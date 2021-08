Conforme a los criterios de Saber más

Desde que vio la luz en 2008, la franquicia Left 4 Dead se convirtió en una de las más populares entre los gamers. Sus modos de juego que priorizaban el multijugador local (y en línea), combates frenéticos contra zombies y una campaña divertida consiguieron encandilar a los fanáticos. Pero no fue hasta 2009, cuando se estrenó su secuela, Left 4 Dead 2, que la saga se hizo leyenda, pues perfeccionó la fórmula. Ahora, luego de 12 años, sus creadores originales, Turtle Rock, preparan Back 4 Blood, el sucesor espiritual de Left 4 Dead.

Back 4 Blood tuvo entre el 5 y 9 de agosto una versión de acceso anticipado que el El Comercio pudo revisar (puedes revisar las impresiones aquí). Mientras que para todos los fanáticos liberó una beta jugable del 12 al 16 del mismo mes.

Aquí te dejamos su tráiler:

Asimismo, Back 4 Blood es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Turtle Rock y distribuido por Warner Bros. El título posee una jugabilidad similar a Left 4 Dead y enfrenta a humanos vs. zombies (y viceversa). También se podrá jugar en modo multijugador en grupos de cuatro jugadores.

Para quienes no lo sepan, Left 4 Dead 2 es el último juego de la saga y se lanzó en 2009. Según Metacritic, portal que recopila reviews de medios especializados y de usuarios, Left 4 Dead 2 logra un puntaje de 89/100 puntos, lo que le posiciona como uno de los mejores títulos de aquel año. La obra recibió el premio a Mejor Juego en los Spike Video Game Awards de 2009, así como otras distinciones.

Left 4 Dead 2 es un videojuego para PC que se puede adquirir en Steam. (Difusión)

A propósito del lanzamiento de la beta, este Diario conversó con Lianne Papp, productora ejecutiva en Turtle Rock Studios, quien explicó algunas de las novedades jugables de Back 4 Blood, así como de principales diferencias con el mítico Left 4 Dead.

Sistema de cartas en Back 4 Blood

A pesar de que Turtle Rock es el creador original de los dos juegos de Left 4 Dead, desde el estudio mencionan que la influencia va más allá y recogen lo mejor de otros títulos de la actualidad. “Nuestro equipo de desarrollo tiene una diversidad de antecedentes con varios juegos. Entonces, agarramos toda la experiencia personal y profesional para Back 4 Blood. Nos enfocamos en hacer que ese juego sea el mejor y el más divertido posible”, ha dicho la productora ejecutiva de Back 4 Blood.

Back 4 Blood es el videojuego de los creadores de Left 4 Dead. (Imagen: Back 4 Blood)

Sumado a esto, de manera palpable, encontramos algunas diferencias entre Back 4 Blood y Left 4 Dead: gracias a un sistema de tarjetas, los humanos mejoran sus características como vida, ataque, resistencia, más munición, entre otros. Sobre este punto, Papp menciona que “le da credibilidad y personalización al juego” y que buscan “no ser mediocres y aplicar toda la experiencia” en lo jugable.

Back 4 Blood implementa un sistema de cartas que nos permitirán mejorar a nuestros personajes. (Captura de pantalla)

Los infectados, por su parte, gozan de un sistema más tradicional de compra de mejoras por puntos de mutación, los cuales conseguiremos tras dañar o vencer enemigos.

“El sistema de carta inicialmente vino para personalizar la experiencia de los humanos. Para el PvP pensamos añadir una personalización cuando juegas con los infectados, pero fuimos con los puntos de mutación. Quisimos hacer algo diferente, algo fuera de la perspectiva que solo tener cartas por todos lados”, dijo la integrante del equipo de desarrollo de Turtle Rock.

‘Back 4 Blood’ saldrá a la venta el 12 de octubre en formato multiplataforma.

Variedad de zombies

Aunque los infectados cuentan con un sistema tradicional de compra de mejoras, esto no significa que no tendrán novedades. Los zombies ya no se dividen en los ocho tipos especiales que veíamos en L4D2, sino que ahora los desarrolladores los presentan en familias.

Back 4 Blood es el videojuego de los creadores de Left 4 Dead. (Imagen: Back 4 Blood)

Cuando estemos en partidas multijugador, encontraremos cuatro familias de zombies: Punzadora, Apestoso, Grandulón y Común. Las tres primeras clases están formadas por tres tipos de zombies diferentes, los cuales son parecidos en diseño, pero con habilidades diferentes. Esto no ha sido creado al azar, sino que tiene una intención: confundir a los enemigos.

“Normalmente, uno está tentado a jugar todos juntos y moverse por el mapa. [Con los nuevos zombies] nosotros buscamos que los jugadores que se separen y rompan el grupo”, resalta Papp.

Back 4 Blood es el videojuego de los creadores de Left 4 Dead. (Imagen: Back 4 Blood)

Back 4 Blood aún está en desarrollo, por lo que podríamos recibir más novedades de camino a su lanzamiento este 12 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y también en PC.

Además, en las primeras impresiones de la beta jugable concluimos que el videojuego se siente como una secuela espiritual del recordado Left 4 Dead 2, aunque incluye puntos diferenciales como el sistema de cartas/mejoras para las partidas multijugador, así como la distribución por familias de los zombies. Estos dos puntos dotan de mayor estrategia a las partidas competitivas.

