La Claro Guardians League, la primera liga profesional de League of Legends del Perú, sigue en marcha con novena jornada el día de hoy desde las 7 p.m. En esta fecha seremos testigos de los siguientes encuentros: Anzu Esports vs. LP3 Serranos, Polaris Gaming vs. Instinct Gaming, G-Pride vs. Deliverance Esports y Mad Kings vs. Holy Knights.

La octava jornada se realizó ayer jueves, y esta fue marcada por un problema técnico en la primera partida, que finalmente provocó que la competencia se retrase por más de una hora. Sin embargo, los tres encuentros restantes se realizaron con normalidad. A continuación, la recopilación de las partidas:

El resumen de la octava jornada

La jornada #8 se la llevaron los equipos de Mad Kings, Holy Knights, LP3 e Instinct Gaming.

►Mad Kings vs. Deliverance Esports

Debido a un problema técnico del lado de un pro-player de Deliverance, los organizadores de la Claro Guardians League decidieron concederle la victoria al cuadro de Mad Kings.

Los árbitros de la competencia alegaron que Deliverance no presentó su alineación completa a tiempo, por lo que atentaron contra los reglamentos.

►G-Pride vs. Holy Knights

Holy Knights se llevó la victoria frente a G-Pride a los 33 minutos, no sin antes sufrir la férrea defensa de Los gorilas orgullosos. A lo largo de los primeros 20 minutos, las dos escuadras estuvieron más que igualadas, pero Los caballeros sagrados empezaron a despuntar gracias a rotaciones y destrucción de torretas.

Asimismo, Holy Knights consiguió dos Baron Nashor y dos espíritus de dragón, lo que aumentó su ventaja en oro. Se recalca el trabajo del junglero ‘Cepeche’, el nuevo fichaje del cuadro ganador, que tuvo uno de los rendimientos más altos del conjunto.

‘Onoken’ de Holy Knights fue el MVP de la partida con 8 asesinatos, una muerte y una asistencia.

►Polaris Gaming vs. LP3 Serranos

Final de infarto. LP3 Serranos remontó en el último minuto y venció a Polaris Gaming, en una partida que estaba en las manos de la Estrella polar. En 46 minutos de juego (una de las partidas más extensas de la competencia), bastó solo un error de Polaris para que el conjunto de LP3 aprovechase y se lleve la victoria a pesar de tener un resultado en contra de 17 a 12.

A lo largo del juego, este estuvo ligeramente a favor de Polaris, ya que el equipo de la estrella polar tuvo rotaciones efectivas y se enfocó en destruir torretas. No obstante, la falta de seguridad y decisión terminó por sepultar el buen intento de Polaris, que desde que empezó el certamen ofreció su mejor versión.

El MVP de la partida fue ‘Zeldris’, de LP3, que tuvo un KDA promedio de 6 asesinatos, una muerte y seis asistencias.

►Anzu Esports vs. Instinct Gaming

El líder Instinct Gaming no tuvo piedad y hundió en el fondo de la tabla a Anzu Esports, cuadro que presentó a ‘AlezZ’, un fichaje que llegó como reemplazo del recordado ‘Chocotejin’. Sin embargo, el bicampeón presionó el acelerador en una jugada y aseguró la victoria a los 23 minutos. Matemáticamente, Instinct confirma su presencia en los playoffs.

En 23 minutos de partida, Instinct controló todo el juego, desde los tres carriles, hasta la jungla; y no ejerció su típica presión grupal, hasta la última batalla grupal, en la que lograron un triple kill y destruir el nexo.

Anzu, por su lado, no pudo derrumbar ni una sola torreta en todo el round y se queda en penúltimo puesto de la tabla general.

El MVP fue ‘Laro’ de Instinct, con 3 asesinatos, 0 muertes y 7 asistencias. Así, el pro-player de 18 años alcanza la cuarta distinción en la temporada.

Datos de la Claro Guardians League

Cabe destacar que los organizadores de la Claro Guardians League premiarán con US$ 40.000 en efectivo y un cupo para participar por el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), la cita más importante de dicho videojuego en la región.

La fase regular de la Claro Guardians League, que inició el 23 de enero, se extenderá hasta el 26 de marzo.

Para los interesados en participar en futuras ediciones de la competición, los organizadores establecerán un Circuito nacional amateur, el cual estará abierto al público en general y premiará con el ingreso a dicho certamen.

