Según datos de la Liga contra el Cáncer, durante el 2020 se detectaron más de 70.000 nuevos casos de cáncer en el Perú. Si muchos de ellos fueran encontrados en sus estadios iniciales, las posibilidades de remisión serían muy altas.

Es por ello que, gracias a una alianza entre la Liga contra el Cáncer y Aporta –la plataforma de impacto social del Grupo Breca–, se desarrolló el Prevenciómetro, una prueba en línea que permite medir el riesgo de desarrollar cáncer en la población.

“En la Liga detectamos cada año unos 5.000 casos positivos, de los cuales 500 son de cáncer y el resto son displasias [presencia de células anormales en un tejido u órgano]. Debido a la pandemia, este trabajo ha sido más complicado porque no ha llegado a tantas personas y, mientras el cáncer sigue avanzando , nosotros no pudimos detectar tantos casos”, explica a El Comercio Omar Paredes, jefe de Calidad y Atención al Cliente de la Liga contra el Cáncer.

—Factores de riesgo—

El Prevenciómetro es una prueba en línea capaz de determinar el riesgo que tiene una persona de desarrollar cáncer , basándose en la información sobre sus hábitos.

“La Liga cuenta con datos relacionados con pacientes diagnosticados con cáncer y los que no. Con ello, podíamos saber cuál era la posibilidad de que la gente pueda desarrollar la enfermedad, tomando en cuenta ciertos hábitos y la información de esa base de datos. Así surge el Prevenciómetro, que busca que las personas tomen consciencia y se convierta en una herramienta que pueda llegar a más gente, sobre todo a través de las redes sociales ”, señala a este Diario Susana Ordoya, ingeniera informática de la PUCP, una de las creadoras de este proyecto.

“La importancia de este proyecto es demostrar que es posible democratizar la información. Normalmente, una empresa usa la ciencia de datos para analizar y tomar decisiones sobre los demás. Con herramientas como el Prevenciómetro son las personas quienes pueden aprovechar esos datos, estimar sus riesgos y tomar decisiones ”, recalca Gabriel Pila, ingeniero civil por la PUCP, y el otro creador del proyecto.

El usuario solo debe ingresar a la página del Test del Prevenciómetro. Allí deberá responder una serie de preguntas que van desde su lugar de residencia o edad, hasta el tipo de actividad que realiza. Teniendo en cuenta esas y otras variables, el test emite al final el tipo de riesgo de sufrir cáncer que tiene la persona y las recomendaciones al respecto, como coordinar una cita con especialistas de la Liga contra el Cáncer para los respectivos chequeos.

La institución asegura que la información compartida en la prueba no se guarda, por temas de confidencialidad . Además, indican que con esta herramienta han logrado un impacto en más de 13.000 personas.

“Se trata de una estrategia para que la información preventiva llegue a más personas , que tengan los indicadores a la mano. Por eso es clave que se pueda compartir por las redes sociales, para que más personas puedan verlo y utilizarlo”, recuerda Ordoya.

—Buscando talentos—

“Hace dos años, dentro de Aporta, se crea el Instituto Brescia para la Tecnología (Breit), con la finalidad de entrenar a talentos en ciencia de datos, analítica e inteligencia artificial en el Perú. Y para que pongan en práctica sus conocimientos, no solo nos conectamos con empresas, sino con otro tipo de instituciones, sobre todo aquellas que no tienen acceso a ese tipo de tecnologías. De esa manera logramos un doble impacto social: no solo potenciamos el talento local, sino que ayudamos a ONG a que potencien su factor de impacto social”, señala, por su parte, Luz Fernández, directora de Aporta.

La iniciativa ya tiene una primera promoción de 25 integrantes –entre los que están Susana y Gabriel–, y espera ayudar a más instituciones.

De acuerdo con la Liga contra el Cáncer , el 80% de los casos se detecta en etapas avanzadas debido a la falta de prevención.

