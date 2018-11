A los 10 años, Aldo Bartra quería ser científico. La lectura de las columnas de Tomás Unger y las obras de Carl Sagan alimentaban su curiosidad por saber más del mundo y el universo. Aunque ingresó a ingeniería industrial, el destino lo trajo de Trujillo a Lima. Ingresó a Ciencias de la Comunicación buscando acercarse a la divulgación científica, pero se descubrió su afición por la literatura.



Una vez más el destino –pero ahora en conspiración con el amor– lo llevó 10.600 kilómetros lejos de Lima. En Nueva Zelanda, mientras empezaba de cero, aprovechó la popularidad de You Tube, una nueva plataforma para seguir saciando su curiosidad por los temas de ciencias. Al no encontrar mucho contenido en español, decidió empezar a hacerlo.

Cuatro años después su canal El Robot de Platón tiene casi 1’340.000 suscriptores y es uno de los más populares de ciencia en español en YouTube. Aldo está en Lima para dar una charla en la feria Perú con Ciencia, del Concytec. El Comercio conversó con él sobre las nuevas estrategias que se deben tomar para que los más jóvenes se sigan interesando por las ciencias.

— ¿QUÉ TE INSPIRÓ A CREAR CONTENIDO EN YOU TUBE?

Vsauce. Es el canal de divulgación científica más popular en habla inglesa y me encanta. Había mucho de este contenido en inglés, pero en español abundaban los de misterio y desinformación. Aunque mi principal inspiración fue siempre Carl Sagan. Entonces, renació ese interés que tuve cuando era niño.

— ¿POR QUÉ CREES QUE ESA CHISPA QUE NOS MUEVE DE PEQUEÑOS SE APAGA?

Hace una semana fui a una conferencia del físico Michio Kaku, sobre sus entrevistas a científicos y personalidades. Él comentaba que esta gente siempre recuerda qué era lo que los movía cuando tenían 10 años, que es una etapa importante en la vida de las personas. Kaku decía que sus entrevistados repetían “I still remember” o aún recuerdo. Es decir, que todos habían sido capaces de recordar lo que los movía de pequeños y mantener esa llama viva. Algunos dicen que esa llama se apaga en la adolescencia, con la revolución de las hormonas y todas las cosas que nos suceden. Pero considero que la principal responsabilidad no es de nosotros, sino del sistema educativo, que se encarga de matar la curiosidad en los más jóvenes.



“Hacemos buen contenido y estamos ayudando a que la divulgación científica no sea de un grupo selecto”.

Aldo Bartra, youtuber en El Robot de Platón

— ¿CÓMO FUERON LOS INICIOS DE TU CANAL, HACE CINCO AÑOS?

Empleaba mis ratos libres. Arranqué con una cámara para grabar bajo el agua que tenía un micrófono malísimo. Me gustó que fueran llegando los suscriptores. Fui uno de los primeros que empezaron a hacer divulgación científica en español en la YouTube y eso, luego, se convirtió en una ventaja. A los seis meses, ya había generado mi primer dólar de ganancia. Pero hacia el final del primer año me estanqué en mil suscriptores y no subía. Decidí cambiar de estrategia, más gente tenía que conocerme. Entonces, empecé a comentar, de manera educada, haciendo algunas correcciones en canales como el de Dross [que toca temas de misterio y sobrenaturales] y a la gente le fueron interesando mis intervenciones. Luego, visitaban el canal, les gustaba y se suscribían. Además, el nombre jalaba mucho.

— ¿CUÁNDO FUE QUE SENTISTE QUE TU CANAL EXPLOTÓ?

Hice una colaboración con el español Martí Montferrer, del canal CdeCiencia, y luego publicamos videos que captaron mucho la atención. El mío fue “Qué pasaría si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter”. Empecé a ganar muchos suscriptores en YouTube. Algunos días ganaba hasta cinco mil.

— ¿YOU TUBE AYUDA A UNA MEJOR DIVULGACIÓN CIENTÍFICA?

La plataforma cada vez está apoyando a los canales educativos. You Tube Edu en español está creciendo cada vez más. Esto es porque hemos empezado una movida, nos hemos hecho notar. Se está haciendo buen contenido y estamos ayudando a que la divulgación científica no sea solo de un grupo selecto. Las ciencias no están bien comunicadas y por eso crece el escepticismo hacia el trabajo científico, y crecen los movimientos terraplanistas y antivacunas. Hay que parar eso.

El DATO

Aldo Bartra, de El Robot de Platón, dictará la charla “¿Qué no creer en la red?”, el viernes 9 a las 8 p.m. en la feria Perú con Ciencia, en Plaza Lima Sur.