llegan a poblaciones vacunadas, causan muchos nuevos casos, pero no con la severidad que vimos en el 2020 y en el 2021″.

Mientras que el doctor Ugarte pide a los padres quitarse de la cabeza la idea de que los niños no se contagian de COVID-19 y que por eso no hay necesidad de vacunarlos, la doctora Ochoa recuerda que los recién nacidos reciben dos vacunas contra la hepatitis B y tuberculosis, y a los dos meses contra otras ocho enfermedades, y otras más durante su infancia.

“Vacunarlos es lo mejor que se puede hacer”, asevera la especialista.